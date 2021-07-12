Российский футболист Никита Иосифов стал игроком испанского «Вильярреала» на правах свободного агента. О его подписании официально сообщается на сайте клуба.

Контракт с 20-летним игроком подписан сроком на пять лет. Иосифов будет выступать за «Вильярреал B» в «Сегунде В» – третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

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Никита выступал за «Локомотив» и покинул московский клуб после истечения срока контракта.

В сезоне-2020/21 он провел шесть матчей за основу «Локо», включая игру с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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