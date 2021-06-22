Уругвайский защитник Диего Лаксальт перешел в московское «Динамо» из «Милана». Игрок заключил с бело-голубыми контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», – приводит слова Лаксальта официальный сайт московского клуба.

Помимо «Милана», уругваец выступал в «Дженоа», «Селтике», «Торино», «Интере», «Болонье» и «Эмполи».

В составе сборной Уругвая принял участие в чемпионате мира в России.

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