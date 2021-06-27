Все взгляды фанатов прикованы к Евро-202, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 27 июня.

Англия

London Evening Standard сообщает о том, что «Тоттенхэм» рассматривает на должность главного тренера Стивена Джеррарда, возглавляющего шотландский «Рейнджерс». Клуб собирается сделать официальное предложение в ближайшее время.

Трансферы Кокорин аут, дом Рамоса в Париже, Холанн вместо Леви. Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

По информации Football London, вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вскоре покинет английский клуб. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес очень редко использует украинца, поэтому летом игрок покинет команду. Если верить источнику, то «Вест Хэм» отпустит футболиста всего за 5 млн евро. Действующий контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года.

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин попал в сферу интересов миланского «Интера», такой информацией поделился журналист Джанлука ди Марцио. «Нерадзурри» хотят арендовать футболиста с дальнейшим правом выкупа. Трансфер оценивают в 20 млн евро.

Эктор Бельерин, «Арсенал» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в Серии А. Журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник «Вест Хэма» вскоре покинет клуб. Агент бразильца предложил подопечного римскому «Лацио». «Молотки» не против отпустить игрока, но только за 8-10 млн евро.

может продолжить карьеру в Серии А. Журналист Николо Скира сообщил, что полузащитник вскоре покинет клуб. Агент бразильца предложил подопечного римскому «Молотки» не против отпустить игрока, но только за 8-10 млн евро. «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо : окружение Алонсо сообщило «Барсе», что он хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Однако интерес к Маркосу также проявляет миланский «Интер».

проявляет интерес к защитнику : окружение Алонсо сообщило «Барсе», что он хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Однако интерес к Маркосу также проявляет миланский «Интер». Как сообщает издание Sunday Mirror, «Астон Вилла» заинтересована в услугах нападающего «Челси» Тэмми Абрахама. Клуб из Бирмингема готов предложить за 23-летнего англичанина 40 млн евро, что примерно равно его стоимости на трансферном рынке. Контракт нападающего с «синими» действует еще два года.

Испания

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо стал футболистом «Ниццы». 21-летнего игрока продали за 8,5 млн евро. Практически столько же будет выплачено в качестве бонусов. По контракту с последующих продаж Тодибо «Барселона» получит процент.

Marca сообщает, что нападающий «Барсы» Антуан Гризманн может уйти из стана «сине-гранатовых». Если верить источнику, то клуб собирается продать футболиста и готов выслушать предложения. Еще боссы «Барселоны» не довольны качеством выступлений защитника Самюэля Умтити и собирается расторгнуть контракт с французом. Игрока уже уведомили, что на него не рассчитывают в новом сезоне.

По информации АВС, руководство мадридского «Реала» нацелилось на молодого защитника «Севильи» Жюля Кунде. «Бланкос» готовы потратить на футболиста 50 млн евро. Француза хочет видеть в команде главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

Агент Серхио Рамоса рассказал журналу Record, что между ним и «Порту» были контакты. Тем не менее, маловероятно, что сделка произойдет по нескольким факторам: главным образом по зарплате игрока. У Серхио уже есть предложение от «ПСЖ» в размере 15 млн евро в год. Рамос уже покупает дом в Париже.

Серхио Рамос, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Мадридский «Реал» активно ищет замену 36-летнему Луке Модричу. На радары «бланкос» попал полузащитник «Баварии» Леон Горецка . В мадридском клубе готовы предложить чемпиону Германии 50 млн евро, хотя трансферная стоимость Горецки составляет 70 миллионов. В «Мадриде» хотят видеть немецкую связку Кроос – Горецка.

активно ищет замену 36-летнему Луке Модричу. На радары «бланкос» попал полузащитник . В мадридском клубе готовы предложить чемпиону Германии 50 млн евро, хотя трансферная стоимость Горецки составляет 70 миллионов. В «Мадриде» хотят видеть немецкую связку Кроос – Горецка. Sport сообщает, что защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо близок к тому, чтобы покинуть клуб. Если верить источнику, то 24-летний футболист перейдет в «Милан». Сначала «россонери» планировали просто арендовать игрока, но каталонцы настаивали на выкупе. В конечном итоге стороны договорились, что первый сезон Фирпо будет в аренде, а после его выкупят.

