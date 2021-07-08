Несмотря на пристальное внимание к Евро-2020, агенты трудятся на трансферном рынке не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 8 июля.

Англия

«Челси» собирается побить британский трансферный рекорд ради подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. По информации 90min, руководство «синих» готовит официальное предложение «шмелям» по норвежскому форварду в размере 174 млн евро. В Лондоне уверены, что «Боруссия» не сможет устоять от столь привлекательного предложения и отпустит лучшего бомбардира.

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Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

«Ливерпуль» ведет переговоры о подписании двух новых игроков. Как сообщает Daily Star, «красные» вышли на связь с «Лиллем» с целью обсудить потенциальный трансфер полузащитника Ренату Саншиша. Также представители «Ливерпуля» встретились с руководством «ПСВ» для обсуждения трансфера форварда Дониэлла Малена.

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро. По информации AS, французский центрбек уже договорился с «красными дьяволами» по условиям личного долгосрочного контракта, по условиям которого он будет зарабатывать по 348 тысяч евро в неделю. Варан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Юнайтед».

А еще в Англии:

Новоиспеченный главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес определился с приоритетной целью на летнее межсезонье. В Fichajes уверены, что испанский наставник «ирисок» хочет пригласить в команду центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле. В «Барсе» хотят продать француза, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Tempo пишет, что защитник «МЮ» Эрик Байи может продолжить карьеру в Серии А. К 27-летнему игроку проявляет интерес «Рома». Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

может продолжить карьеру в Серии А. К 27-летнему игроку проявляет интерес Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. «Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Милана» Франка Кесси, сообщает AS. Трансфером 24-летнего ивуарийца занимается новый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, уверенный в том, что клубу необходимо усилить центр поля перед стартом нового сезона. Переход оценивают в 40 млн евро.

Испания

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Педри, который в минувшем сезоне провел 37 матчей в Примере и стал одним из ключевых исполнителей в команде. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барса» хочет подписать с Педри новое соглашение на улучшенных условиях и сделает это сразу же после того, как финансовая ситуация в клубе исправится.

Педри, сборная Испании Фото: Getty Images

Защитник Начо Фернандес подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом». Официальный сайт «Кролевского клуба» сообщил, что 31-летний универсал заключил новую сделку сроком до лета 2023 года. Финансовые условия контракта не разглашаются.

А еще в Испании:

По информации Marca, президент «Реала» Флорентино Перес собирается продать 5 игроков основы с целью найти дополнительные средства на трансфер Килиана Мбаппе . «Бланкос» готовы выслушать предложения по Луке Йовичу, Эдену Азару, Альваро Одриосоле, Мартину Эдегору и Мариано Диасу.

Флорентино Перес собирается продать 5 игроков основы с целью найти дополнительные средства на трансфер . «Бланкос» готовы выслушать предложения по и Еще руководство «Реала» готово продать полузащитника Иско за 20 млн евро, пишет Sportmediaset. К игроку проявляет интерес «Милан», но хавбеку придется пойти на понижение зарплаты, если он решится на переезд в итальянский клуб. Сейчас Иско получает 8 млн евро в год.

Италия

«Милан» выкупил права на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Официальный сайт «россонери» сообщил о переходе 21-летнего итальянца, который заключил контракт до лета 2026 года.

«Ювентус» готов составить конкуренцию «Роме» в борьбе за крайнего защитника «Боруссии М»Рами Бенсебайни. Руководство «Юве» ищет сменщика для Алекса Сандо и остановило взгляд на 26-летнем алжирском фулбеке «жеребят», который отыграл в Бунеслиге два последних сезона. По информации Calciomercato, «бьянконери» намерены выкупить контракт Бенсебайни и готовы заплатить необходимые 20 миллионов евро.

«Интер» не собирается отказываться от приобретения флангового защитника «ПСВ» и национальной сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Как сообщает TMW, руководство «нерадзурри» готовит официальное предложение по 25-летнему нидерландскому фулбеку, которого рассматривают как наследника Ашрафа Хакими. Действующий контракт Думфриса рассчитан до лета 2023 года, а его трансфер оценивают в 16 миллионов евро.

А еще в Италии:

По данным Николо Скиры, «Лацио» договорился о приобретении игрока «Вест Хэма» Фелипе Андерсона . Как сообщает источник, римский клуб заплатит за футболиста 3 млн евро. Также сделка подразумевает, что «Лацио» выплатит 50 процентов от будущей продажи бразильца.

договорился о приобретении игрока . Как сообщает источник, римский клуб заплатит за футболиста 3 млн евро. Также сделка подразумевает, что «Лацио» выплатит 50 процентов от будущей продажи бразильца. Руководство «Милана» намерено подписать форварда «Челси» Оливье Жиру. В ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров. Недавно ходили слухи, что француз уже согласовал контракт с «россонери».

Оливье Жиру, «Челси» – «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

Германия

Бывший центральный защитник «Баварии» Джером Боатенг продолжит карьеру в Италии. По информации The Sun, 32-летний немецкий центрбек принял решение перебраться в «Рому», отклонив предложение «Тоттенхэма» и «Монако». Отмечается, что агенты Боатенга ведут переговоры с «волками» по условиям личного контракта.

А еще в Германии:

«РБ Лейпциг» рискует упустить центрального защитника «Вольфсбурга» Максанса Лакруа, на которого появился очень интересный претендент. По данным Kicker, в борьбу за 21-летнего французского центрбека вступил «Тоттенхэм». Руководство «шпор» намерено обсудить с «волками» трансфер Лакруа, переход которого оценивают в 28 млн евро.

Франция

Руководство «ПСЖ» продолжит работу на трансферном рынке и постарается подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. L`Equipe пишет, что боссы «красно-синих» заинтересованы в трансфере французского хавбека, чей переход оценивают в 50-60 млн евро. Чтобы закрыть трансфер Поля, парижанам придется избавиться от нескольких игроков основы, что позволит не выйти за рамки правил финансового фэйр-плей.

Поль Погба Фото: Getty Images

Полузащитник «Кельна» Исмаиль Якобс может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации TMW, в услугах 21-летнего немецкого хавбека заинтересован «Монако», который уже готовит «козлам» официальное предложение. Монегаски намерены активировать пункт об отступных в контракте игрока, сумма которой составляет порядка 13 миллионов евро.

А еще во Франции:

Защитник Серхио Рамос перешел из «Реала» в «ПСЖ» на правах свободного агента. Официальный сайт «красно-синих» сообщил о подписании испанского центрбека, который заключил контракт с клубом на два года, до июля 2023 года. Финансовые условия контракта не разглашаются.

перешел из в на правах свободного агента. Официальный сайт «красно-синих» сообщил о подписании испанского центрбека, который заключил контракт с клубом на два года, до июля 2023 года. Финансовые условия контракта не разглашаются. Полузащитник «Мидтьюлланда» Йенс-Лис Каюсте может продолжить карьеру во Франции. К игроку проявляет интерес «Ренн», стороны уже ведут переговоры. Руководство бретонцев считает, что Каюсте смог бы заменить в составе команды Эдуардо Камавингу, который может перебраться в топ-клуб АПЛ, информирует Goal.

Россия

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, покинувший российский клуб этим летом, может продолжить карьеру в Бундеслиге. По данным Sport24, 29-летний российский вратарь станет игроком «Байера», с которым подпишет контракт на 2 года. В стане «фармацевтов» Андрею придется бороться за место в основе с Лукашем Градецки, который в минувшем сезоне отыграл 29 матчей в Бундеслиге, 7 из которых отстоял на ноль.

Андрей Лунев, «Зенит» Фото: Getty Images

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