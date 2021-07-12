Финалы Кубка Америки и Евро-2020 отгремели, теперь агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 12 июля.

Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации The Sun, в услугах 24-летнего валлийского вингера заинтересован «Брентфорд», который готов выкупить игрока за 12 миллионов евро.

Трансферы «Барса» не хочет отпускать Гризманна в «Атлетико» (Diario Sport) ЧАС НАЗАД

Лондонскому «Тоттенхэму» придется хорошо раскошелиться на полузащитника «Спортинга» Жоау Пальинью. The Sun пишет, что руководство «львов» не собирается отпускать 26-летнего португальского опорного хавбека, чей контракт с клубом истекает в 2025 году. Единственный выход для «Тоттенэма» – оформить трансфер Пальиньи только за 60 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нового правого защитника, способного навязать конкуренцию за место в основе Аарону Уан-Биссаке. По данным Il Napolista, скауты «красных дьяволов» во время Евро-2020 внимательно следили за фулбеком «Наполи» и национальной сборной Италии Джованни Ди Лоренцо. Трансфер 27-летнего итальянца оценивают всего в 20 миллионов евро, а его контракт с «неаполитанцами» истекает в 2025 году.

А еще в Англии:

Лондонский «Арсенал» продолжает активную работу на трансферном рынке. Закрыв на минувших выходных покупку фулбека «Бенфики» Нуну Тавареша, руководство «канониров» продолжает активные переговоры с «Брайтоном» о переходе защитника Бена Уайта. По информации Daily Star, «Арсенал» уже сделал третье официальное предложение «чайкам» в размере 56 млн евро плюс 7 миллионов бонусами.

продолжает активную работу на трансферном рынке. Закрыв на минувших выходных покупку фулбека «Бенфики» Нуну Тавареша, руководство «канониров» продолжает активные переговоры с о переходе защитника По информации Daily Star, «Арсенал» уже сделал третье официальное предложение «чайкам» в размере 56 млн евро плюс 7 миллионов бонусами. «Манчестер Сити» рассчитывает подписать нового флангового защитника, который в следующем сезоне заменит Бенжамена Менди. The Sun уверяет, что «небесно-голубые» заинтересованы в покупке фулбека «Фулхэма» Энтони Робинсоне . В подписании 23-летнего американца заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

рассчитывает подписать нового флангового защитника, который в следующем сезоне заменит Бенжамена Менди. The Sun уверяет, что «небесно-голубые» заинтересованы в покупке фулбека . В подписании 23-летнего американца заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. «Тоттенхэм» проявляет весомый интерес к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде. Издание Sport.es сообщает, что спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи уже готовит для «нервионцев» официальное предложение по французскому центрбеку в размере 59,5 миллионов евро. Самого Кунде не прельщает идея играть в клубе, который не пробился в Лигу чемпионов.

Жюль Кунде, сборная Франции Фото: Imago

Испания

Нападающий «Вулверхэмптона» Рафа Мир может продолжить карьеру в чемпионате Испании на постоянной основе. По информации AS, в услугах Мира заинтересован мадридский «Атлетико», который продолжает поиски нового игрока в линию атаки. Действующий контракт Мира с «волками» истекает в 2022 году, и английский клуб будет открыт к продаже форварда за 10-12 миллионов евро.

Мадридский «Реал» установил финальный ценник на центрального защитника Рафаэля Варана в размере 50 миллионов евро. АBC пишет, что «Реао» получил предложение от «Манчестер Юнайтед», который был готов выкупить французского центрбека за 45 миллионов евро. Отмечается, что боссы «бланкос» отклонили предложение «МЮ», попросив увеличить предложение еще на 5 миллионов евро.

Рафаэль Варан Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не вернется в мадридский «Атлетико» в рамках обмена на Сауля Ньигеса . По информации Sport.es, руководство «блаугранас» не хочет допустить повторения истории с форвардом Луисом Суаресом, и не отпустит французского форварда к прямому конкуренту в борьбе за чемпионский титул. Отмечается, что теперь у Гризманна есть только несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложения из Англии, Италии и Франции.

не вернется в мадридский в рамках обмена на . По информации Sport.es, руководство «блаугранас» не хочет допустить повторения истории с форвардом Луисом Суаресом, и не отпустит французского форварда к прямому конкуренту в борьбе за чемпионский титул. Отмечается, что теперь у Гризманна есть только несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложения из Англии, Италии и Франции. «Вильярреал» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Борнмута» Арно Данджумы. По данным Sky Sports, руководство «желтой субмарины» предложило 13 миллионов фунтов за трансфер 24-летнего нидерландского хавбека, но получило отказ. Боссы «вишенок» не хотят отпускать Данджуму так дешево, ведь в услугах игрока заинтересовано множество клубов из Европы, а контракт игрока истекает только в 2024 году.

