Плей-офф Евро-2020 вот-вот стартует, все взгляды прикованы к национальным командам, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 24 июня.

Англия

Защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшие 48 часов станет игроком лондонского «Арсенала». Авторитетный журналист Дэвид Орнштей, который является главным инсайдером «канониров», сообщил, что клуб очень близок к подписанию английского центрбека за 58 млн евро.

Трансферы «Милан» хочет героев Евро, «Интеру» нужен Альба. Слухи дня ВЧЕРА В 19:35

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Реал Сосьедад» Микеля Ойарсабаля и его напарника, нападающего Александера Исака. Как утверждает La Razon, «горожане» рассматривают 24-летнего испанского вингера как прямую замену Рахиму Стерлингу и Бернарду Силве. Если англичанин и португалец захотят покинуть Манчестер, то «Сити» еще попытается заманить Микеля на «Этихад». Ценник на Ойарсабаля составляет 75 млн евро и «сан-себастьянцы» не готовы снижать его отступные.

Александр Исак Фото: Getty Images

«Ливерпуль» начал переговоры с ПСВ о трансфере нападающего Дониэлла Малена. Как сообщает издание Sky Sports, представители «красных» связались с руководством «крестьян» с целью обсудить потенциальный трансфер 22-летнего нидерландского форварда. Трансфер оценивают в 30-40 млн евро.

«Лидс» сделал шаг в сторону сенсационного перехода полузащитника «Брюгге» Ноа Ланга, права на которого принадлежат «Аяксу». Football Insider пишет, что руководство «павлинов» уже начала переговоры о трансфере 21-летнего нидерландского вингера. Англичанам предстоит заплатить за трансфер порядка 25 млн евро.

А еще в Англии:

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран может продолжить карьеру в «Лестере», сообщает Daily Mail. Руководство «лис» уже ведет переговоры с 31-летним английским фулбеком, контракт которого со «святыми» истекает через неделю.

может продолжить карьеру в сообщает Daily Mail. Руководство «лис» уже ведет переговоры с 31-летним английским фулбеком, контракт которого со «святыми» истекает через неделю. Руководство «Бернли» хочет подписать голкипера бременского «Вердера» и национальной сборной Чехии Иржи Павленку. В Bild уверены, что «Бернли» хочет подписать Павленку и уже готовит предложение «Вердеру» в размере 3 миллионов евро. При этом, «музыканты» хотят получить 5,5 млн евро.

Испания

«Барселона» открыта к продаже флангового защитника Жорди Альбы в миланский «Интер». По информации ESPN, руководство «Барсы» попытается обменять испанского левого фулбека на центрального защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони. Стоит учесть, что если «Интер» согласится обменять Бастони на Альбу, то потребует за своего игрока доплату.

Жорди Альба Фото: Getty Images

Также «Барса» вряд ли избавится от Коутиньо, у клуба до сих пор нет ни одного официального предложения по игроку. Как сообщает L`Esportilu, руководство «сине-гранатовых» сомневается, что какой-то клуб сможет заплатить им необходимые 50 миллионов евро, а также покрыть высокую зарплату игрока в размере 8,5 млн евро в год.

Мадридский «Реал» тоже проявляет интерес к нападающему «Реал Сосьедад» Александеру Исаку, сообщает AS. Скауты «бланкос» внимательно следят за 21-летним форвардом, который демонстрирует превосходный скоростной дриблинг и другие голевые навыки на Евро-2020.

А еще в Испании:

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль перейдет в мадридский «Атлетико». По информации Фабрицио Романо, стороны согласовали трансфер аргентинского хавбека, который обойдется мадридцам в 35 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2026-го.

Италия

Голкипера «Фиорентины» Бартломея Дронговского сватают в чемпионат Англии. Польский вратарь «фиалок» уже находится в списке интересов «Аталанты», «Милана» и «Лацио», но по данным портала TMW, в борьбу за игрока вступили четыре команды из АПЛ. Сообщается, что «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм» уже даже связались с боссами «Фиорентины»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Издание Sport1 сообщает, что руководство «Милана» готовит предложение «быкам» о трансфере 27-летнего австрийца, контракт которого рассчитан до 2022 года. Отмечается, что за трансфер Забитцера «россонери» придется выложить порядка 45 млн евро.

Марсель Забитцер Фото: Getty Images

Нападающий Марко Арнаутович покинет «Шанхай Порт» и вернется в Италию. Как сообщает журналист Николо Скира, 32-летний австрийский форвард будет выступать за «Болонью». Он уже согласовал условия личного 3-летнего контракта, по которому сможет зарабатывать по 2,7 млн евро в год.

А еще в Италии:

Полузащитник Лукас Торрейра не задержится в лондонском «Арсенале» и уже этим летом вернется в Италию. Как сообщает издание La Lazio Siamo Noi, руководство «Лацио» уже согласовало с 25-летним уругвайским хавом условия личного контракта и скоро начнет переговоры с «Арсеналом». Кстати, за трансфер Лукаса «пушкари» хотят получить всего 15-20 млн евро, что не станет проблемой для римского коллектива.

