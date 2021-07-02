Стартовала стадия 1/4 финала Евро-2020, и все взгляды прикованы только к ней. Но тем не менее трансферный рынок полон жизни и бурлит. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал самые свежие новости и слухи за 2 июля.

Англия

Полузащитник Бубакари Сумаре перешел из «Лилля» в «Лестер» за нераскрытую сумму отступных. По неподтвержденным данным – за 20 млн евро. Официальный сайт «лис» объявил о переходе 22-летнего француза, который заключил пятилетний контракт до лета 2026 года.

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«Челси» готов побороться с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. Как сообщает The Sun, тренер «синих» Томас Тухель обратился к директору клуба Марине Грановской с просьбой добавить Калверт-Льюина в трансферный список.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Еще «Челси» готовит предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу нападающего Эрлинга Холанна. Daily Mail пишет, что «синие» очень близки к подписанию норвежского форварда, который уже дал устное согласие на переезд в английский клуб. После двух успешных сезонов в Бундеслиге Эрлинг открыт к новому вызову.

А еще в Англии:

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор присоединился к «Норвичу» на правах годичной аренды. Официальный сайт «канареек» сообщил о подписании 20-летнего шотландского хавбека до конца сезона-2021/22 без права последующего выкупа.

присоединился к на правах годичной аренды. Официальный сайт «канареек» сообщил о подписании 20-летнего шотландского хавбека до конца сезона-2021/22 без права последующего выкупа. «Арсенал» оформит трансфер центрального защитника «Брайтона» и национальной сборной Англии Бена Уайта после завершения чемпионата Европы. По информации Football.london, соглашение между сторонами практически завершено, а 23-летний англичанин уже договорился о личном контракте. Трансфер оценивают в 52 млн евро плюс 6 млн в виде бонусов.

оформит трансфер центрального защитника и национальной сборной Англии после завершения чемпионата Европы. По информации Football.london, соглашение между сторонами практически завершено, а 23-летний англичанин уже договорился о личном контракте. Трансфер оценивают в 52 млн евро плюс 6 млн в виде бонусов. Давид де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед» . В стан «дьяволов» перешел еще один голкипер Том Хитон из «Астон Виллы» , а Де Хеа вряд ли смирится с ролью дублера. Агент подыскивает ему новый клуб.

покинет . В стан «дьяволов» перешел еще один голкипер из , а Де Хеа вряд ли смирится с ролью дублера. Агент подыскивает ему новый клуб. «Ливерпуль» ведет поиски нового центрального полузащитника, способного качественно заменить перешедшего в «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума. Издание Liverpool Echo сообщает, что в данный момент руководство «красных» рассматривает двух потенциальных новичков на эту позицию. В списке кандидатов находятся Райан Гравенберх из «Аякса», которого уже называют новым Погба, а также Ив Биссума из «Брайтона», имеющий богатый опыт выступлений в АПЛ.

Испания

В Diario Sport уверены, что на днях президент «Барселоны» Лапорта должен встретится с руководством Ла Лиги. Если верить источнику, то на встрече будет обсуждаться зарплата нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Договор с аргентинцем намерены продлить на два года, после чего игрок станет послом «Барсы». Чтобы избежать превышения максимума по зарплатам, клуб намерен разбить выплаты форварду на несколько лет. Президент Примеры Хавьер Тебас против такого поворота.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Мадридский «Реал» проявляет интерес к крайнему защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту. В прошлом сезоне 22-летний фулбек отыграл в аренде за «Милан», который рассчитывает выкупить контракт игрока и ведет переговоры с «красными дьяволами». Издание Calciomercato утверждает, что «Реал» готов ввязаться в борьбу за Далота и уже готовит официальный запрос по игроку «МЮ».

А еще в Испании

«Реал» не собирается использовать право первоочередного выкупа на защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими , который близок к переходу в «ПСЖ». По информации журналиста Фабрицио Романо, «Королевский клуб» отказался от права вернуть марокканского фулбека за 71 млн евро с учетом бонусов.

не собирается использовать право первоочередного выкупа на защитника миланского , который близок к переходу в По информации журналиста Фабрицио Романо, «Королевский клуб» отказался от права вернуть марокканского фулбека за 71 млн евро с учетом бонусов. Mundo Deportivo пишет, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Интер». Итальянский клуб рассчитывает приобрести футболиста по очень хорошей цене, так как его действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Италия

Голкипер «Аякса» Андре Онана с большой долей вероятности продолжит карьеру в миланском «Интере». Инсайдер Джанлука ди Марцио уверен – руководство «нерадзурри» пытается убедить 25-летнего камерунского вратаря присоединится к ним следующим летом на правах свободного агента. Боссы «змей» готовы гарантировать Онана место основного голкипера.

