Стартовали долгожданные полуфиналы Евро и Копы Америки! Несмотря на пристальное внимание к турнирам, менеджеры и дельцы в поте лица трудятся на трансферном рынке. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 6 июля.

Англия

«Ливерпуль» внимательно следит за ситуацией нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, который все еще не подписал новый контракт с итальянским клубом. 30-летний футболист хочет получить от неаполитанцев долгосрочный контракт с зарплатой 5 млн евро в год, но клуб готов платить игроку лишь 3,5 млн евро. По информации Calciomercato, если стороны не смогут договориться о соглашении, «Наполи» будет вынужден продать Инсинье, чтобы не потерять его бесплатно. «Партонопеи» согласятся скинуть ценник на Лоренцо до отметки в 50 млн евро.

Трансферы Черышев может уйти из «Валенсии» в другой испанский клуб (As) 11 ЧАСОВ НАЗАД

Лоренко Инсинье, сборная Италии Фото: Getty Images

«Челси» планирует в летнее трансферное окно поменять двух голкиперов основного состава. DeichStube, директор «синих» Марина Грановская собирается продать Кепу Аррисабалагу и отпустит Вилли Кабальеро, чей контракт с клубом истек. Единственным вратарем клуба останется Эдуар Менди, на помощь которому подпишут 2 новичков. Первый – вратарь «Вердера» Иржи Павленка. Чешский игрок провел в стане «музыкантов» четыре года и зарекомендовал себя в Бундеслиге. Третьим вратарем в «Челси» видят 34-летнего игрока «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси, который сейчас свободный агент.

Пеп Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» не сможет подписать нового нападающего в летнее межсезонье из-за слишком высоких цен. «С текущими ценами мы не будем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают проблемы с финансами, и мы не исключение», – сказал Пеп для TV3.

А еще в Англии:

Фланговый защитник Хуниор Фирпо перешел из «Барселоны» в «Лидс» за 15 миллионов евро. Помимо этого, «блаугранас» получат 20 процентов от следующей продажи игрока. Официальный сайт «павлинов» сообщил о переходе 24-летнего испанского фулбека с доминиканскими корнями, который заключил с клубом контракт до лета 2025 года.

перешел из в за 15 миллионов евро. Помимо этого, «блаугранас» получат 20 процентов от следующей продажи игрока. Официальный сайт «павлинов» сообщил о переходе 24-летнего испанского фулбека с доминиканскими корнями, который заключил с клубом контракт до лета 2025 года. Лондонский «Тоттенхэм» находится в шаге от подписания центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. Как сообщает Viola News, «шпоры» выиграли борьбу за 23-летнего сербского центрбека, трансфер которого оценивают в 40 млн евро. Ожидается, что переход Миленковича могут закрыть в течение этой недели.

Испания

Нападающий Антуан Гризманн может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. После подписания Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, 30-летний французский форвард рискует потерять свое место в основном составе, что вынудит игрока обдумать другие варианты продолжения карьеры. Как сообщает El Chiringuito, боссы «блаугранас» открыты к продаже Гризманна и хотят выручить за игрока порядка 50 млн евро.

Полузащитник Денис Черышев может покинуть «Валенсию» во время летнего трансферного окна. AS пишет, что российский вингер может продолжить карьеру в «Хетафе». Президенты обоих клубов провели встречу, на которой обсуждали возможный обмен игроками.

Денис Черышев Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании защитника «РБ Лейпциг» Лукаса Клостерманна . Ро данным Sport.de, в услугах 25-летнего немецкого защитника лично заинтересован главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти, которому очень нравится универсальный защитник, способный сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны. Трансфер оценивают в 27 млн евро.

заинтересован в подписании защитника . Ро данным Sport.de, в услугах 25-летнего немецкого защитника лично заинтересован главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти, которому очень нравится универсальный защитник, способный сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны. Трансфер оценивают в 27 млн евро. Полузащитник Маркос Пауло перешел из «Флуминенсе» в «Атлетико» на правах свободного агента. Официальный сайт «индейцев» сообщил о подписании 21-летнего бразильского вингера, который заключил контракт до лета 2026 года. Финансовые условия контракта не разглашаются. По ранее полученной информации, «Атлетико» может отдать Пауло в аренду в «Сельту» или «Кадис»

Италия

«Милан» рассчитывает заполучить полузащитника мадридского «Реала» Иско, который пропустил первый день предсезонной подготовки. Руководство «россонери» уже готовит официальное предложение «бланкос». По информации Gazzetta dello Sport, после возвращения Мартина Эдегора боссы «Реала» готовы отпустить Иско всего за 20 миллионов евро.

