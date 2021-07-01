Весь мир замер в ожидании 1/4 финала Евро-2020, зато трансферный рынок полон жизни и кипит работой. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 1 июля.

Англия

Полузащитник Джейдон Санчо переходит из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб официально подтвердил уход 21-летнего английского вингера, за которого получит от «красных дьяволов» компенсацию в размере минимум 85 миллионов евро.

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Теперь «МЮ» планирует подписать нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. На «Олд Траффорд» уверены, что английский форвард станет отличным напарником для Эдинсона Кавани и позволит Маркусу Рэшфорду и Антони Марсьялю сосредоточиться на своих основных позициях на фланге.

Плюс «Юнайтед» приблизился к подписанию центрального защитника Рафаэля Варана. ESPN пишет, что переговоры о трансфере 28-летнего француза, чей контракт истекает всего через год, заметно ускорились после вылета Франции с Евро-2020. «Дьяволы» выразили готовность заплатить «Реалу» 50 миллионов евро.

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю отказался от выгодного предложения «ПСЖ». По информации Ajansspor, руководство «красно-синих» предлагало 25-летнему турецкому игроку долгосрочный контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Отмечается, что Сеюнджю хочет продолжить выступать за «Лестер» и в следующем сезоне.

Лондонский «Тоттенхэм» в лице нового главного тренера Нуну Эшпириту Санту заинтересован в подписании защитника «Вулверхэмптона» Конора Коуди, пишет Football Insider. Покупка 28-летнего капитана «Вулвз» может стать идеальным вариантом для «Тоттенхэма», вот только за трансфер придется хорошо раскошелиться, ведь контракт Конора истекает только в 2025 году.

А еще в Англии:

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин принял окончательное решение о будущем. По информации журналиста Фабрицио Романо, южнокорейский форвард собирается продлить соглашение со «шпорами».

принял окончательное решение о будущем. По информации журналиста Фабрицио Романо, южнокорейский форвард собирается продлить соглашение со «шпорами». Защитник «Бенифки» Нуну Тавареш подписал контракт с лондонским «Арсеналом» до лета 2026 года. Португальский фулбек уже прибыл в Лондон, где в скором времени пройдет медосмотр, после чего о его трансфере будет объявлено официально.

Испания

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес подпишет новый договор. По информации Goal, руководство «королевского клуба» собирается наградить 31-летнего испанского центрбека за его преданность и готовит для игрока соглашение до лета 2024 года. Несмотря на истекающий в 2022 году контракт, Начо отказался от переговоров с «Наполи» и «Интером, проявив уважение к клубу, в структуре которого он находится уже 20 лет.

Полузащитник Миралем Пьянич волен покинуть каталонскую «Барселону». Наиболее вероятным местом работы боснийского хавбека будет «ПСЖ», «Челси» или «Ювентус». В Sport Italia уверены, что руководство «блаугранас» открыто к расставанию с Пьяничем и уже подыскало игроку отличную замену в лице полузащитника миланского «Интера» Марцело Брозовича.

А еще в Испании:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ходе переговоров относительно продления контракта с нападающим Лионелем Месси. «Мы хотим, чтобы он остался, а Лео хочет остаться у нас. Все идет хорошо, но у нас есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы ищем наилучшее решение для обеих сторон. Я хотел бы сказать, что Лео остается, но пока не могу этого сделать», – сказал президент Diario Sport.

Нападающий Александер Исак продлил контракт с «Реал Сосьедадом» до июня 2026 года. В данный момент форвард находится в отпуске после выступления на Евро-2020, он вернется в расположение команды 26 июля.

Италия

«Наполи» ведет переговоры о подписании голкипера «Севильи» и сборной Чехии Томаша Вацлика. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что неаполитанцы намерены заполучить 32-летнего чешского вратаря, который 1 июля стал свободным агентом, поскольку его контракт с нервионцами истек.