Италия

«Тоттенхэм» проявляет интерес к сербскому нападающему «Фиорентины»Душану Влаховичу. В Corriere della Sera уверены, что руководство лондонского клуба уже связалось с представителями 21-летнего игрока. Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Mundo Deportivo сообщает, что вратарь «Ромы» Пау Лопес может стать игроком «Барселоны». Второй голкипер «сине-гранатовых» Нето хочет покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики, поэтому «Барселона» в поисках сменщика для Марк-Андре тер Стегена.

По информации Football Italia, полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может сменить команду в ближайшее время. Футболист попал в сферу интересов «Лиона» и «Аталанты». До этого к хавбеку присматривался донецкий «Шахтёр». «Черно-зеленые» не против расстаться с футболистом, но только за 40 млн евро.

Пау Лопес, «Рома» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Новый тренер «Лацио»Маурицио Сарри изучает возможность приглашения в команду полузащитника «Ювентуса» Артура. Ради перехода 24-летнего бразильца Сарри готов пожертвовать лидером команды Сергеем Милинкович-Савичем. Трансферная стоимость Артура составляет 40 млн евро.

Германия

По данным Sport Bild, «Реал» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Мадридцы активно следят за игрой футболиста на Евро-2020 и собираются вступить в контакт с игроком сразу после завершения турнира. Transfermarkt оценивает Ольмо в 45 млн евро.

Bild пишет, что «Бавария» может приобрести Эрлинга Холанна. Как сообщает источник, мюнхенский клуб поборется за норвежца в случае уходе Роберта Левандовского, который не исключает варианта смены команды. Однако «Бавария» не намерена расставаться с поляком в текущее трансферное окно.

А еще в Германии:

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Ливерпуль», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Руководство английского клуба заинтересовано в трансфере 25-летнего французского футболиста и уже связалось с представителями форварда.

Кингсли Коман Фото: Getty Images

Франция

Daily Mail пишет, что полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может стать игроком английской Премьер-лиги. Если верить источнику, то футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Ранее манкунианцам не удалось заполучить хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема, поэтому пришлось переключиться на француза.

По информации Фабрицио Романо, защитник «Интера» Ашраф Хакими вскоре станет игроком «Пари Сен-Жермен». На следующей неделе футболист прилетит в Париж для прохождения медосмотра. «ПСЖ» заплатит за футболиста 60 млн евро, а сам игрок будет получать 10 млн за сезон. Договор будет рассчитан до лета 2026 года.

А еще во Франции:

Николо Скира уверен, что «Пари Сен-Жермен » хочет подписать на постоянной основе нападающего «Эвертона» Моизе Кина. Стороны все еще находятся на стадии переговоров. Парижане готовы заплатить за итальянца 40 млн евро. «ПСЖ» уже приготовил для футболиста пятилетний контракт.

» хочет подписать на постоянной основе нападающего Стороны все еще находятся на стадии переговоров. Парижане готовы заплатить за итальянца 40 млн евро. «ПСЖ» уже приготовил для футболиста пятилетний контракт. Вратарь мюнхенской «Баварии» стал одноклубником Головина – «Монако» арендует голкипера «Баварии» Александера Нюбеля. Стороны договорились о двухлетней аренде футболиста. Вратарь уже прошел медицинское обследование в новой команде. Нюбель сам решил временно покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.

Александр Нюбель Фото: Getty Images

Россия

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в клуб «Остин», который выступает в MLS. «Это неправда. На данный момент он остается в «Зените», остальное – слухи», – заявил агент. Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в «Остин», владельцем которого является актер Мэттью Макконахи.

Руководство «Спартака» не планирует осуществлять трансфер форварда «Альмерии» Умара Садика. Об этом заявил директор по развитию и коммуникациям москвичей Антон Фетисов: «Информация об интересе к Умару Садику не соответствует действительности». Недавно агент Садика заявил, что его клиент слишком дорогой для «Спартака».

А еще в России:

Защитник «Краснодара» Урош Спаич с большой долей вероятности продолжит карьеру в турецком «Бешикташе» на правах аренды, сообщает Goal со ссылкой на beIN Sports. По информации источника, «быки» планируют включить в договор опцию обязательного выкупа за 6 млн евро, однако турки не намерены соглашаться на такие условия.

Трансферы Эль Класико за Горецку, Крал разочаровал АПЛ. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 19:47