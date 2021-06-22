Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер».
27-летний футболист подписал контракт с «нерадзурри» до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт «Интера». Турок перешел из одного миланского клуба в другой на правах свободного агента – его контракт истекал этим летом.
- В составе сборной Турции на Евро-2020 Чалханоглу провел три матча и отметился ассистом. Его команда трижды уступила и не вышла из группы.
- В прошлом сезоне полузащитник отыграл 43 встречи за «Милан» во всех турнирах. Он забил 9 мячей и отдал 12 передач.
- Всего Хакан провел в составе «россонери» четыре года.
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