Российский футболист Никита Иосифов стал игроком испанского «Вильярреала» на правах свободного агента. О его подписании официально сообщается на сайте клуба.
Контракт с 20-летним игроком подписан сроком на пять лет. Иосифов будет выступать за «Вильярреал B» в «Сегунде В» – третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.
Чемпионат России
«Вильярреал» подпишет молодого таланта «Локо»
- Никита выступал за «Локомотив» и покинул московский клуб после истечения срока контракта.
- В сезоне-2020/21 он провел шесть матчей за основу «Локо», включая игру с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Чемпионат России
Цели «Локомотива»: победы в ЛЧ, ЛЕ и 3 титула РПЛ за 5 лет («СЭ»)
Чемпионат России
Гендиректор «Локо»: «Функции спортдира будут у штаба Рангника»