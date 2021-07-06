Новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас пришел в клуб во время серьезных трансферных проблем. У «летучих мышей» нет денег на трансферы, однако испанский специалист нашел выход.

По данным AS , Бордалас собирается обменять нескольких игроков «Валенсии» на своих бывших игроков из «Хетафе». Такой расклад полностью устраивает «темно-синих», и первым они хотели бы заполучить российского полузащитника Дениса Черышева.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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Денис также играл за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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