«Зенит» разместил информацию об отъезде воспитанника «Газпром»-Академии Ярослава Михайлова в Германию. 18-летний полузащитник будет выступать за клуб «Шальке-04» во второй Бундеслиге на правах аренды.
Соглашение между командами рассчитано на один сезон, с июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», сообщается в телеграме российского клуба.
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- В минувшем сезоне на счету Михайлова 19 матчей в Молодежной лиге и 6 игр в ЮФЛ-1 за молодежную команду «Зенита».
- 3 июля полузащитник вышел в стартовом составе «Шальке-04» в товарищеском матче против «Зенита» (0:0).
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