не задержится в лондонском и уже этим летом вернется в Италию. Как сообщает издание La Lazio Siamo Noi, руководство уже согласовало с 25-летним уругвайским хавом условия личного контракта и скоро начнет переговоры с «Арсеналом». Кстати, за трансфер Лукаса «пушкари» хотят получить всего 15-20 млн евро, что не станет проблемой для римского коллектива. Туринский «Ювентус» провел результативную встречу с представителями «Сассуоло» касательно перехода полузащитника Мануэля Локателли. Журналист Никола Скира утверждает, что «бьянконери» намерены арендовать Локателли на один год за 5-10 млн евро с обязательной опцией выкупа в конце сезона за 20-25 млн евро.

Германия

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу по подписанию полузащитника дортмундской «Борусии» Джейдона Санчо. Последнее предложение «красных дьяволов» составило 85 миллионов евро плюс бонус и клуб не собирается увеличивать данную сумму. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Дортмунда» требует за своего игрока 95 миллионов евро без учета дополнительных плат.

Полузащитник Ренату Саншиш может вернуться в мюнхенскую «Баварию» спустя два года после переезда в «Лилль» за 23 млн евро. Как сообщает журналист Руди Галетти, в соглашении между клубами прописана обратная сумма выкупа, которой мюнхенцы и хотят воспользоваться. Сообщается, что ценник установлен на отметке в 29 млн фунтов.

А еще в Германии:

«Бавария» не намерена просто так терять центрального защитника Никласа Зюле и уже готовит для игрока улучшенное предложение контракта. «Челси» готов прямо сейчас выкупить контракт Зюле за 40 миллионов евро. Как стало известно Bild, руководство «Баварии» планирует договориться с Никласом о продлении контракта всего на один сезон – до лета 2023 года. В таком случае «синим» придется увеличить свое предложение как минимум до отметки в 54 млн евро.

Франция

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может присоединится к «Милану». Как сообщает Calciomercato, руководство «россонери» заинтересовано в 23-летнем турецком хавбеке, которого рассматривает как замену Хакану Чалханоглу. Боссы «красно-черных» собираются обсудить трансфер Языджи, суммарная стоимость которого оценивается в 23 млн евро.

Защитник Давид Луис покинул «Арсенал» на правах свободного агента. Как сообщает Goal, в подписании бразильца заинтересован «ПСЖ», за который он уже выступал с 2014 по 2016 год. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи является поклонником таланта защитника, поэтому готов осуществить данный переход.

А еще во Франции:

Легенда «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в «ПСЖ» на правах свободного агента. Французский клуб предложил защитнику наиболее выгодные условия. Серхио согласовал с «ПСЖ» трехлетний контракт, по которому он будет получать 15 млн евро за сезон.

Россия

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заслужил интерес из чемпионата Италии. Как сообщает Sports.ru, в услугах 27-летнего российского центрбека заинтересован «Наполи», скауты которых просматривали игрока во время чемпионата Европы 2020. В данный момент Джикия ведет переговоры с красно-белыми по новому долгосрочному контракту, по которому хочет получать порядка 3 млн евро в год.

Георгий Джикия, «Спартак» Фото: Getty Images

Защитник сборной России Игорь Дивеев на чемпионате Европы-2020 тоже привлек внимание скаутов из Италии. В данном случае речь о новичке Серии А «Венеции». Агент Дивеева Олег Еремин подтвердил интерес из Италии от этого и других клубов. Ранее российского футболиста хотела подписать «Болонья». Контракт Дивеева с «ЦСКА» заканчивается летом 2024 года.

А еще в России:

Хавбек «ЦСКА» Никола Влашич может сменить клуб этим летом, уверяет отец футболиста Йошко Влашич. «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Нам нравится Россия и Москва, но есть более сильные лиги, более сильные клубы», – сказал Влашич-старший.

может сменить клуб этим летом, уверяет отец футболиста Йошко Влашич. «Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Нам нравится Россия и Москва, но есть более сильные лиги, более сильные клубы», – сказал Влашич-старший. Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли , высказался о будущем игрока. Срок действия контракта Мевли с клубом заканчивается летом. Агент игрока сообщил, что его клиент точно уйдет в другой клуб. По словам Новикова, переговоры с «Сочи» закончены. Защитник рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе.

, высказался о будущем игрока. Срок действия контракта Мевли с клубом заканчивается летом. Агент игрока сообщил, что его клиент точно уйдет в другой клуб. По словам Новикова, переговоры с «Сочи» закончены. Защитник рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе. 18-летний центральный полузащитник молодежного состава «Зенита» и юношеской сборной России Ярослав Михайлов находится в расположении главной команды «Шальке-04». Игрок находится на просмотре и в ближайшее время должен сыграть в трех контрольных матчах.

Трансферы Мбаппе больше не хочет оставаться в «ПСЖ» (Marca) ВЧЕРА В 05:54