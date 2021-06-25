Плей-офф Евро-2020 вот-вот стартует, все взгляды прикованы к национальным командам, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 25 июня.

Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как утверждает издание Liverpool Echo, руководство «красных» получило запрос от «Бенфики» по трансферу 24-летнего валлийского вингера, который последние несколько лет скитается по арендам. Отмечается, что «Ливерпуль» попросил за трансфер Уилсона 15 млн евро.

Трансферы 95 млн за Санчо, «Реал» и «МС» бьются за Исака. Слухи и сделки дня ДЕНЬ НАЗАД

Лондонский «Арсенал» продлил соглашение с крайним защитником Кираном Тирни. Официальный сайт «канониров» сообщил, что 24-летний шотландский фулбек заключил новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Срок новой сделки в данный момент не разглашается.

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Альмерии» Садику Умару, который в минувшем сезоне Сегунды наколотил 20 мячей. По информации AS, «горожане» готовы отложить слишком дорогую сделку по Кейну на один год, а вместо него подписать более бюджетного, но перспективного нападающего Садика Умара.

А еще в Англии:

«Астон Вилла» собирается сохранить полузащитника Джека Грилиша и уже готовит для капитана новый долгосрочный контракт, пишет Sky Sports.

собирается сохранить полузащитника и уже готовит для капитана новый долгосрочный контракт, пишет Sky Sports. «Арсенал» планирует подписать нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. The Mirror пишет, что руководство «канониров» уже обсуждает потенциальный трансфер английского форварда, ценник на которого составляет 58 миллионов евро.

планирует подписать нападающего The Mirror пишет, что руководство «канониров» уже обсуждает потенциальный трансфер английского форварда, ценник на которого составляет 58 миллионов евро. Лондонский «Тоттенхэм» продолжает борьбу за молодого полузащитника второй команды «Барселоны» Лукасом де Вега. Руководство «шпор» хантит 21-летнего бразильца в течение двух последних лет, но «блаугранас» не хотели отпускать молодого таланта, сообщает Diario Sport.

Испания

Мадридский «Реал» придумывает новые варианты, которые помогут подписать нападающего «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе, чей контракт с «красно-синими» истекает в 2022 году. Marca отмечает, что «бланкос» собираются найти средства на трансфер Мбаппе за счет продажи как минимум трех игроков, в число которых входят Лука Йович, Дани Себальос и Браим Диас.

Центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде летом ждут в «Челси». Как сообщает ABC Seviila, с руководством «нервионцев» связались представители «синих» и заявили о желании клуба оформить трансфер 22-летнего француза. «Севилья» хочет получить за Кунде не менее 60 млн евро.

Жюль Кунде на Евро-2020 Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «Сампдории» и национальной сборной Дании Миккель Дамсгор может продолжить карьеру в «Барселоне» . Если верить Diario Sport, скауты «Барсы» внимательно следят за игрой 20-летнего хава на Евро-2020 и, вероятно, сделают официальное предложение в ближайшие несколько недель.

и национальной сборной Дании может продолжить карьеру в . Если верить Diario Sport, скауты «Барсы» внимательно следят за игрой 20-летнего хава на Евро-2020 и, вероятно, сделают официальное предложение в ближайшие несколько недель. Защитник римского «Лацио» Луис Фелипе Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации Calciomercato, мадридский «Атлетико» уже связалось с «орлами» насчет потенциального трансфера 24-летнего бразильца и готовы заплатить 15 млн евро за переход игрока.

Италия

Diario Sport пишет, что сразу два топ-клуба из Италии хотят заполучить вратаря каталонской «Барселоны» Нето. Если верить источнику, то игрок на прицеле у миланских команд: «Интера» и «Милана». Футболист не против покинуть стан «сине-гранатовых», чтобы получать больше игрового времени.

Полузащитник Виктор Коваленко только в феврале оказался в «Аталанте», а уже теперь близок к уходу. Издание Tutto Atatlanta получило информацию, что «богине» поступил запрос от «Болоньи» по возможному трансферу 25-летнего украинца.

