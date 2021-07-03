Все взгляды прикованы к Евро-2020, но трансферный рынок полон жизни и бурлит. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал самые свежие новости и слухи за 3 июля.
Англия
По информации Daily Express, экс-вратарь «Кристал Пэлас»Уэйн Хеннесси находится на прицеле у лондонского «Челси». 34-летний голкипер интересен лондонцам в качестве резервного игрока. «Синим» подходит и то, что сейчас игрок пребывает в качестве свободного агента.
Чемпионат Франции
Месси получил более жирное предложение от «ПСЖ», чем от «Барсы»
Защитник Тоби Алдервейрелд хочет покинуть «Тоттенхэм» и, по информации The Athletic, уведомил об этом руководство «шпор». Боссы «Тоттенхэма» согласны отпустить фулбека, но только за достойную компенсацию. В случае отсутствия предложений, футболист останется в клубе. Алдервейрелд оценивается в 11 млн евро, а его действующий договор с лондонским клубом рассчитан до 2023 года.
Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм)
Фото: Imago
А еще в Англии:
- «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с 38-летним вратарем своей команды Ли Грантом. Теперь договор с футболистом рассчитан до следующего лета. Вполне вероятно, что это может повлиять на уход из команды Давида де Хеа.
- Sport.es сообщает, что защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Лидса». Футболист уже согласовал детали личного контракта, трансфер оценивается в 15 млн евро. Вскоре игрок пройдет медицинское обследование.
Испания
Foot Mercato пишет, что «Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле, который в прошлом сезоне выступал в Испании на правах аренды.
«Бетис» хочет укрепить линию обороны, информирует Mundo Deportivo. Севильцы присматриваются к защитнику «Лацио» Луису Фелипе, футболисту «Ювентуса» Даниэле Ругани и бывшему игроку «Спартака» Николе Максимовичу. Вариант с Максимовичем был бы самым выгодным, ведь игрок недавно покинул «Наполи» и находится в статусе свободного агента.
А еще в Испании:
- Защитник «Интера»Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ». Ожидается, что сумма сделки составит 70 млн евро. Хакими – воспитанник «Реала», поэтому «бланкос» получат 5% от суммы трансфера, то есть 2,1 млн евро.
Ашраф Хакими
Фото: Getty Images
Италия
Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Аякса» Душан Тадич находится на прицеле у «Милана». 32-летний форвард может пополнить ряды «россонери» уже в ближайшее время. Правда, к кандидатуре Тадича «красно-черные» обратятся только в том случае, если не получится найти более молодого игрока.
Душан Тадич
Фото: Getty Images
На официальном сайте «Аталанты» появилась информация о подписании опытного голкипера из Аргентины Хуана Муссо. Напомним, что ранее игрок выступал за «Удинезе». Оценивается футболист в 20 млн евро.
А еще в Италии:
- Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов не покинет команду в летнее трансферное окно. Ранее ходили слухи, что форвард может перебраться в «Ювентус».
- «Сампдория» хочет выручить с продажи Миккела Дамсгорда 30 млн евро, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в подписании 21-летнего хавбека сборной Дании заинтересован «Милан». Отмечается, что «Сампдория» не согласна на обмен игроками, но может снизить запрашиваемую сумму до 25 млн евро.
Германия
На официальном сайте «РБ Лейпциг» сообщили о подписании 25-летнего форварда «Айнтрахта» Андре Силвы. Трудовой договор футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. По информации A Bola, нападающий обошелся «быкам» в 23 млн евро. Еще 12 млн «Айнтрахту» могут быть выплачены, если футболист добьется определенных результатов в новой команде. Зарплата Силвы составит 4 миллиона евро за сезон.
Андре Силва, «Айнтрахт»
Фото: Eurosport
А еще в Германии:
- Защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг может сменить клубную прописку этим летом, пишет Sky Sport in Germany. На 29-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 млн евро.
Франция
На официальном сайте «Марселя» появилась информация, что аргентинский защитник дортмундской «Боруссии» Леонардо Балерди стал их игроком на постоянной основе. Молодой фулбек прошел медосмотр и поставил свою подпись под пятилетним соглашением. Пока что трансферная стоимость 22-летнего футболиста держится в секрете.
А еще во Франции:
- По информации AS, бывший форвард и лидер «Барселоны» Лионель Месси находится на прицеле у «ПСЖ». Сейчас футболист выступает за аргентинскую сборную на Кубке Америки, а его отец ведет переговоры с руководством «Барселоны». Также важно отметить, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хотел бы заполучить в свою команду и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, от которого не против избавиться в клубе из-за высокой зарплаты футболиста.
Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»)
Фото: Getty Images
Россия
Викторьен Ангбан продолжит карьеру в «Сочи». 24-летний ивуарийский полузащитник отныне будет выступать на побережье Черного моря. Минувший сезон воспитанник «Челси» провёл 31 матч за французский «Мец» из Лиги 1.
«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.
А еще в России:
- «Спартак» предпринял попытку осуществить трансфер хавбека «Бешикташа» Адема Ляйича. Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются.
- Вратарь Андрей Лунев, у которого истек контракт с «Зенитом», может перебраться в чемпионат Германии. 29-летний голкипер заинтересовал леверкузенский «Байер», который сейчас собирает информацию об игроке и позже может сделать ему предложение.
Чемпионат Италии
Рекламный пост в инстаграме Роналду стоит 1,2 миллиона евро
Чемпионат Испании
Контракт Месси с «Барселоной» истек. Какие варианты?