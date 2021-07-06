Новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас пришел в клуб во время серьезных трансферных проблем. У «летучих мышей» нет денег на трансферы, однако испанский специалист нашел выход.
По данным AS, Бордалас собирается обменять нескольких игроков «Валенсии» на своих бывших игроков из «Хетафе». Такой расклад полностью устраивает «темно-синих», и первым они хотели бы заполучить российского полузащитника Дениса Черышева.
Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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- Денис также играл за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».
- В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.
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