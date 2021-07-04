Пока болельщики готовятся к полуфиналам Евро и Копы Америки, менеджеры и дельцы в поте лица трудятся на трансферном рынке. Одни инсайды уже стали реальностью, другие скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 4 июля.

Англия

Британская пресса пишет, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни закроет еще один большой трансфер. «Дьяволы» уже на завершающей стадии переговоров с «Реалом» относительно трансфера центрального защитника Рафаэля Варана. Француз станет третьим приобретением «МЮ» после Джейдона Санчо и вратаря Тома Хитона. Трансферная стоимость 28-летнего Варана составляет 70 млн евро, по новому соглашению он будет получать 12 млн евро за сезон. Его контракт с «бланкос» истекает летом следующего года.

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А еще в Англии:

Официальный сайт «Кристал Пэлас» объявил о назначении на пост главного тренера Патрика Виейра . Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до лета 2024-го. Финансовые детали сделки остаются неизвестными. На посту тренера лондонцев Виейра заменил Роя Ходжсона и уже дал первое интервью в новой должности.

объявил о назначении на пост главного тренера . Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до лета 2024-го. Финансовые детали сделки остаются неизвестными. На посту тренера лондонцев Виейра заменил и уже дал первое интервью в новой должности. «Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил об аренде вингера «Барселоны» Франсишку Тринкау. Соглашение с 21-летним португальцем рассчитано до лета 2022-го. «Вулверхэмптон» обязуется выплачивать зарплату Тринкау и будет иметь право выкупа контракта игрока.

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может продолжить карьеру в Англии, пишет Mirror. К 24-летнему игроку проявляет интерес «Ливерпуль». Контракт Бареллы с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 млн евро.

Испания

Marca сообщает, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси выдвинул основное требования руководству клуба. Если верить источнику, то футболист хочет, чтобы клуб платил ему чисто и открыто. Ведь если у игрока возникнут проблемы с налоговой, то это сильно затруднит его переезд в США. По многочисленным инсайдам, на закате карьеры аргентинец хочет поиграть в MLS.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник Серхио Бускетс продолжит выступать за «Барселону». Как сообщается, за последние несколько месяцев к испанцу обращались с предложениями клубы MLS. Бускетс был бы не против переехать в США, однако этим летом он точно не покинет «Барсу». Американцы вернутся с предложениями в летнее трансферное окно 2022 года.

продолжит выступать за Как сообщается, за последние несколько месяцев к испанцу обращались с предложениями клубы MLS. Бускетс был бы не против переехать в США, однако этим летом он точно не покинет «Барсу». Американцы вернутся с предложениями в летнее трансферное окно 2022 года. По данным The Sun, «Реал» заинтересован в подписании защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Мадридский клуб попытается подписать Фофана в том случае, если команду покинет Рафаэль Варан, на которого недавно претендовал «Манчестер Юнайтед».

Италия

La Gazzetta Dello Sport пишет, что агент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с руководством «бьянконери». Агент просил «черно-белых» продлить контракт с CR7 до 2023 года. Боссы «Ювентуса» осведомлены, что Мендеш вел переговоры с «ПСЖ» и «МЮ», но не супел с ними договориться. Теперь туринцы взяли паузу, чтобы все обдумать, поскольку Роналду является самым высокооплачиваемым игроком Италии с окладом в 31 млн евро за сезон.

Криштиану Роналду, «Ювентус» – «Дженоа» Фото: Getty Images

Новый главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью определился с первым летним трансфером. Авторитетный итальянский журналист Никола Скира в своем твиттере сообщил, что Особенный хочет видеть в Вечном Городе латераля лондонского «Челси» Маркоса Алонсо. Моуринью рассматривает приобретение Алонсо в качестве альтернативы Спинаццоле, который получил тяжелую травму на Евро 2020 и может пропустить весь сезон. Трансферная стоимость Алонсо составляет 12 млн евро.

Еще Скира в твиттере отметил, что боссы «Милана» хотят заполучить опытного полузащитника нидерландского «Аякса» Душана Тадича. Если верить источнику, то «красно-черные» видят в 32-летнем сербе отличную замену для ушедшего в миланский «Интер» Хакана Чалханоглу. Вдобавок La Gazzetta dello Sport утверждает, что «россонери» ведут переговоры с «Реалом» по поводу годовой аренды Иско с возможностью полноценного трансфера. На 29-летнего испанца претендуют еще ряд европейских клубов. Трансферная стоимость Иско составляет 18 млн евро.

А еще в Италии:

Защитник «Интера» Ашраф Хакими уже почти в «ПСЖ», миланский клуб начал поиски замены. Главным кандидатом на эту роль является хавбек «Вольфсбурга» Йосип Брекало. «Интер» уже вступил в переговоры с представителями немецкой команды, сделка оценивается в 18-20 млн евро.

Германия

Защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг близок к тому, чтобы сменить клубную прописку, но не чемпионат, пишет Sky Sport in Germany. На 29-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 млн евро.

А еще в Германии:

«Бавария» установила окончательную запрашиваемую цену за французского вингера Кингсли Комана, сообщает журналист BILD. По информации источника, в мюнхенском клубе оценивают 25-летнего игрока в 90 миллионов евро. Отмечается, что, по мнению Комана, такая сделка нереалистична в нынешних финансовых реалиях. Игрок ожидает, что клуб продлит-таки с ним контракт до 2023 года.

Кингсли Коман Фото: Getty Images

Франция

Голкипер «Аякса» Андре Онана, возможно, продолжит карьеру во Франции, пишет L'Equipe. На 25-летнего футболиста претендует «Лион», в трансфере заинтересован лично главный тренер команды Петер Бош, который ранее работал с вратарем в Амстердаме. Ранее слухи связывали Онану с «Интером».

А еще во Франции:

Официальный сайт итальянской «Ромы» объявил, что Дженгиз Ундер перешел во французский «Марсель». Аренда оформлена до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. Стоимость аренды – 500 тыс евро.

Дженгиз Ундер, сборная Турции Фото: Getty Images

Россия

ЦСКА заинтересован в подписании защитника сборной Северной Македонии Эзгана Алиоски, сообщает Скира. На данный момент 29-летний игрок является свободным агентом, его последним клубом был «Лидс». По информации источника, также к Эзгану проявляет интерес «Галатасарай».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Локомотива» и ЦСКА к голкиперу «Химок» Илье Лантратову. «Команды проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было. На данный момент Илья принадлежит ФК «Химки». Мы рассчитываем на него в следующем сезоне», – заявил Терюшков.

А еще в России:

Официальный сайт «Краснодара» сообщил о том, что нападающий Герман Онугха продан в датский «Вайле». По информации инсайдеров, сумма сделки составила 600 тысяч евро, плюс «быки» получат 45% от последующей перепродажи. Следующий сезон Онугха проведет в «Крыльях Советов» на правах аренды, куда его отдал датский клуб. У самарчан будет право выкупа игрока.

Герман Онугха, «Вайле» Фото: Imago

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