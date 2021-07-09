Несмотря на пристальное внимание к Евро-2020 и Кубку Америки, агенты трудятся на трансферном рынке не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 9 июля.

Англия

«Тоттенхэм» принял окончательное решение не отпускать нападающего Харри Кейна в другой клуб в летнее межсезонье. Издание Manchester Evening News сообщает, что руководство «шпор» сообщило, что не отпустит Кейна этим летом ни за какую цену. Однако, ситуация может измениться уже следующим летом, но только в том случае, если клубу не удастся финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.

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Харри Кейн Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи подписания центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана из-за сложных переговоров по его трансферу. По данным FootMercatо, если завершить сделку по французскому центрбеку не удастся, то «красные дьяволы» переключат внимание на защитника «Лиона» Йоакима Андерсена.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает на качественное усиление состава во время летнего межсезонья. Fichajes информирует: немецкий тренер обратился к руководству «красных» с просьбой подписать трех новых игроков в лице Кинглси Комана из «Баварии»,Юри Тилеманса из «Лестера» и Ренату Саншиша из «Лилля».

А еще в Англии:

«Ливерпуль» готовит предложение по полузащитнику «Вулверхэмптона» Адаме Траоре , сообщает Football Insider. Руководство «красных» готово сделать первое официальное предложение о переходе 25-летнего испанского хавбека в размере 29 миллионов евро.

готовит предложение по полузащитнику , сообщает Football Insider. Руководство «красных» готово сделать первое официальное предложение о переходе 25-летнего испанского хавбека в размере 29 миллионов евро. «Арсенал» договорился с «Андерлехтом» о трансфере полузащитника Самби Локонги за 17 млн фунтов плюс 3 млн в виде бонусов. По информации Evening Standard, «канониры» согласовали с бельгийским клубом трансфер их 21-летнего хавбека, который уже сегодня пройдет медосмотр, а завтра прилетит в Лондон и подпишет долгосрочный контракт до лета 2026 года.

договорился с о трансфере полузащитника за 17 млн фунтов плюс 3 млн в виде бонусов. По информации Evening Standard, «канониры» согласовали с бельгийским клубом трансфер их 21-летнего хавбека, который уже сегодня пройдет медосмотр, а завтра прилетит в Лондон и подпишет долгосрочный контракт до лета 2026 года. Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин не покинет клуб в летнее трансферное окно. Несмотря на желание «ПСЖ» вновь арендовать 21-летнего итальянца с последующим правом выкупа, боссы «ирисок» не отпустят молодого форварда. Liverpool Echo пишет, что новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассчитывает на Кина.

Испания

Руководство «Барселоны» ведет поиски нового голкипера, который заменит Нето и станет дублером Марка-Андре тер Стегена. Mundo Deportivo сообщает, что боссы «блаугранас» рассматривают двух кандидатов на место бразильца – Хорди Масипа из «Вальядолида» и Айтора Фернандеса из «Леванте».

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По данным AS, «Ливерпуль» готов выкупить 26-летнего испанского за необходимые 40 миллионов евро. Отмечается, что «красные» рассматривают Сауля как прямую замену Жоржиньо Вейналдуму, который перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Сауль Ньигес Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Нападающий «Реала» Лука Йович не хочет уходить из клуба в это трансферное окно. Goal пишет, что Лука не хочет отправляться в очередную аренду, поскольку надеется получить стабильную игровую практику в стане «бланкос». Ожидается, что Анчелотти даст шанс Йовичу, которого он хотел видеть в своей команде еще во время работы в «Наполи».

не хочет уходить из клуба в это трансферное окно. Goal пишет, что Лука не хочет отправляться в очередную аренду, поскольку надеется получить стабильную игровую практику в стане «бланкос». Ожидается, что Анчелотти даст шанс Йовичу, которого он хотел видеть в своей команде еще во время работы в «Наполи». Диего Симеоне подписал новое долгосрочное соглашение с «Атлетико». Официальный сайт команды сообщил о продлении контракта с 51-летним аргентинским специалистом до июня 2024 года. Вместе с Диего контракты продлили все члены тренерского штаба.

