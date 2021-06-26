Англия

Защитник «трех львов» Рис Джеймс может поменять одного финалиста ЛЧ на другого. В «Манчестер Сити» добавили вингбэка «Челси» в список возможных трансферов, в Джеймсе заинтересован лично главный тренер Хосеп Гвардиола.

Пеп считает, что Рис сильнее Уокера и Канселу, а топ-менеджеры «Сити» видят возможность для сделки в контракте игрока с «Челси». Джеймс подписал новое соглашение в январе 2020-го, но у него одна из самых низких зарплат в лондонском клубе, поэтому «горожане» готовы сманить английского латераля котлетой кэша. Информацией поделились в The Athletic.

Трансферы Эль Класико за Горецку, Крал разочаровал АПЛ. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 19:47

Хосеп Гвардиола и Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Рис Джеймс и Томас Тухель («Челси») Фото: Getty Images

MVP австрийской лиги-2020/21 Патсон Дака подтвердил в интервью Kronen Zeitung , что перейдет из «Зальцбурга» в «Лестер». Трансфер 22-летнего замбийского форварда за 30 миллионов евро станет крупнейшим для местной Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал переходу Наби Кейта в «Лейпциг» за 29 мультов.

Не самый надежный таблоид Daily Mirror написал , что «Астон Вилла» готова раскошелиться на хантинг форварда «Челси» Тэмми Абрахама. За него бирмингемский клуб может выложить до 46,5 миллиона евро. Сделку лоббирует главный тренер «Виллы» Дин Смит, при котором Абрахам вонзил 25 мячей в Чемпионшипе-2018/19.

А еще в Англии:

«Эвертон» ведет переговоры с бывшим вратарем сборной Аргентины Серхио Ромеро. У него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», в Daily Mail увидели интерес «ирисок» к опытному голкиперу.

Инсайдер UOL Esporte Бруну Андраде заявил, что «Лидс» сманивает форварда «Герты» Матеуса Кунью. В «Берлине» хотят от 25 до 30 миллионов евро за дядю, забившего семь мячей в 26 матчах Бундеслиги.

В TNT Sports Argentina сообщили, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником Николасом де ла Крусом. В «Ривер Плейт» за игрока сборной Уругвая хотят 16-20 миллионов евро.

Испания

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

На радиостанции Cadena SER заявили , что «Реал» отчаялся подписать Килиана Мбаппе этим летом. В «Мадриде» считают, что они в состоянии повторить предложение «ПСЖ», а французы даже не запустят переговоры с покупателями.

Источники Marca уточнили , что «Ливерпуль» связывался с офисом «Парижа» и узнавал трансферный статус Мбаппе. Боссы «Сен-Жермен» ответили, что не продадут форварда Les Bleus в это межсезонье, а сам Килиан хочет перейти только в один клуб – и это мадридский «Реал». Правда, Фабрицио Романо уже опроверг контакты «Ливерпуля» по Черепашке.

А еще влиятельная ABC написала , что защитник «Севильи» Жюль Кюнде поделился с партнерами о трансфере мечты. Репортеры уверяют, что Кюнде рассказал Кариму Бензема и Килиану Мбаппе, как хочет перейти в «Реал». Да и в «Мадриде» не против сделки и рассчитывают, что Жюль займет место в центре обороны «бланкос».

Жорди Альба, «Барселона» Фото: Getty Images

Марта Каррерас из Catalunya Radio сообщила , что в «Барселоне» знают об интересе «Интера» к Жорди Альбе и готовы выслушать предложения. Также в руководстве «сине-гранатовых» хотят сохранить Рики Пуча в основной команде. Жерар Ромеро из другой радиостанции RAC1 добавил , что на замену Альбе приобретут Хосе Гайя – с «Валенсией» уже ведут переговоры об обмене латераля на Карлоса Аленья и Мартина Брэйтуэйта («лос че» согласны).

А еще Фабрицио Романо назвал новости об интересе к Филиппе Коутиньо из «Милана» фейком, но подтвердил, что бразилец точно покинет «Камп Ноу».

Италия

«Милан» рассчитывает, что договорится с «Челси» и подпишет сразу трех футболистов «синих» – Хакима Зиеша, Тьемуэ Бакайоко и Оливье Жиру. Инсайдер Джанлука ди Марцио заявил , что на неделе менеджеры «россонери» проведут решающие переговоры с Мариной Грановской по этим игрокам.

А еще в Италии:

Gazzetta Granata со ссылкой на Tuttosport написала, что в «Торино» интересуются форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. В украинце заинтересован главный тренер туринского клуба Иван Юрич.

Форвард Сидни ван Хойдонк, сын страйкера сборной Голландии Пьера ван Хойдонка, перейдет из клуба НАК (Бреда) в итальянскую «Болонью». Об этом шепчет Algemeen Dagblad.

