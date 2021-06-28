Клубы вовсю работают над комплектацией составов, поэтому трансферных слухов не убавляется. Как и официальных сделок – их с каждым днем все больше.

Англия

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Арсенал», сообщает Тuttosport. За 27-летнего итальянца лондонцы готовы предложить 34 миллиона евро.

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Андреа Белотти Фото: Getty Images

А ещев Англии:

«Манчестер Сити» переключит внимание с Харри Кейна на Антуана Гризманна , считает Fichajes.

переключит внимание с на , считает Fichajes. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к Кристофу Баумгартнеру , но его план – остаться в «Хоффенхайме» как минимум еще на один сезон. Только неожиданное и очень щедрое предложение может все изменить, сообщает Kicker.

и присматриваются к , но его план – остаться в как минимум еще на один сезон. Только неожиданное и очень щедрое предложение может все изменить, сообщает Kicker. Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо продолжит карьеру в чемпионате Англии. 24-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Лидсом» . Испанский клуб получит около 15 миллионов евро в качестве компенсации, пишет Diario Sport.

продолжит карьеру в чемпионате Англии. 24-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с . Испанский клуб получит около 15 миллионов евро в качестве компенсации, пишет Diario Sport. «Ньюкасл» заинтересован в подписании Рафы Силвы из «Бенфики». Пока англичане не согласны с требованиями португальцев, которые просят не менее 30 млн евро, пишет Record.

Испания

«Леванте» объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Сольдадо. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до июня 2023 года.

Хесус Навас остается в «Севилье» – легенда клуба продлил контракт с андалусийцами на три года.

Италия

Марко Арнаутович возвращается в Европу. Он намерен подписать контракт с «Болоньей» как свободный агент, так как достиг соглашения о разрыве контракта с «Шанхай Порт», утверждает Фабрицио Романо.

Марко Арнаутович Фото: Getty Images

А ещев Италии:

«Венеция» сообщила об аренде защитника «Бенфики» Тайронна Эбюэхи. В прошлом сезоне нигериец выступал за «Твенте».

Германия

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может перейти в «Баварию». Мюнхенский клуб раздумывает над трансфером, но опасается, так как помнит о возрасте игрока и возможном языковом барьере, сообщает ESPN.

А ещев Германии:

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо» , сообщает официальный сайт клуба. Последний сезон Митрюшкин отсидел в «Фортуне» из Дюссельдорфа во второй Бундеслиге, где не провел ни матча за основу.

стал игроком дрезденского , сообщает официальный сайт клуба. Последний сезон Митрюшкин отсидел в из Дюссельдорфа во второй Бундеслиге, где не провел ни матча за основу. «Хоффенхайм» объявил о заключении контракта с полузащитником Себастьяном Руди. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Франция

«Марсель» продолжает переговоры с «Ромой» о подписании Пау Лопеса и Ченгиза Ундера. Диалог продолжится на этой неделе. Французы готовы взять обоих игроков в аренду с правом выкупа: Лопеса – за 15 млн евро, Ундера – за 12, сообщает Фабрицио Романо.

А ещево Франции:

«Монако» объявил об аренде вратаря «Баварии» Александра Нюбеля. Договор рассчитан на два года, однако у «Баварии» будет возможность досрочно вернуть игрока следующим летом.

Россия

Полузащитника «Фенербахче» Димитриса Пелкаса ждут в российской Премьер-лиге. По информации журналиста Тальхи Арслана, 27-летним греческим футболистом всерьез интересуется «Краснодар».

А ещев России:

Андрей Лунев не полетел с «Зенитом» на сбор в Австрию. «Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы «Зенита».

не полетел с на сбор в Австрию. «Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы «Зенита». Защитник Иван Новосельцев официально покинул «Сочи». Клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта.

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