подписал новое долгосрочное соглашение с Официальный сайт команды сообщил о продлении контракта с 51-летним аргентинским специалистом до июня 2024 года. Вместе с Диего контракты продлили все члены тренерского штаба. «Бавария» заинтересована в услугах хавбека «Барселоны» Педри. По информации AS, мюнхенский клуб уже делал предложение боссам «Барсы» после разгромной победы 8:2. Тогда немецкий клуб предлагал 45 млн евро за молодого футболиста, сегодня «Бавария» готова предложить 60 миллионов.

Италия

Защитник «Милана» Давиде Калабрия подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Официальный сайт «россонери» сообщил, что 24-летний итальянский фулбек подписал контракт до лета 2025 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может покинуть клуб после финального матча чемпионата Европы 2020 между Италией и Англией. Генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали сообщил, что клуб очень быстро продвигается в переговорах о трансфере Локателли с «Ювентусом», пишет Sky Sport Italia.

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» готовит официальное предложение по полузащитнику «Олимпиакоса» Мади Камара. Главный тренер клуба Лучано Спаллетти очень заинтересован в покупке Камара, который станет новым лидером полузащиты на следующие несколько лет.

готовит официальное предложение по полузащитнику Главный тренер клуба Лучано Спаллетти очень заинтересован в покупке Камара, который станет новым лидером полузащиты на следующие несколько лет. «Аталанта» планирует в летнее трансферное окно выкупить контракт защитника Кристиана Ромеро, права на которого принадлежат «Ювентусу». Ожидается, что «богиня» в течении этого месяца заплатит «бьянконери» 16 млн евро за трансфер 23-летнего аргентинского центрбека и будет открыта к его продаже. По информации Calciomercato, в услугах Ромеро заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Тоттенхэм», которые уже связались с «Аталантой» насчет трансфера игрока.

Германия

Переход форварда «ПСВ» Доньелла Малена в дортмундскую «Боруссию» находится под угрозой срыва. Bild сообщает, что руководство «шмелей» может отказаться от трансфера, поскольку готово заплатить только 27 млн евро вместо 30 млн евро, которые требуют боссы «ПСВ». Кроме того, агент игрока Мино Райола хочет выбить своему клиенту солидный контракт с зарплатой 6 млн евро в год, что сразу в три раза выше его нынешней зарплаты.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле может покинуть команду в летнее межсезонье. Руководство клуба не может договориться с 25-летним немецким центрбеком по условиям нового долгосрочного контракта, а действие текущего соглашения заканчивается в июне 2022 года. По информации Kicker, боссы «Баварии» не хотят потерять Зюле свободным агентом, и поэтому могут рассмотреть его продажу уже в этом месяце.

Никлас Зюле, «Бавария» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку, информирует издание TZ.de. Контракт 19-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Франция

Le Progrès сообщает, что «Лион» находится в поиске игрока атаки, который сможет заменить Мемфиса Депая, который продолжит карьеру в «Барселоне». В ближайшие дни «Лион» сделает предложение «Генку» по трансферу нападающего Пола Онуачу.

А еще во Франции:

«Марсель» на своем официальном сайте сообщил о договоренности по переходу вратаря По Лопеса из «Ромы». 26-летний испанский футболист присоединится к французскому клубу на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в договоре прописана опция выкупа.

Россия

Полузащитник «ЦСКА» Никола Влашич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации TMW, в услугах хорватского хавбека заинтересованы два итальянских клуба в лице «Милана» и «Аталанты», которые рассчитывают арендовать игрока с последующим правом выкупа. При этом, руководство армейцев не заинтересовано в сделке по аренде, и будет открыто лишь к полноценной продаже Влашича за 35 млн евро.

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

Нападающий Артем Быковский перешел из «Мастер-Сатурн» в «Спартак». Официальный сайт красно-белых сообщил о подписании 17-летнего российского форварда, который заключил контракт до лета 2024 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

А еще в России:

Защитник Саба Сазонов перешел из «Зенита» в «Динамо». Сайт московского клуба сообщил о подписании 19-летнего российского игрока, который заключил контракт до лета 2024 года. Подробности соглашения не разглашаются.

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