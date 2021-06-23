Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разочарован в проекте клуба и намерен покинуть команду как можно скорее. Ранее руководство пообещало игроку усилить состав крупными трансферами. Судя по всему, Мбаппе не считает нынешний «ПСЖ» конкурентоспособным, а обещанные трансферы – топовыми.
Футболист не может договориться и по условиям контракта. Издание Marca утверждает: все говорит о том, что молодой француз покинет команду в ближайшее время. Агент начнет подыскивать ему новый клуб – им может оказаться мадридский «Реал». Боссы «бланкос» с 2014-го пытаются заманить Килиана к себе. «ПСЖ» готов продать игрока за 120-150 млн евро, хотя раньше даже не рассматривал предложения ниже, чем 200 миллионов.
- Контракт Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» действителен до лета 2022 года.
- В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, где забил 27 мячей и сделал семь результативных передач.
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