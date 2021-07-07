Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос – игрок французского «Пари Сен-Жермен».
Официальный сайт парижан официально поприветствовал 35-летнего новичка и сообщил, что Рамос получил свой любимый номер.
«Очень ценю четвертый номер из-за суеверий, потому что выбирал его с самого начала карьеры. Он сопровождал меня на протяжении всей жизни, был продолжением меня, приносил удачу и победы. Теперь №4 – часть меня как человека и профессионала. Для меня большая часть, что буду носить этот номер в такой великой команде, как «ПСЖ». Этот шанс будет особенным здесь, в Париже», – заявил Рамос.
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Другие подробности, кроме номера, не разглашались, но ранее стало известно, что футболист подпишет контракт с новой командой на два сезона. Рамос будет получать в «ПСЖ» около 12 миллионов евро. Руководители смогли убедить Серхио переехать именно во Францию, хотя он имел предложения из других чемпионатов Европы и мира.
- У Рамоса были офферы из Англии, Германии и других чемпионатов.
- «Реал» не стал продлевать контракт с Рамосом, несмотря на желание игрока остаться в команде.
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