Франция

Серхио Рамос («Реал» Мадрид), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

Похоже, «ПСЖ» укрепляет линию обороны. Источники Foot Mercato передали , что экс-капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о контракте и заинтересован в переходе. Он уже даже подыскивает дом в Париже, но пока между брутальным центрбеком и французским клубом нет каких-то конкретных соглашений.

В La Gazzetta dello Sport примерили к «Сен-Жермен» латераля «Интера» Ашрафа Хакими. Итальянцы заявили, что «Челси» вышел из гонки за Хакими. Трансфер оценили в 65 миллионов евро, Ашраф подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро и получил бонус в 2 млн евро.

Но под Эйфелевой башней прокачивают еще и нападение. Инсайдер Альфредо Педулла накопал , что в «Париж» отправят форварда «Лацио» Хоакина Корреа. У агента 26-летнего аргентинца Алессандро Луччи отличные отношения со спортдиром «ПСЖ» Леонардо, сделку оценивают в 40 миллионов евро. Правда, пока официальных офферов в офис римского клуба пока не приходило.

Германия

В «Баварии» задумались о долгосрочной замене Роберта Левандовского, – пишет твиттер iMiaSanMia со ссылкой на Bild . Мюнхенский суперклуб включился в борьбу за Эрлинга Холанна и надеется, что купит его летом 2022 года. Норвежский страйкер «Дортмунда» мечтает о карьере за пределами Бундеслиги («Реал», «Барса», «Челси»), но в следующее межсезонье в контракте Холанна появится пункт о 75 миллионах евро отступных.

Разговоры об Эрлинге начались из-за возможности, что Левандовский покинет «Баварию» в три ближайших трансферных окна. В As назвали претендентом на Леви мадридский «Реал». Но Флорентино Перес наоборот заберет поляка с дискаунтом – только тогда, когда на «Альянц Арену» завезут более молодого Холанна.

А еще «Бавария» вернет вратаря Свена Ульрайха из «Гамбурга». Бывшего сменщика Нойера отпустили к «динозаврам» бесплатно, но после почти согласованной двухлетней аренды Александра Нюбеля в «Монако» мюнхенцам нужен достойный спарринг-партнер для Мануэля. Репортер Sport1 Флориан Платтенберг затвитил , что Ульрайх пройдет медосмотр и подпишет двухлетний контракт.

А еще в Германии

Нападающий Мариус Бюлтер перешел в «Шальке» из берлинского «Униона» и подписал с «кнаппенами» трехлетний контракт.

Всевидящий Фабрицио Романо затвитил, что вингер «Борнмута» Арнаут Даньюма может покинуть клуб, среди заинтересованных фирм – «Вольфсбург».

Журналист Eindhovens Dagblad Рик Эльфринк заявил, что немецкий защитник ПСВ Тимо Баумгартль вернется в Бундеслигу и пополнит ростер «Униона».

Бывший крайний защитник сборной Чехии Теодор Гебре Селласие покинул бременский «Вердер» после девяти лет в клубе и вернулся в «Слован» из Либереца.

Россия

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, уйдет из итальянского клуба. По данным газеты «Спорт-Экспресс», 30-летним страйкером интересуются в России и на Ближнем Востоке. Инсайдер «Матч ТВ» Алексей Ковалев передал , что решение по Коко во Флоренции примут, как только определятся с главным тренером. Дженнаро Гаттузо был не против русского форварда, но будущее Алекса зависит от взглядов нового коуча.

«Зенит» интересуется форвардом «Пяста» и сборной Польши Якубом Шверчком, – написал местный инсайдер Janekx89. А еще Андрей Аршавин рассказал в эфире «Матч ТВ», что перед стартом Евро-2020 сине-бело-голубым предлагали подписать Каспера Дольберга из сборной Дании. «После двух голов [в ворота Уэльса в 1/8 финала ЧЕ] цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке», – заявил Аршавин.

А еще в России:

«Краснодар» тоже ищет варианты для усиления нападения. Никола Скира затвитил, что Сергей Галицкий торгуется за Рафаэля Сантоса Борре из «Ривер Плейта» (другой претендент – «Бешикташ»). У колумбийца заканчивается контракт этим летом, так что он выбирает следующий клуб как свободный агент.

А в Marca добавили, что в «Краснодаре» хотят страйкера «Вальядолида» Маркоса Андре. За 24-летнего бразильца хотят 10-15 миллионов евро, на рынке за ним охотится «Валенсия», а Андре готов играть за нынешнюю команду даже в Сегунде. Хотя с его статистикой (четыре гола в 23 матчах Примеры), возможно, ему место как раз в испанском пердиве.

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев покинул «Сочи» на правах свободного агента. На сайте «Матч ТВ» узнали, что центрбек вернется в тульский «Арсенал», где уже выступал в 2018 году.

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