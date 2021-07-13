Итальянский «Милан» согласовал пятилетний контракт с полузащитником ЦСКА и сборной Хорватии Николой Влашичем. Остается уладить формальности с армейским клубом.

Похоже, аренда хорвата будет с обязательной опцией выкупа, а сумма выплат с учетом бонусов может достичь 29 миллионов евро. Если все сложится таким образом, то сделку можно будет считать мегауспешной. По информации телеграм-канала «ЭкСпорт» , стороны надеются завершить переход Влашича в «Милан» до старта нового сезона РПЛ.

А пока стороны работают над формальностями, Никола подписался на официальный аккаунт «Милана» в инстаграме.

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Никола Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен за 15,7 миллиона евро.

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