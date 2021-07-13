Финалы Кубка Америки и Евро-2020 отгремели, теперь агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 13 июля.

Англия

«Челси» в летнее трансферное окно планирует подписать нападающего «Боруссии Д» Эрлинга Холанна и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу, трансфер которых оценивают в 175-210 миллионов евро. По информации Bild, чтобы отбить часть требуемой суммы, «синие» намерены продать часть игроков из первой команды, на которых не особо рассчитывает Томас Тухель. В списке на продажу находятся полузащитник Хаким Зиеш, нападающий Тэмми Абрахам и вингер Каллум Хадсон-Одои. С их продажи «Челси» может получить 140 млн евро.

Трансферы Влашич согласовал 5-летний контракт с«Миланом» (ЭкСпорт) 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Тоттенхэм» собирается в летнее трансферное окно оформить трансфер нападающего Дэнни Ингза. Как сообщает издание The Telegraph, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту попросил президента клуба Даниэля Леви подписать 28-летнего форварда в дополнение к Харри Кейну. Португальский наставник хочет перевести команду на игру в два форварда и считает, что Ингз станет идеальным напарником для Кейна.

По информации La Stampa, у «Ливерпуля» появился новый потенциальный новичок, который хорошо проявил себя на Евро-2020. Речь идет про вингера «Сассуоло» и национальной сборной Италии Доменико Берарди, за трансфер которого придется заплатить порядка 40 миллионов фунтов.

Доменико Берарди Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Бывший голкипер «Сандерленда» Реми Мэттьюз перешел в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента. Официальный сайт «ледяных орлов» сообщил о переходе 27-летнего английского вратаря, который заключил контракт до лета 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Вероятно, Мэттьюз будет резервным, ведь в минувшем сезоне он провел только шесть матчей за «черных котов» в третьем дивизионе Англии.

перешел в на правах свободного агента. Официальный сайт «ледяных орлов» сообщил о переходе 27-летнего английского вратаря, который заключил контракт до лета 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Вероятно, Мэттьюз будет резервным, ведь в минувшем сезоне он провел только шесть матчей за «черных котов» в третьем дивизионе Англии. Руководство «Лестера» крайне заинтересовано в подписании защитника мексиканской «Америки» Себастьяна Касереса. Football Insider пишет, что «лисы» могут подписать 21-летнего уругвайского центрбека, чей контракт истекает только в 2024 году. Отмечается, что трансфер Касереса обойдется английскому клубу в 23 миллиона евро.

Испания

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Как сообщает испанский эксперт Юан МакТир, французский центрбек может возродить свою карьеру в чемпионате Англии. Примечательно, что Роналд Куман не рассчитывает на Умтити, и клуб может отпустить игрока в другое место совершенно бесплатно, несмотря на действующий еще два года контракт.

Самуэль Умтити Фото: Getty Images

Мадридский «Реал» уводит молодую звезду «Барселоны». По данным Marca, нападающий молодежной команды «блаугранас» U-19 Хауме Жарди продолжит карьеру в стане «бланкос». Боссы «Барсы» не смогли договориться с 19-летним испанцем по условиям нового контракта, и бывший капитан уже покинул расположение клуба. В ближайшее время Жарди подпишет контракт с «Реалом» и пополнит состав «Кастильи».

А еще в Испании:

Нападающий Даниэль Старридж может получить работу в одном из клубов испанской Примеры. Официальный сайт «Мальорки» сообщил, что 31-летний английский форвард будет проходить предсезонную подготовку вместе с ними. В случае удачных сборов, Старридж получит контракт.

может получить работу в одном из клубов испанской Примеры. Официальный сайт сообщил, что 31-летний английский форвард будет проходить предсезонную подготовку вместе с ними. В случае удачных сборов, Старридж получит контракт. Нападающий «Севильи» Алехандро Гомес хочет вернуться в чемпионат Италии. La Nazione сообщает, что в данный момент на форварда претендует «Фиорентина». Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

Италия

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон продолжит карьеру в римском «Лацио». Официальный сайт «Лацио» уже поприветствовал Андерсона, который прибыл в Рим для прохождения медосмотра и подписания контракта с «бьянкочелести». Формат сделки и сумма компенсации в данный момент неизвестны.

Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании центрального защитника миланского «Интера» Лоренцо Пироды. FcInterNews пишет, что в услугах 19-летнего итальянского центрбека заинтересован главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби. «Шахтер» сделал первое предложение о трансфере Пиролы в размере 6 миллионов евро. Однако боссы «Интера» не спешат расставаться с молодым защитником, чей контракт истекает только в 2025 году.

А еще в Италии:

Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» не получал предложений из АПЛ по полузащитнику Аарону Рэмзи . Недавно ходили слухи, что валлийский футболист может вернуться в Англию. Отмечается, что сам хавбек в данный момент не желает покидать туринский клуб.

не получал предложений из АПЛ по полузащитнику . Недавно ходили слухи, что валлийский футболист может вернуться в Англию. Отмечается, что сам хавбек в данный момент не желает покидать туринский клуб. «Милан» продолжает искать замену ушедшему в «Интер» полузащитнику Хакану Чалханоглу. По информации Marca, «россонери» рассматривают варианты с подписанием Хамеса Родригеса из «Эвертона» или Иско из «Реала». Контракт Хамеса с «ирисками» действует до лета 2022 года, соглашение Иско с «Мадридом» имеет те же сроки.

Хамес Родригес и Иско Фото: Imago

Германия

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский открыт к переходу в мадридский «Реал». По информации AS, 32-летний польский нападающий не намерен продлевать контракт с «Баварией» и ждет приглашения от «бланкос». Руководство мадридцев знает о желании Левандовского, но не сможет выкупить игрока этим летом из-за нежелания «Баварии» расставаться со своим лучшим форвардом. Трансфер Роберта будет возможен уже следующим летом, когда до истечения контракта останется всего 12 месяцев.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Защитник Митчел Баккер перешел из «ПСЖ» в «Байер» за 10 миллионов евро плюс бонусы. Официальный сайт «фармацевтов» сообщил о переходе 21-летнего нидерландца, который заключил контракт до июля 2025 года. Финансовые условия контракта не разглашаются.

Франция

«Пари Сен-Жермен» отказался от идеи подписания форварда Лионеля Месси. 30 июня аргентинец стал свободным агентом. El Espanol со ссылкой на Le Parisien сообщает, что «ПСЖ» больше не будет пытаться договориться с Месси о контракте. Лионель с большой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной», на данный момент это не удается сделать из-за требований Ла Лиги по потолку зарплат.

А еще во Франции:

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма близок к подписанию контракта с «ПСЖ». Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что 22-летний голкипер завтра прилетит в Париж и поставит подпись в соглашении. Доннарумма проведет в Париже один день, познакомится с тренерским штабом и игроками, а потом получит несколько дней отдыха. Джанлуиджи покинул «Милан» на правах свободного агента, так как не смог договориться с «россонери» об условиях продления.

Джанлуиджи Доннарумма, сборная Италии Фото: Getty Images

Россия

«Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Специи» Мбалы Нзола. Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что «быки» проявляют предметный интерес к 24-летнему французу, который в минувшем сезоне забил за свою команду 11 голов в Серии А и помог сохранить прописку в высшей лиге. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг уже общался с представителями «Специи» насчет возможного трансфера Нзола.

«Милан» согласовал пятилетний контракт с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. Остается уладить формальности с армейским клубом. Аренда хорвата будет с обязательной опцией выкупа, а сумма выплат с учетом бонусов может достичь 29 млн евро. По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», стороны надеются завершить переход Влашича в «Милан» до старта нового сезона РПЛ.

А еще в России:

Центральным защитником «Байера» Джонатаном Та заинтересовались в «Зените». Об этом сообщил Альберт Вейсс, спортивный корреспондент DelfiLV.

заинтересовались в Об этом сообщил Альберт Вейсс, спортивный корреспондент DelfiLV. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о планах на будущее. «Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» – сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб», – сказал футболист.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

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