Пока болельщики во всю готовятся к полуфиналам Евро и Копы Америки, менеджеры и дельцы в поте лица трудятся на трансферном рынке. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 5 июля.

Англия

Sky Sport Italia сообщает, что руководство «Манчестер Юнайтед» сделало запрос по защитнику мадридского «Реала» Рафаэлю Варану. Если верить источнику, то манкунианцы предложили «бланкос» 40 миллионов евро, однако в Мадриде требуют 70 млн. Также стоит отметить, что действующий контракт француза с «Реалом» действует до лета следующего года, поэтому клубу выгодно продать игрока сейчас.

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Рафаэль Варан Фото: Getty Images

Express пишет, что хавбек каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич на прицеле у топ-клуба Англии. Если верить источнику, 31-летний полузащитник интересен лондонскому «Тоттенхэму». «Сине-гранатовые» намерены расстаться с Пьяничем, поскольку тот не входит в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Трансфер оценивают в 20 млн евро. Сам игрок покидать «Барсу» не намерен.

«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно рассчитывает подписать нового левого защитника, но не планирует тратить на этот трансфер уйму денег. Главными целями «небесно-голубых» остаются нападающий Харри Кейн и полузащитник Джек Грилиш, на приобретение которых придется потратить целое состояние. Поэтому чемпионам Англии нужен защитник, переход которого обойдется недорого. Как сообщает Daily Mirror, «горожане» уже нашли такого – Энтони Робинсон из «Фулхэма». После вылета «дачников» в Чемпионшип, выкупить контракт 23-летнего американского фулбека можно будет всего за 12 млн евро.

А еще в Англии:

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с «Брайтоном» о трансфере центрального защитника Бена Уайта . Единственной проблемой для заключения сделки по 23-летнему англичанину является его высокий ценник, который держится на отметке в 58 млн евро, информирует Фабрицио Романо.

продолжает переговоры с о трансфере центрального защитника . Единственной проблемой для заключения сделки по 23-летнему англичанину является его высокий ценник, который держится на отметке в 58 млн евро, информирует Фабрицио Романо. Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». В издании La Repubblica уверены: «дьяволы» уже готовят официальный запрос по 28-летнему хорвату, за трансфер которого хотят заплатить порядка 30 миллионов евро.

может продолжить карьеру в В издании La Repubblica уверены: «дьяволы» уже готовят официальный запрос по 28-летнему хорвату, за трансфер которого хотят заплатить порядка 30 миллионов евро. Нападающий Эдди Нкетиа покинет лондонский «Арсенал» в течение этого трансферного окна. По информации журналиста Фабрицио Романо, «канониры» просто вынуждены продать 22-летнего англичанина, который отказался продлевать истекающий через год контракт.

Испания

Нападающий Гарет Бэйл вернется в мадридский «Реал» после годичной аренды в «Тоттенхэме». По информации Daily Mail, 31-летний валлийский форвард проведет следующий сезон в «королевском клубе», несмотря на истекающий летом 2022 года контракт. Отмечается, что на Бэйла рассчитывает Карло Анчелотти, который не собирается отпускать Гарета в очередную аренду.

Полузащитник Маркос Пауло станет игроком мадридского «Атлетико» в течение следующих 48 часов. По информации Marca, бывший вингер «Флуминенсе» уже прилетел в столицу Испании для прохождения медосмотра.

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо будет доступен для покупки за очень низкую сумму отступных. Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство «блаугранас» рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость команды и собирается почистить основной состав команды от ненужных футболистов. Сообщается, что за трансфер Коутиньо «Барса» хочет получить всего 25 млн евро и уже ждет предложения.

Фелиппе Коутиньо Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «Бенфики» Франко Серви продолжит карьеру в «Сельте». Официальный сайт «кельтов» сообщил о переходе 27-летнего аргентинского вингера, который заключил с клубом контракт до лета 2024 года. Трансфер Серви обошелся испанскому клубу в 4 миллиона евро плюс бонусы.

продолжит карьеру в Официальный сайт «кельтов» сообщил о переходе 27-летнего аргентинского вингера, который заключил с клубом контракт до лета 2024 года. Трансфер Серви обошелся испанскому клубу в 4 миллиона евро плюс бонусы. Полузащитник Витоло перешел из мадридского «Атлетико» в «Хетафе» на правах аренды. Официальный сайт «городских» сообщил о подписании 31-летнего испанского вингера, который успешно прошел медосмотр и будет выступать за команду до лета 2022 года.

