«Барселона» всерьез нацелилась на трансфер Криштиану Роналду. Поскольку клуб испытывает серьезные финансовые трудности, президент «блауграны» Жоан Лапорта объявил о самом необычном трансферном окне в истории команды. «Барса» будет стараться подписывать свободных агентов или обменивать новичков на других игроков состава.

Похоже, такую тактику «Барселона» выбрала и в борьбе за Роналду. Боссы клуба хотят объединить Лео и Криштиану и ради этого готовы отдать «Ювентусу» двух игроков.

Претендентами на обмен стали Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо. Двое из них могут отправиться в Турин, сообщает AS . У Роналду остался год до истечения контракта с «Юве», игрок пока никак не комментировал интерес каталонской команды к своей персоне.

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Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за 117 млн евро.

Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 мячей.

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