Миланский «Интер» ведет поиски правого защитника, способного стать прямой заменой Ашрафу Хакими, который переходит в «ПСЖ». Как сообщает издание Mundo Deportivo, боссы «нерадзурри» заинтересованы в фулбеке каталонской «Барселоны» Серхи Роберто. Сообщается, что «змеи» собирают информацию о 29-летнем испанце, изучив которую примут решение о необходимости приглашении игрока.

Серхи Роберто и Иван Перишич в матче «Барселона» – «Интер» Фото: Eurosport

А еще в Италии:

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли этим летом может сменить клубную прописку. Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил информацию, что 23-летним игроком интересуются «Ювентус» и «Арсенал».

и сборной Италии этим летом может сменить клубную прописку. Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил информацию, что 23-летним игроком интересуются и Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер собирается присоединиться к «Марселю», пишет Goal. Сумма сделки составит 10 миллионов евро. Отмечается, что 23-летний турецкий игрок подпишет с «Марселем» четырехлетний контракт и будет зарабатывать 3 млн евро в год. В минувшем сезоне Дженгиз выступал за «Лестер» на правах аренды.

Германия

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании крайнего защитника «Аталанты» и сборной Германии Робина Госенса. По данным Kicker, руководство «богини» вполне готово расстаться с 26-летним немецким фулбеком, контракт которого истекает в 2023 году. Сумма потенциальной сделки составляет 40 миллионов евро.

Центральный защитник Тимо Баумгартль переходит из ПСВ в «Унион Берлин». Официальный сайт столичного немецкого клуба сообщил о подписании 25-летнего центрбека на правах годичной аренды. В данный момент нет информации, есть ли у «Уииона» права последующего выкупа.

А еще в Германии:

«Айнтрахт» нашел нового нападающего. По информации журналиста Макса Билефелда, руководство франкфуртского клуба договорилось о покупке Сантоса Борре из «Ривер Плейт» за 6 млн евро. 25-летний аргентинец и сам согласовал условия 4-летнего контракта.

Франция

Полузащитник «Фламенго» Жерсон Сантос переходит в «Марсель» за 25 млн евро. Официальный сайт провансальцев сообщил о подписании 24-летнего бразильца, который заключил с клубом контракт до лета 2026 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются.

Генеральный директор «ПСЖ» Леонардо связался с агентом Мино Райолой. Daily Express пишет, что «ПСЖ» рассчитывает договориться с итальянским агентом о трансфере его клиента – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Действующий контракт французского хавбека истекает уже в следующем году, а значит игрок будет доступен для продажи за 50-60 миллионов евро.

А еще во Франции:

Защитник Серхио Рамос находится в шаге от перехода из «Реала» в «ПСЖ» на правах свободного агента. Издание ESPN утверждает, что 35-летний испанец практически согласовал условия личного контракта с «красно-синими». Переговоры могут завершиться до конца этой недели.

Россия

Питерский «Зенит» в летнее межсезонье планирует оформить трансфер нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Питерцы рассматривают варианты подписания 25-летнего аргентинского форварда, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Помешать «Зениту» купить Джованни может «Марсель», действующий до 2024 года контракт игрока, а также сумма трансфера в размере 11 млн евро.

Джованни Симеоне Фото: Getty Images

Капитан словенского клуба «Целе» Душан Стоинович стал игроком «Химок». Официальный сайт подмосковного клуба сообщил о переходе 20-летнего словенца, который прошел медосмотр и заключил контракт, срок действия которого не разглашается. Стоинович уже присоединился к «Химкам», которые проходят сбор в Кратово.

А еще в России:

Защитник «ЦСКА» Игорь Дивеев по-прежнему интересен «Болонье». Итальянский клуб может приобрести 21-летнего россиянина на замену Такехиро Томиясу, которого хотели бы подписать «Аталанта» и «Тоттенхэм». Клуб из региона Эмилия-Романья готов продать японца за 20 млн евро. По информации TuttoBolognaWeb, трансфер футболиста сборной России оценивается в 5-6 миллионов евро. В случае продажи Томиясу итальянцы начнут работать над переходом Дивеева.

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