Италия

В летнее трансферное окно «Аталанта» может купить нового центрального нападающего. Calciomercato пишет, что руководство «богини» рассматривает варианты подписания форварда «Торино» Андреа Белотти, трансфер которого оценивают в 25-30 миллионов евро.

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола получил серьезную травму ахилла в матче сборных Италии и Бельгии, из-за чего будет вынужден пропустить не менее 6 месяцев. Жозе Моуринью уже нашел ему замену. Особенный заинтересован в подписании фулбека мадридского «Реала» Марсело. Его трансфер оценивают в 7,5 млн евро.

Марсело Фото: Getty Images

В своем дебютном сезоне в Серии А защитник «Специи» Мартин Эрлич хорошо зарекомендовал себя, чем привлек интерес со стороны со стороны других клубов из Италии. По информации портала TMW, в услугах 23-летнего хорватского центрбека заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина», «Милан», «Рома» и «Торино». За Эрлича придется заплатить не менее 6 млн евро.

А еще в Италии:

Миланский «Интер» находится в шаге от подписания крайнего защитника ПСВ и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. De Telegraaf поделился инсайдом – руководство «нерадзурри» уже согласовало трансфер 25-летнего фулбека, который заменит Ашрафа Хакими. За трансфер Дензела «змеи» заплатят около 15 млн евро плюс бонусы.

находится в шаге от подписания крайнего защитника и сборной Нидерландов De Telegraaf поделился инсайдом – руководство «нерадзурри» уже согласовало трансфер 25-летнего фулбека, который заменит Ашрафа Хакими. За трансфер Дензела «змеи» заплатят около 15 млн евро плюс бонусы. Нападающий «Наполи»Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Англии. Издание Corriere dello Sport утверждает, что в услугах 30-летнего итальянского форварда заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Трансфером Лоренцо занимается лично новый спортивный директор «шпор» Фабир Паратичи.

Германия

Франкфуртский «Айнтрахт» заинтересован в подписании полузащитника «Милана» Йенса Хеуге. Фабрицио Романо узнал, что «орлята» предложили «россонери» 8 миллионов евро за трансфер 21-летнего норвежского хавбека. Однако, руководство «Милана» не приняло данное предложение, потребовав от немецкого клуба 15 млн. Переговоры продолжаются.

Йенс Хеуге Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Согласно журналисту Николо Скире, дортмундская «Боруссия» ведет продвинутые переговоры о трансфере 22-летнего форварда. Кроме того, «Боруссия Д» уже предложила игроку контракт до лета 2026 года. Трансфер Малена оценивают в 29 млн евро.

Франция

«ПСЖ» является главным фаворитом в борьбе за полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа. Журналиста Альфредо Педулла сообщил, что «красно-синие» опережают лондонский «Тоттенхэм» в погоне за подписью 26-летнего аргентинского вингера, трансфер которого «орлы» оценивают в 40 миллионов евро.

Хоакин Корреа Фото: Getty Images

А еще «ПСЖ» отправил первое официальное предложение по центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Calciomercato уверяет, что руководство экс-чемпионы Франции предложили 40 млн евро за трансфер сенегальского центрбека, но получили отказ. Президент неаполитанцев Аурелидо де Лаурентис считает данное предложение неразумным.

А еще во Франции:

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По данным Фабрицио Романо, «красные дьяволы» уже ведут переговоры с «красно-черными» о трансфере 18-летнего хавбека. Французский клуб готов отпустить Камавингу в «МЮ», но хочет получить порядка 30 млн евро.

может продолжить карьеру в По данным Фабрицио Романо, «красные дьяволы» уже ведут переговоры с «красно-черными» о трансфере 18-летнего хавбека. Французский клуб готов отпустить Камавингу в «МЮ», но хочет получить порядка 30 млн евро. Полузащитника «Лилля» Ренату Саншиша ждут в чемпионате Англии. Издание L`Equipe сообщает, что в услугах 23-летнего португальского игрока заинтересован «Ливерпуль», который скоро сделает официальное предложение «догам».

Россия

Полузащитник Лука Гагнидзе перешел из грузинского «Динамо» в московское за 1,5 миллиона евро. Официальный сайт российского клуба сообщил о переходе 18-летнего грузинского хавбека, который заключил контракт сроком до лета 2026 года. Финансовые условия контракта игрока не разглашаются.

А еще в России:

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем 33-летнего хавбека. «Предложения у него есть, очень много из Турции. От каких клубов? Да практически от всех. Тут Шарль должен выбирать», – заявил агент игрока.

Шарль Каборе Фото: Getty Images

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