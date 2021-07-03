Все взгляды прикованы к Евро-2020, но трансферный рынок полон жизни и бурлит. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал самые свежие новости и слухи за 3 июля.

Англия

По информации Daily Express, экс-вратарь «Кристал Пэлас»Уэйн Хеннесси находится на прицеле у лондонского «Челси». 34-летний голкипер интересен лондонцам в качестве резервного игрока. «Синим» подходит и то, что сейчас игрок пребывает в качестве свободного агента.

Чемпионат Франции Месси получил более жирное предложение от «ПСЖ», чем от «Барсы» ВЧЕРА В 18:03

Защитник Тоби Алдервейрелд хочет покинуть «Тоттенхэм» и, по информации The Athletic, уведомил об этом руководство «шпор». Боссы «Тоттенхэма» согласны отпустить фулбека, но только за достойную компенсацию. В случае отсутствия предложений, футболист останется в клубе. Алдервейрелд оценивается в 11 млн евро, а его действующий договор с лондонским клубом рассчитан до 2023 года.

Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм) Фото: Imago

А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с 38-летним вратарем своей команды Ли Грантом . Теперь договор с футболистом рассчитан до следующего лета. Вполне вероятно, что это может повлиять на уход из команды Давида де Хеа .

на официальном сайте сообщил о продлении контракта с 38-летним вратарем своей команды . Теперь договор с футболистом рассчитан до следующего лета. Вполне вероятно, что это может повлиять на уход из команды . Sport.es сообщает, что защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Лидса». Футболист уже согласовал детали личного контракта, трансфер оценивается в 15 млн евро. Вскоре игрок пройдет медицинское обследование.

Испания

Foot Mercato пишет, что «Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле, который в прошлом сезоне выступал в Испании на правах аренды.

«Бетис» хочет укрепить линию обороны, информирует Mundo Deportivo. Севильцы присматриваются к защитнику «Лацио» Луису Фелипе, футболисту «Ювентуса» Даниэле Ругани и бывшему игроку «Спартака» Николе Максимовичу. Вариант с Максимовичем был бы самым выгодным, ведь игрок недавно покинул «Наполи» и находится в статусе свободного агента.

А еще в Испании:

Защитник «Интера»Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ». Ожидается, что сумма сделки составит 70 млн евро. Хакими – воспитанник «Реала», поэтому «бланкос» получат 5% от суммы трансфера, то есть 2,1 млн евро.

Ашраф Хакими Фото: Getty Images

Италия

Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Аякса» Душан Тадич находится на прицеле у «Милана». 32-летний форвард может пополнить ряды «россонери» уже в ближайшее время. Правда, к кандидатуре Тадича «красно-черные» обратятся только в том случае, если не получится найти более молодого игрока.

Душан Тадич Фото: Getty Images

На официальном сайте «Аталанты» появилась информация о подписании опытного голкипера из Аргентины Хуана Муссо. Напомним, что ранее игрок выступал за «Удинезе». Оценивается футболист в 20 млн евро.

А еще в Италии:

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов не покинет команду в летнее трансферное окно. Ранее ходили слухи, что форвард может перебраться в «Ювентус».

не покинет команду в летнее трансферное окно. Ранее ходили слухи, что форвард может перебраться в «Сампдория» хочет выручить с продажи Миккела Дамсгорда 30 млн евро, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, в подписании 21-летнего хавбека сборной Дании заинтересован «Милан». Отмечается, что «Сампдория» не согласна на обмен игроками, но может снизить запрашиваемую сумму до 25 млн евро.

Германия

На официальном сайте «РБ Лейпциг» сообщили о подписании 25-летнего форварда «Айнтрахта» Андре Силвы. Трудовой договор футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. По информации A Bola, нападающий обошелся «быкам» в 23 млн евро. Еще 12 млн «Айнтрахту» могут быть выплачены, если футболист добьется определенных результатов в новой команде. Зарплата Силвы составит 4 миллиона евро за сезон.

Андре Силва, «Айнтрахт» Фото: Eurosport

А еще в Германии:

Защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг может сменить клубную прописку этим летом, пишет Sky Sport in Germany. На 29-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 млн евро.

Франция

На официальном сайте «Марселя» появилась информация, что аргентинский защитник дортмундской «Боруссии» Леонардо Балерди стал их игроком на постоянной основе. Молодой фулбек прошел медосмотр и поставил свою подпись под пятилетним соглашением. Пока что трансферная стоимость 22-летнего футболиста держится в секрете.

А еще во Франции:

По информации AS, бывший форвард и лидер «Барселоны» Лионель Месси находится на прицеле у «ПСЖ». Сейчас футболист выступает за аргентинскую сборную на Кубке Америки, а его отец ведет переговоры с руководством «Барселоны». Также важно отметить, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хотел бы заполучить в свою команду и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, от которого не против избавиться в клубе из-за высокой зарплаты футболиста.

Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») Фото: Getty Images

Россия

Викторьен Ангбан продолжит карьеру в «Сочи». 24-летний ивуарийский полузащитник отныне будет выступать на побережье Черного моря. Минувший сезон воспитанник «Челси» провёл 31 матч за французский «Мец» из Лиги 1.

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.

А еще в России:

«Спартак» предпринял попытку осуществить трансфер хавбека «Бешикташа» Адема Ляйича . Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются.

предпринял попытку осуществить трансфер хавбека . Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются. Вратарь Андрей Лунев, у которого истек контракт с «Зенитом», может перебраться в чемпионат Германии. 29-летний голкипер заинтересовал леверкузенский «Байер», который сейчас собирает информацию об игроке и позже может сделать ему предложение.

Чемпионат Италии Рекламный пост в инстаграме Роналду стоит 1,2 миллиона евро 01/07/2021 В 18:54