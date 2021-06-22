35-летнего экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса хотят видеть несколько топовых команд из разных лиг.
Ему поступили предложения от «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» а также от «ПСЖ», утверждает As. Среди английских клубов футболист отдает предпочтение «МЮ» из-за истории клуба. Тем не менее, Рамос хотел бы оказаться в «ПСЖ», а не в одном из клубов АПЛ.
- Рамос выступал в составе «Реала» с 2005 года по 2021-й.
- Он ушел из клуба на правах свободного агента.
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