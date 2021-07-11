Несмотря на то, что весь мир обсуждает финалы Евро-2020 и Кубка Америки, агенты трудятся на трансферном рынке не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 11 июля.

Англия

Footmercato сообщает, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может оказаться в клубе АПЛ. Интерес к французу проявляет «Манчестер Сити», который испытывает нехватку форвардов. По данным источника, Хосеп Гвардиола лично общался с игроком на предмет возможного трансфера

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По информации Daily Express, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс намерен сменить клуб. Хавбек совсем не против попробовать себя в «Ливерпуле». Сейчас главный тренер «красных» Юрген Клопп ищет замену Жоржиньо Вейналдуму, который ушел в «ПСЖ».

По данным инсайдеров The Guardian, «Тоттенхэм» претендует на защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего француза 50-60 миллионов евро. Однако эта сумма вряд ли устроит «Севилью». Красно-белые оценивают своего игрока не меньше, чем в 80 млн.

Жюль Кунде Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Express. Руководство «красных дьяволов» в это межсезонье намерено подписать центрального защитника и центрального полузащитника, трансфер нападающего пока не входит в планы клуба.

не входит в сферу интересов утверждает Express. Руководство «красных дьяволов» в это межсезонье намерено подписать центрального защитника и центрального полузащитника, трансфер нападающего пока не входит в планы клуба. Защитник «Удинезе» Йенс Ларсен может продолжить карьеру в Англии, пишет 90min. Футболист впечатлил «Уотфорд» своей игрой на Евро-2020. Данные клубы принадлежат семье Поццо, а это означает, что переговоры вряд ли станут серьезной проблемой.

может продолжить карьеру в Англии, пишет 90min. Футболист впечатлил своей игрой на Евро-2020. Данные клубы принадлежат семье Поццо, а это означает, что переговоры вряд ли станут серьезной проблемой. Бенитес определился с первым трансфером в «Эвертоне». Рафа планирует выкупить у «Ньюкасла» вингера Аллана Сен-Максимина за 58 миллионов евро, сообщает Daily Mirror. Француз получил новый шестилетний контракт в октябре прошлого года и, как предполагается, оценивается в целых 70 миллионов.

Испания

AS сообщает, что «Барселона» все-таки получила одобрение от Ла Лиги на подписание Лионеля Месси. Ранее руководство Примеры не разрешало выплачивать зарплату аргентинцу частями, но теперь этот вопрос удалось уладить.

Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор может продолжить карьеру в топ-клубе. Как сообщает Mundo Deportivo, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сампдория» будет готова отпустить своего игрока, который стал одним из открытий Евро-2020,если поступит предложение на сумму 40 млн евро.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт в скором времени покинет каталонский клуб. По информации издания Sport.es, «Барса» уже имеет несколько трансферных предложений по форварду сборной Дании. Отмечается, что игрок уже осведомлен касательно позиции клуба – после прихода форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая шансы Брэйтуэйта закрепиться в команде минимальны.

в скором времени покинет каталонский клуб. По информации издания Sport.es, «Барса» уже имеет несколько трансферных предложений по форварду сборной Дании. Отмечается, что игрок уже осведомлен касательно позиции клуба – после прихода форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая шансы Брэйтуэйта закрепиться в команде минимальны. Полузащитник Иско опять на грани ухода из «Реала». Mundo Deportivo пишет, что после прихода в мадридский клуб Карло Анчелотти испанец готов доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2022 года, но и согласен рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. В подписании Иско заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Италия

Il Romanista сообщает, что представители римской «Ромы» узнавали цену защитника «Динамо Киев»Виталия Миколенко. Если верить источнику, то украинский клуб запросил 15 миллионов евро. Руководство «волков» рассчитывает на то, что молодой защитник сможет занять место травмированного Леонардо Спинаццолы.

«Интер» попытается подписать этим летом защитника «Аталанты» Ханса Хатебура. Об этом стало известно итальянской прессе. Контракт футболиста с бергамским клубом истекает в июне 2023 года. «Интеру» придется выложить за Хатебура немалые деньги: Transfermarkt оценивает 27-летнего нидерландца в 18 миллионов евро.

А еще в Италии:

Защитника «Монако» Фоде Балло-Туре ждут в «Милане». Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «россонери» вступили в переговоры по трансферу сенегальца. «Милан» рассматривает Балло-Туре в качестве замены Тео Эрнандеса, если он решит покинуть клуб в ближайшие годы.

ждут в Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «россонери» вступили в переговоры по трансферу сенегальца. «Милан» рассматривает Балло-Туре в качестве замены Тео Эрнандеса, если он решит покинуть клуб в ближайшие годы. Нападающий Андреа Белотти близок к уходу из «Торино». Goal уверяет, что футболист примет решение о будущем только после окончания Евро-2020. Лидером в борьбе за игрока является «Рома», готовая заплатить 30 миллионов евро.

Андреа Белотти Фото: Getty Images

Германия

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал о будущем Эрлинга Холанна. «Ничего не изменилось. Мы все еще планируем, что Холанн начнет следующий сезон с нами», – уверяет Цорк.

Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

Франция

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может переехать в Лондон, пишет Mirror. В услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси». Ходят слухи, что «синие» хотят осуществить сделку с помощью Петра Чеха, который ранее играл за «Ренн».

Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает охоту за великими Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Парижане контактируют с окружением многократных обладателей «Золотого мяча». Приоритетом для французов остается трансфер аргентинца: «ПСЖ» ухватится за малейшую возможность подписать Месси. Однако в «Барсе» очень остро реагируют на подобные заявления: сообщается, что Лео все-таки продлит контракт с «сине-гранатовыми».

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

А еще во Франции:

По информации Daily Mail, вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареоля на прицеле у «Вест Хэма». Кипер провел успешный прошлый сезон в аренде у «Фулхэма». «ПСЖ» не так давно подписал воротчика «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, что заметно ухудшит положение Ареоля. «Молотобойцы» же намерены сначала арендовать Альфонсо, а после выкупить его контракт.

Россия

Форвард «Альмерии» Умар Садик близок к переходу в «Краснодар». Сообщается, что нигериец уже дал свое согласие на трансфер. Садик подпишет 4-летний контракт с «быками», его зарплата составит 2 млн евро в год. Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера.

Николас Хичар, агент нападающего сборной Мексики Хосе Масиаса, рассказал, по какой причине футболисту не удалось приехать в РПЛ. «Конкретный интерес от «ЦСКА» и «Краснодара» к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации», – сказал агент. Недавно стало известно, что футболист был арендован «Хетафе».

А еще в России:

«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника «ЦСКА»Николы Влашича. Il Milanista сообщает, что генеральный директор «россонери» Иван Газидис общался с президентом армейцев Евгением Гинером. Московский клуб хочет выручить с продажи хорвата 35 млн евро, но эта сумма не устраивает итальянцев. Газидис пытается сбить цену, но ему это пока не удается.

Никола Влашич Фото: Getty Images

Трансферы Кейн остается, «Баварии» нужен игрок «Барсы». Слухи и сделки дня 09/07/2021 В 17:24