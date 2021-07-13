«Зенит» разместил информацию об отъезде воспитанника «Газпром»-Академии Ярослава Михайлова в Германию. 18-летний полузащитник будет выступать за клуб «Шальке-04» во второй Бундеслиге на правах аренды.

Соглашение между командами рассчитано на один сезон, с июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», сообщается в телеграме российского клуба.

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В минувшем сезоне на счету Михайлова 19 матчей в Молодежной лиге и 6 игр в ЮФЛ-1 за молодежную команду «Зенита».

3 июля полузащитник вышел в стартовом составе «Шальке-04» в товарищеском матче против «Зенита» (0:0).

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