Виктор Коваленко Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу переходит в «Рому» . Журналист Николо Скира выяснил, что английские и итальянские «волки» согласовали трансфер голкипера за 7 миллионов евро плюс бонусы. Патрисиу подпишет с «Ромой» контракт до лета 2024 года.

и сборной Португалии переходит в . Журналист Николо Скира выяснил, что английские и итальянские «волки» согласовали трансфер голкипера за 7 миллионов евро плюс бонусы. Патрисиу подпишет с «Ромой» контракт до лета 2024 года. Официальный сайт миланского «Интера» объявил о подписании вратаря «Кротоне» Алекса Кордаца. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро, контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2022 года.

Германия

The Sun сватает в Бундеслигу нападающего «Манчестер Сити» Лукаса Нмечу. Минувший сезон 22-летний немецкий форвард «горожан» отыграл на правах аренды за «Андерлехт», но теперь намерен покинуть «Этихад» на постоянной основе – он уже отказался от подписания новой сделки с чемпионами Англии. Контракт Лукаса истекает в 2022 году, а его трансфер оценивают всего в 10 млн евро.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка привлек к себе интерес со стороны двух топовых клубов из Испании в лице «Барселоны» и «Реала». В Sport1 уверены, что гранды Ла Лиги внимательно наблюдают за переговорами 26-летнего немецкого хавбека с «Баварией» по новому контракту. В данный момент стороны не могут договориться, поскольку Горецка хочет получить более выгодные условия.

Леон Горетцка, «Бавария» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Кейден Кларк перешел из «Нью-Йорк Ред Булл» в «РБ Лейпциг». Официальный сайт «быков» объявил о приобретении 18-летнего полузаща, который заключил с немецким клубом контракт до лета 2024 года. Вот только до лета 2022-го Кларк останется выступать за команду MLS на правах аренды.

Франция

Footmercanto узнал, что «Марсель» интересуется голкипером «Ромы» Пау Лопесом. Однако уточняется, что французы пока еще не начинали официальные переговоры по футболисту, который продолжает восстанавливаться от травмы плеча. Действующий контракт Пау Лопеса рассчитан до лета 2024 года.

А еще во Франции:

«ПСЖ» подписал соглашения с двумя юными футболистами – Этаном Мбаппе и Сенни Маюлу. Оба футболиста заключили контракты до 2024 года. Игроки родились в 2006-м. Этан Мбаппе – младший брат форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Россия

Руководство лондонского «Вест Хэма» готово отказаться от приглашения полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала. Как сообщает The Athletic, «молотобойцы» остались крайне разочарованы перфомансом 23-летнего чеха в матчах Евро-2020, где он отыграл три неполных матча.

Алекс Крал Фото: Getty Images

А вот из Англии в Россию может переехать полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра. Championat сообщает, что «Краснодар» запустил переговоры с «канонирами» о трансфере 25-летнего уругвайца, который в данный момент сомневается в необходимости переезжать в РПЛ. «Арсенал» хочет получить за трансфер Лукаса не менее 15 млн евро.

А еще в России:

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена попал в сферу интересов двух итальянских клубов. Согласно Calciomercato, футболист на прицеле у миланского «Интера» и «Аталанты». Первые хотят арендовать голландца с правом выкупа, а вторые готовы купить его сразу.

попал в сферу интересов двух итальянских клубов. Согласно Calciomercato, футболист на прицеле у миланского и Первые хотят арендовать голландца с правом выкупа, а вторые готовы купить его сразу. Бывший защитник «Краснодара» и «Зенита» Игорь Смольников интересен нескольким клубам РПЛ. По информации источника, подписать 32-летнего футболиста хотят «Ахмат», «Химки» и «Арсенал». Стороны ведут переговоры.

Трансферы «Милан» хочет героев Евро, «Интеру» нужен Альба. Слухи дня 23/06/2021 В 19:35