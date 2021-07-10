Финалы Евро-2020 Кубка Америки стартуют уже ночью! Но даже в дни решающих матчей агенты трудятся на трансферном рынке не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 10 июля.
Англия
Издание Goal сообщает, что лондонский «Челси» собирается выставить на трансфер сразу трех футболистов ради трансфера форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна. Transfermarkt оценил норвежца в 110 миллионов евро, однако трансфер может обойтись и в 200 млн. «Синие» выставят на продажу Тэмми Абрахама, Тьемуэ Бакайоко и Хакима Зиеша.
Трансферы
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На официальном сайте лондонского «Арсенала» появилась информация о подписании 21-летнего фулбека «Бенфики» Нуну Тавареша. Сторонам удалось достигнуть соглашения о долгосрочном договоре.
Еще руководство «Арсенала» уверено в продлении соглашения с 20-летним полузащитником Эмилем Смит-Роу. Об этом сообщил журналист Джеймс Бендж. Футболистом интересовалась «Астон Вилла». «Арсенал» даже получил два предложения о трансфере, но оба они были отклонены «канонирами».
«Ливерпуль» находится в поисках нового вингера и остановился на кандидатуре игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Мерсисайдцы надеются, что 25-летний испанец составит достойную конкуренцию Мо Салаху и Садио Мане. «Ливерпуль» готов предложить 25 млн евро, что примерно равняется его трансферной стоимости.
Адама Траоре
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация о продлении контракта с 18-летним полузащитником клуба Харви Эллиоттом. Сообщается, что стороны заключили долгосрочный контракт, так что игрок останется в команде еще на 5 лет.
- На официальном сайте «Уотфорда» появилась информация о подписании 29-летнего форварда Джошуа Кинга. Клуб подписал норвежца до лета 2023 года с опцией продления еще на 1 год. Ранее Джошуа выступал за «Эвертон», но «ириски» не стали продлевать с ним контракт.
- Daily Express пишет, что полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Игрок уже заявил своему окружению, что хочет перейти в этот клуб. Недавно ходили разговоры, что «красные» также заинтересованы в трансфере Тилеманса.
Испания
На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о трансфере полузащитника клуба Карлеса Аленьи в «Хетафе». В контракте прописана функция права на обратный выкуп игрока, а еще есть опция по которой «сине-гранатовые» получат 50% средств от любой будущей продажи игрока.
Также по информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» и мадридского «Атлетико» собираются пойти на обмен звездными игроками. Если верить источнику, в столицу Испании вернется Антуан Гризманн, а в обратном направлении проследует Сауль Ньигес.
А еще в Испании:
- В медиа появились слухи о том, что Бензема покинет мадридский «Реал» в случае подписания Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Однако «бланкос» не планируют расставаться с форвардом. «Реал» хочет даже предложить Кариму новый контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что Мбаппе выступал за возвращение Бензема в сборную Франции, из-за чего у него произошёл конфликт с Гризманном.
Карим Бензема и Килиан Мбаппе
Фото: Imago
Италия
Calciomercato пишет, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме». Утверждается, что главный тренер римлян Жозе Моуринью лично попросил руководство приобрести перспективного футболиста из Узбекистана.
Элдор Шомуродов
Фото: Getty Images
Хав «Аталанты» и украинской сборной Виктор Коваленко перейдет в другой итальянский коллектив. Джанлука Ди Марцио сообщает, что игрок подпишет контракт с «Эмполи». Если верить источнику, то клубы уже достигли договоренности.
По данным La Repubblica, «Интер» находится в поиске нового правого защитника, который смог бы усилить состав. Сообщается, что миланский клуб раздумывает над подписанием игрока «Ромы» Алессандро Флоренци. Однако «Интер» может столкнуться с серьезной конкуренцией в лице других итальянских клубов.
А еще в Италии:
- Защитник Эльсеид Хисай в скором времени должен стать игроком «Лацио». Как сообщает Николо Скира, футболист подпишет контракт с римским клубом до 2026 года. Официальное подтверждение сделки состоится на следующей неделе. Последним клубом Хисая был «Наполи», который он покинул на правах свободного агента этим летом.
- Gazzetta.it пишет, что «Ювентус» еще не определился с дальнейшей судьбой защитника Джанлуки Фработты. Недавно была информация, что «Дженоа» и «Аталанта» готовы подписать игрока этим летом. Однако сейчас стало известно, что будущее футболиста в туринском клубе будет решать главный тренер команды Массимилиано Аллегри.
Германия
«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку, информирует источник. Контракт 19-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
А еще в Германии:
- «Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы. Как сообщается, после окончания Евро-2020 мюнхенский клуб предпримет попытку подписать итальянца. Однако в туринском клубе считают футболиста неприкасаемым. Он должен стать одним из ключевых игроков в проекте Массимилиано Аллегри.
Италия - Испания, Евро-2020, Федерико Кьеза
Фото: Eurosport
Франция
Полузащитник «Мидтьюлланна» Йенс-Лис Каюсте может продолжить карьеру во Франции. К игроку проявляет интерес «Ренн», стороны уже ведут переговоры. Руководство бретонцев считает, что Каюсте смог бы заменить в составе команды Эдуардо Камавингу, которым интересуется ряд топ-клубов Европы.
А еще во Франции:
- Нападающий Атем Бен Арфа хотел вернуться в «Марсель» этим летом. По информации Foot Mercato, 34-летний футболист попросил встретиться с тренером провансальцев Хорхе Сампаоли, чтобы обсудить с ним возможный переход, однако в итоге «Марсель» решил не подписывать его. Последним клубом Бен Арфа был «Бордо». За «Марсель» Атем выступал в 2008-10 годах.
Россия
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Хвичи Кварацхелии. «Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», – сказал Слуцкий.
Хвича Кварацхелия, Грузия – Испания
Фото: Getty Images
Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в одной из Премьер-лиг. Как сообщается, в подписании немца заинтересован «Зенит». Конкуренцию питерскому клубу составил лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер защитника оценивается в 20 млн евро.
А еще в России:
- Защитник «ЦСКА» Марио Фернандес заявил руководству, что не хочет покидать московский клуб. Футболист опроверг все слухи о контакте с представителями «Зенита» и выразил полное доверие боссам «ЦСКА» и признался, что в России не будет играть в ни в какой другой команде.
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