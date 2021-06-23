«Барселона» всерьез нацелилась на трансфер Криштиану Роналду. Поскольку клуб испытывает серьезные финансовые трудности, президент «блауграны» Жоан Лапорта объявил о самом необычном трансферном окне в истории команды. «Барса» будет стараться подписывать свободных агентов или обменивать новичков на других игроков состава.
Похоже, такую тактику «Барселона» выбрала и в борьбе за Роналду. Боссы клуба хотят объединить Лео и Криштиану и ради этого готовы отдать «Ювентусу» двух игроков.
Претендентами на обмен стали Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо. Двое из них могут отправиться в Турин, сообщает AS. У Роналду остался год до истечения контракта с «Юве», игрок пока никак не комментировал интерес каталонской команды к своей персоне.
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- Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за 117 млн евро.
- Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 мячей.
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