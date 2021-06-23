Несмотря на невероятные чудеса на Евро-2020, поток трансферых слухов не останавливается ни на секунду. Потихонбьку появляются и официальные сделки

Англия

Нападающий «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин может перейти в «Арсенал», уверены в The Telegraph. Лондонцы готовы опередить конкурентов в гонке за подписью игрока сборной Англии.

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А еще:

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор , скорее всего, окажется в «Норвич Сити», сообщает The Athletic. Клубы АПЛ заинтересованы в аренде Гилмора, в «Норвиче» нервничают, что сделка еще не завершена.

, скорее всего, окажется в сообщает The Athletic. Клубы АПЛ заинтересованы в аренде Гилмора, в «Норвиче» нервничают, что сделка еще не завершена. «Норвич» также объявил о переходе полузащитника «Вердера» Милота Рашицы. С игроком подписано соглашение, которое рассчитано на четыре года.

Милот Рашица и Джош Сарджент («Вердер») Фото: Getty Images

Испания

Центральный защитник «Ромы» Рожер Ибанес привлек внимание «Реала». Селекционный отдел мадридского клуба следит за 22-летним бразильцем, пишет AS.

А еще:

Мартин Эдегор подтвердил, что вернется в «Реал». «Мой статус таков, что я игрок «Мадрида», я вернусь и начну играть там через полторы недели, – приводит слова Эдегора TV 2.

Италия

«Милан» согласовал контракт с Оливье Жиру до июня 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо. По его информации, Жиру – главная трансферная цель итальянского клуба, переговоры с «Челси» о сумме сделки продолжаются.

«Россонери» также рассматривают приобретение полузащитника сборной Дании Миккеля Дамсгора из «Сампдории». В «Милане» пока не решили, стоит ли направлять формальное предложение о трансфере 20-летнего датчанина, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

Скауты «Милана» вообще внимательно смотрят Евро-2020: «россонери» захотели видеть в команде еще и нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает Sportitalia. По данным источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован главный тренер клуба Стефано Пиоли. Он хотел подписать Берарди еще в «Фиорентину», когда тренировал ее, но тогда сделка сорвалась.

Еще одна звезда чемпионата Европы, которую ждут в «Милане», – Марсель Забитцер. По информации Фабрицио Романо, потенциальный трансфер игрока «Лейцпига» может обойтись «россонери» в 40 млн евро. Переход ускорится, если летом бывший тренер и спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник займет в «Милане» руководящую должность.

А еще:

«Интер» заинтересован в защитнике «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбе , сообщает Mundo Deportivo. Компенсацией могут стать несколько футболистов, которые заинтересуют «Барсу». В Sky Sport Italia пишут, что фаворитом «Интера» на позицию левого крайнего остается Маркос Алонсо из «Челси».

заинтересован в защитнике и сборной Испании , сообщает Mundo Deportivo. Компенсацией могут стать несколько футболистов, которые заинтересуют «Барсу». В Sky Sport Italia пишут, что фаворитом «Интера» на позицию левого крайнего остается из Аргентинский полузащитник «Штутгарта» Николас Гонсалес перешел в «Фиорентину». 23-летний футболист подписал с флорентийским клубом пятилетний контракт. Как сообщает Фабрицио Романо, трансфер обойдется итальянцам в 27 миллионов евро.

Германия

Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Герты». О переходе футболиста объявила пресс-служба клуба из Берлина. Договор с хавбеком рассчитан до лета 2022 года.

Россия

Георгий Джикия ведет переговоры по новому контракту со «Спартаком». Следующий раунд диалога пройдет на сборе в Австрии. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения зарплаты капитана, но появления в интернете зарплатной ведомости не добавили переговорам конструктива. Капитан клуба хочет получать на уровне Романа Зобнина, который зарабатывает 3,5 млн евро в год, пишет журналист Максим Алланазаров.

А еще:

«Ахмат» арендовал защитника «Локомотива» Виталия Лысцова на один сезон. Кроме того, клуб из Грозного объявил о расторжении контракта с полузащитником Одисе Роши по согласию сторон.

арендовал защитника на один сезон. Кроме того, клуб из Грозного объявил о расторжении контракта с полузащитником по согласию сторон. Шведский полузащитник «Кайсериспора» Бесард Сабович подписал контракт с «Химками» . Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение будет подписано на два года с опцией продления на сезон.

подписал контракт с . Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение будет подписано на два года с опцией продления на сезон. «Нижний Новгород» рассматривает вариант с подписанием контракта с центральным защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией, сообщает Sport24.

А еще в мире:

«Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего Родриго Пиньо. 30-летний футболист заключил с клубом из Лиссабона контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

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