«Ливерпуль» связался с «Интером» по поводу возможного приобретения полузащитника Николо Бареллы. Новоиспеченные чемпионы Серии А нуждаются в дополнительных средствах и планируют продать несколько ключевых игроков с целью улучшить экономическую ситуацию. По информации Calciomercato, «Ливерпуль» попытался воспользоваться данной ситуацией для покупки Бареллы, но получил решительный отказ от руководства «нерадзурри».

А еще в Италии:

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо перешел в «Аталанту». По данным Transfermarkt, бергамский клуб заплатил за аргентинца около 20 миллионов евро и заключил с ним контракт на 4 года.

перешел в По данным Transfermarkt, бергамский клуб заплатил за аргентинца около 20 миллионов евро и заключил с ним контракт на 4 года. Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Antena Z пишет, что руководство «Милана» ведет переговоры с «ирисками» по трансферу колумбийского плеймейкера за 10 миллионов евро. Отмечается, что «россонери» уже предложили Хамесу роскошный контракт на три года.

Хамес Родригес Фото: Getty Images

Германия

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании универсального защитника «РБ Лейпциг» Марселя Хальстенберга. По информации Bild, «шмели» намерены выкупить контракт 29-летнего левого фулбека, способного сыграть и в центре обороны. Действующий контракт игрока истекает следующим летом. Сообщается, что «Дортмунд» готов заплатить 8 млн евро за трансфер Марселя, что не устраивает «быков», которые хотят получить за своего игрока не менее 12 млн евро.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в АПЛ. Издание Bild сообщает, что в услугах Зиркзее заинтересован «Эвертон», который готов обсудить с «Баварией» его летний переход. Спортивный директор «ирисок» Марсель Брандс является давним поклонником молодого форварда, и именно он является инициатором приглашения игрока.

А еще в Германии:

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик может вернуться в Серию А. Как сообщает TMW, в услугах 25-летнего форварда «фармацевтов» заинтересован «Милан», скауты которых внимательно следят за игрой успешной чеха на чемпионате Европы, где он уже успел забить четыре мяча в четырех стартовых матчах. Источник утверждает, что «Байер» готов продать Шика в «Милан», но хочет получить компенсацию в размере 40 млн евро.

Франция

Чтобы полноценно обеспечить трансферы всех своих звездных новичков, руководству «ПСЖ» придется продать игроков на 200 млн евро. По информации Le Parisen, руководство «красно-синих» уже определилось со списком игроков, которыми они пожертвуют ради грядущего усиления. В этот список вошли Пабло Сарабия, Андер Эррера, Леандро Паредес, Идрисса Гуйе, Тило Керер, Абду Диалло и Лайвен Курзава.

Бывший тренер «Лестера», «Нанта» и «Сампдории» Клаудио Раньери может возглавить «Лилль». По информации Le10Sport, руководство «догов» ведет переговоры с опытным итальянским специалистом, который заменит на этом посту Кристофа Галтье.

А еще во Франции:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после вылета сборной Франции из Евро-2020 взял двухнедельный отпуск. Издание RTL пишет, что молодой футболист сообщил руководству парижан о желании покинуть клуб в конце контракта, который закончится летом 2022 года.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Россия

Московский «ЦСКА» проявляет интерес к фланговому защитнику миланского «Интера» Далберту. Как сообщает Calciomercato, агент 27-летнего бразильского фулбека уже провел переговоры с армейцам». За трансфер Далберта боссы «нерадзурри» хотят получить порядка 7 млн евро.

«Спартак» выкупил права на полузащитника «Челси» Виктора Мозеса за 5 миллионов евро. Официальный сайт «красно-белых» сообщил, что клуб выкупил контракт 30-летнего нигерийца и заключил с ним контракт до лета 2023 года. Финансовые условия не разглашаются.

А еще в России:

Полузащитник Кирилл Зинович перешел из «Минска» в московский «Локомотив» за 180 тысяч евро. Официальный сайт «железнодорожников» сообщил, что 18-летний белорусский хавбек заключил с командой контракт на 5 лет. Финансовые условия контракта не разглашаются.

перешел из в московский за 180 тысяч евро. Официальный сайт «железнодорожников» сообщил, что 18-летний белорусский хавбек заключил с командой контракт на 5 лет. Финансовые условия контракта не разглашаются. Остон Урунов отказался переходить в «Ференцварош». Игрока «Спартака» не устроила зарплата. Венгерский клуб планировал взять футболиста в аренду с обязательным правом выкупа.

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