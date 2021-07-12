«Барселона» не желает продавать нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико». Руководство клуба даже не намерено рассматривать этот вариант, поскольку не хочет усиливать прямого соперника по борьбе за титул в Ла Лиге. Слишком памятно, чем обернулся трансфер нападающего Луиса Суареса, который перешел в «Атлетико» летом 2020-го, а после внес решающий вклад в чемпионство команды.

Гризманн в курсе, что «Барса» планирует продать его, и готов перейти в другой клуб, а «Атлетико» выглядит наиболее предпочтительным вариантом. Антуан многого достиг в клубе и хотел бы вернуться. Каталонцам же выгодно, чтобы Гризманн перешел в клуб из АПЛ или Серии А, чтобы сыграть с его новой командой только в Лиге чемпионов.

Решение должно быть принято в ближайшие дни. «Барса» хочет продать Антуана быстро, чтобы сократить зарплатные выплаты и зарегистрировать Лионеля Месси, пишет Diario Sport

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В минувшем сезоне Гризманн забил 13 голов в 36 матчах Ла Лиги.

Луис Суарес после перехода в «Атлетико» прошлым летом забил 21 гол в Ла Лиге.

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