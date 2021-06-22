Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Испанец покинет «бланкос» 30 июня и присоединится к новому клубу на правах свободного агента.

В разговоре с несколькими футболистами «Реала» Рамос рассказал, что его будущее связано с парижским клубом, сообщили в эфире COPE

Серхио Рамоса хотят видеть несколько топовых команд из разных лиг, в том числе «МЮ», «ПСЖ» и «Сити».

Рамос выступал в составе «Реала» с 2005 года по 2021-й, завоевал 22 трофея, включая 5 чемпионств Испании и 4 Лиги чемпионов.

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