Иско («Реал») против Кристиана Ромеро («Аталанта») Фото: Getty Images

Миланский «Интер» ведет поиски правого защитника, который станет заменой Эшли Янгу. Corriere dello Sport информирует, что руководство «нерадзурри» обратило внимание на фулбека «Ливерпуля»Костаса Цимикаса, который после переезда из Греции отыграл в АПЛ только шесть минут.

А еще в Италии:

Полузащитник мадридского «Реала» Браими Диас вернется в «Милан». По информации журналиста Николо Скиры, «россонери» близки к аренде 21-летнего испанского хавбека за 3 млн евро с последующей опцией выкупа контракта за 22 млн евро.

Германия

Нападающий Сантос Борре перешел из «Ривер Плейт» в «Айнтрах» на правах свободного агента. Официальный сайт «орлят» подтвердил подписание 25-летнего колумбийского форварда, который успешно прошел медосмотр и заключил контракт до лета 2025 года.

Защитник «Боруссии М» Рами Бенсебайни может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство «Ромы» заинтересовано в подписании 26-летнего алжирского фулбека, в лице которого видят прямую замену травмированному Леонардо Спинаццоле.

А еще в Германии:

Как сообщает источник, защитник «Шальке» Озан Кабак покинет клуб этим летом. Вероятнее всего, футболист продолжит карьеру в «Байере». Клубы уже начали переговоры по трансферу футболиста.

Озан Кабак Фото: Getty Images

Франция

Фабрицио Романо в твиттере сообщил, что экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вскоре пройдет медицинское обследование в «Пари Сен-Жермен». Источник утверждает, что стороны договорились о двухлетнем трудовом соглашении.

Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими тоже вылетел в Париж для прохождения медосмотра и завершения трансфера в «ПСЖ». Футболист подписал контракт до 2026 года. Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «красно-синие» заплатят за трансфер марокканского защитника 60 млн евро плюс 11 млн евро бонусами.

А еще во Франции:

Жослен Гурвеннек стал новым главным тренером «Лилля». Официальный сайт «догов» сообщил о назначении 49-летнего французского специалиста, который заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Ранее он работал с «Бордо» и «Генгамом», с которым в 2019 году вылетел в Лигу 2.

стал новым главным тренером Официальный сайт «догов» сообщил о назначении 49-летнего французского специалиста, который заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Ранее он работал с «Бордо» и «Генгамом», с которым в 2019 году вылетел в Лигу 2. Полузащитник Маттео Гендузи перешел из лондонского «Арсенала» в «Марсель» на правах аренды с возможным правом выкупа за 10 миллионов евро. Официальный сайт «провансальцев» сообщил о переходе 22-летнего француза, который будет выступать за клуб под 6-м номером. Финансовые условия контракта не разглашаются.

Россия

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука вошел в тренерский штаб московского клуба. На официальном сайте «железнодорожников» появилась информация, что 35-летний хорват стал помощником главного тренера клуба Марко Николича. Чорлука уже прибыл на место сбора «Локомотива» в Бад-Вальтерсдорфе, где приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Ведран Чорлука Фото: Getty Images

«Зенит» в летнее трансферное окно рассчитывает заполучить защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейру. Fotomac пишет, что питерский клуб сделал первое предложение по 25-летнему бразильскому защитнику в размере 11 миллионов евро, но получил отказ. В турецком клубе уверены, что «Зенит» сможет увеличить предложение по их лидеру.

А еще в России:

Защитник Аксель Бьорнстрем перешел из «Сириуса» в тульский «Арсенал». Сумма компенсации не разглашается. Официальный сайт «канониров» сообщил о переходе 25-летнего шведского защитника, который заключил с клубом долгосрочный контракт сроком до лета 2023 года.

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