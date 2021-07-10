Финалы Евро-2020 Кубка Америки стартуют уже ночью! Но даже в дни решающих матчей агенты трудятся на трансферном рынке не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 10 июля.

Англия

Издание Goal сообщает, что лондонский «Челси» собирается выставить на трансфер сразу трех футболистов ради трансфера форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна. Transfermarkt оценил норвежца в 110 миллионов евро, однако трансфер может обойтись и в 200 млн. «Синие» выставят на продажу Тэмми Абрахама, Тьемуэ Бакайоко и Хакима Зиеша.

Трансферы Кейн остается, «Баварии» нужен игрок «Барсы». Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 17:24

На официальном сайте лондонского «Арсенала» появилась информация о подписании 21-летнего фулбека «Бенфики» Нуну Тавареша. Сторонам удалось достигнуть соглашения о долгосрочном договоре.

Еще руководство «Арсенала» уверено в продлении соглашения с 20-летним полузащитником Эмилем Смит-Роу. Об этом сообщил журналист Джеймс Бендж. Футболистом интересовалась «Астон Вилла». «Арсенал» даже получил два предложения о трансфере, но оба они были отклонены «канонирами».

«Ливерпуль» находится в поисках нового вингера и остановился на кандидатуре игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Мерсисайдцы надеются, что 25-летний испанец составит достойную конкуренцию Мо Салаху и Садио Мане. «Ливерпуль» готов предложить 25 млн евро, что примерно равняется его трансферной стоимости.

Адама Траоре Фото: Getty Images

А еще в Англии:

На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация о продлении контракта с 18-летним полузащитником клуба Харви Эллиоттом . Сообщается, что стороны заключили долгосрочный контракт, так что игрок останется в команде еще на 5 лет.

появилась информация о продлении контракта с 18-летним полузащитником клуба . Сообщается, что стороны заключили долгосрочный контракт, так что игрок останется в команде еще на 5 лет. На официальном сайте «Уотфорда» появилась информация о подписании 29-летнего форварда Джошуа Кинга . Клуб подписал норвежца до лета 2023 года с опцией продления еще на 1 год. Ранее Джошуа выступал за «Эвертон», но «ириски» не стали продлевать с ним контракт.

появилась информация о подписании 29-летнего форварда . Клуб подписал норвежца до лета 2023 года с опцией продления еще на 1 год. Ранее Джошуа выступал за но «ириски» не стали продлевать с ним контракт. Daily Express пишет, что полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Игрок уже заявил своему окружению, что хочет перейти в этот клуб. Недавно ходили разговоры, что «красные» также заинтересованы в трансфере Тилеманса.

Испания

На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о трансфере полузащитника клуба Карлеса Аленьи в «Хетафе». В контракте прописана функция права на обратный выкуп игрока, а еще есть опция по которой «сине-гранатовые» получат 50% средств от любой будущей продажи игрока.

Также по информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» и мадридского «Атлетико» собираются пойти на обмен звездными игроками. Если верить источнику, в столицу Испании вернется Антуан Гризманн, а в обратном направлении проследует Сауль Ньигес.

А еще в Испании:

В медиа появились слухи о том, что Бензема покинет мадридский «Реал» в случае подписания Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Однако «бланкос» не планируют расставаться с форвардом. «Реал» хочет даже предложить Кариму новый контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что Мбаппе выступал за возвращение Бензема в сборную Франции, из-за чего у него произошёл конфликт с Гризманном.

Карим Бензема и Килиан Мбаппе Фото: Imago

Италия

Calciomercato пишет, что нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме». Утверждается, что главный тренер римлян Жозе Моуринью лично попросил руководство приобрести перспективного футболиста из Узбекистана.

Элдор Шомуродов Фото: Getty Images

Хав «Аталанты» и украинской сборной Виктор Коваленко перейдет в другой итальянский коллектив. Джанлука Ди Марцио сообщает, что игрок подпишет контракт с «Эмполи». Если верить источнику, то клубы уже достигли договоренности.

По данным La Repubblica, «Интер» находится в поиске нового правого защитника, который смог бы усилить состав. Сообщается, что миланский клуб раздумывает над подписанием игрока «Ромы» Алессандро Флоренци. Однако «Интер» может столкнуться с серьезной конкуренцией в лице других итальянских клубов.

А еще в Италии:

Защитник Эльсеид Хисай в скором времени должен стать игроком «Лацио». Как сообщает Николо Скира, футболист подпишет контракт с римским клубом до 2026 года. Официальное подтверждение сделки состоится на следующей неделе. Последним клубом Хисая был «Наполи», который он покинул на правах свободного агента этим летом.

в скором времени должен стать игроком Как сообщает Николо Скира, футболист подпишет контракт с римским клубом до 2026 года. Официальное подтверждение сделки состоится на следующей неделе. Последним клубом Хисая был который он покинул на правах свободного агента этим летом. Gazzetta.it пишет, что «Ювентус» еще не определился с дальнейшей судьбой защитника Джанлуки Фработты. Недавно была информация, что «Дженоа» и «Аталанта» готовы подписать игрока этим летом. Однако сейчас стало известно, что будущее футболиста в туринском клубе будет решать главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Германия

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку, информирует источник. Контракт 19-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

А еще в Германии:

«Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы. Как сообщается, после окончания Евро-2020 мюнхенский клуб предпримет попытку подписать итальянца. Однако в туринском клубе считают футболиста неприкасаемым. Он должен стать одним из ключевых игроков в проекте Массимилиано Аллегри.

Италия - Испания, Евро-2020, Федерико Кьеза Фото: Eurosport

Франция

Полузащитник «Мидтьюлланна» Йенс-Лис Каюсте может продолжить карьеру во Франции. К игроку проявляет интерес «Ренн», стороны уже ведут переговоры. Руководство бретонцев считает, что Каюсте смог бы заменить в составе команды Эдуардо Камавингу, которым интересуется ряд топ-клубов Европы.

А еще во Франции:

Нападающий Атем Бен Арфа хотел вернуться в «Марсель» этим летом. По информации Foot Mercato, 34-летний футболист попросил встретиться с тренером провансальцев Хорхе Сампаоли, чтобы обсудить с ним возможный переход, однако в итоге «Марсель» решил не подписывать его. Последним клубом Бен Арфа был «Бордо». За «Марсель» Атем выступал в 2008-10 годах.

Россия

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Хвичи Кварацхелии. «Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», – сказал Слуцкий.

Хвича Кварацхелия, Грузия – Испания Фото: Getty Images

Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в одной из Премьер-лиг. Как сообщается, в подписании немца заинтересован «Зенит». Конкуренцию питерскому клубу составил лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер защитника оценивается в 20 млн евро.

А еще в России:

Защитник «ЦСКА» Марио Фернандес заявил руководству, что не хочет покидать московский клуб. Футболист опроверг все слухи о контакте с представителями «Зенита» и выразил полное доверие боссам «ЦСКА» и признался, что в России не будет играть в ни в какой другой команде.

Трансферы Холанн на пути в АПЛ, «Реал» вербует Мбаппе. Слухи и сделки дня 08/07/2021 В 17:21