Италия

«Милан» заинтересован в подписании нового правого защитника, который сможет стать основным игроком на следующий сезон. Как утверждает издание Football London, руководство «россонери» внимательно следит за Сержем Орье из «Тоттенхэма». Если заполучить 28-летнего ивуарийца не получится, «Милан» переключит внимание на Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед» или Альваро Одриосолу из мадридского «Реала».

Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно рассчитывает подписать одного центрального нападающего, способного стать сменщиком Криштиану Роналду и Альваро Морате. Как стало известно изданию Tuttosport, ключевой целью «старой синьоры» остается нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который получает слишком мало игровой практики в стане чемпионов Англии. Руководство «бьянконери» готово заманить бразильца не только солидным контрактом, но и гарантией регулярной игровой практики.

Габриэл Жезус Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» в летнее трансферное окно вынужден продать нескольких ключевых игроков первой команды. По информации Calciomercato, из-за проваленной квалификации в групповой этап Лиги Чемпионов второй год подряд «неаполитанцы» столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, что вынуждает команду отпустить нескольких ведущих игроков. Сообщается, что «Наполи» открыт к продаже полузащитника Фабиана Руиса и защитника Калиду Кулибали , но пока еще не получил достойного предложения по трансферу.

в летнее трансферное окно вынужден продать нескольких ключевых игроков первой команды. По информации Calciomercato, из-за проваленной квалификации в групповой этап Лиги Чемпионов второй год подряд «неаполитанцы» столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, что вынуждает команду отпустить нескольких ведущих игроков. Сообщается, что «Наполи» открыт к продаже полузащитника и защитника , но пока еще не получил достойного предложения по трансферу. Миланский «Интер» нашел замену марокканскому защитнику Ашрафу Хакими, который за 60 млн евро перебрался в «Пари Сен-Жермен». Издание Todofichajes сообщает, что «нерадзурри» сконцентрировали внимание на переговорах с «Аталантой» касательно трансфера Ханса Хатебура. Трансферная стоимость 27-летнего нидерландца составляет 18 млн евро.

Германия

Леверкузенский «Байер» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере универсального защитника Митчела Баккера. По информации AD.nl, клуб уже согласовал трансфер 21-летнего нидерландца, способного сыграть на левом фланге и в центре защиты. Уже на этой неделе Баккер прибудет в Леверкузен для прохождения медосмотра и подписания личного долгосрочного контракта до лета 2026 года.

А еще в Германии:

На прошлой неделе появилась информация о готовности лондонского «Челси» выкупить нападающего «Боруссии Д» Эрлинга Холанна за рекордные для клуба 150 миллионов фунтов. Несмотря на данную информацию, спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк сохраняет спокойствие и заверяет фанатов, что норвежский форвард не покинет команду в летнее межсезонье. «Ничего не поменялось. Мы по-прежнему строим планы на следующий сезон и рассчитываем на Холанна», – приводит слова Цорка издание Bild.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Франция

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншиш заинтересовал несколько топ-клубов Европы, сообщает Le10Sport. По информации источника, наибольший интерес к 23-летнему португальцу проявляет «Барселона», однако из-за трудной финансовой ситуации каталонский клуб вряд ли позволит себе этот трансфер. Также в подписании игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

А еще во Франции:

«ПСЖ» продолжает вести работу по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой, сообщает Telefoot. Сам Погба должен принять решение по своему будущему уже на ближайшей неделе.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Россия

«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника «ЦСКА» Николы Влашича. MilanNews.it со ссылкой на Sky Sports Italia утверждает, что «россонери» рассчитывают арендовать хорватского хавбека с правом выкупа. Однако также в клубе готовы рассмотреть вариант с обязательным выкупом по окончании срока аренды.

Питерский «Зенит» готовит предложение по полузащитнику «Крус Асуль» и национальной сборной Перу Йосимару Йотуну. Как сообщает ESPN Peru, российский клуб входит в число заинтересованных клубов, которые охотятся за 31-летним перуанским хавбеком. Помимо «Зенита», Йотун интересен двум клубам из чемпионата Испании и одной команде из чемпионата Бразилии.

А еще в России:

Форвард «Спартака» Максим Глушенков может покинуть клуб. На данный момент известно, что футболист не входит в планы нового главного тренера москвичей Руя Витории. На Глушенкова претендуют «Химки».

Максим Глушенков и Дмитрий Тихий («Химки») Фото: Getty Images

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