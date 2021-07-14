Финалы Кубка Америки и Евро-2020 отгремели, теперь агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 14 июля.

Англия

«Челси» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Ювентуса» Федерико Кьезы. По информации журналиста Кристиана Фалька, «синие» связались с «Юве» насчет трансфера 23-летнего итальянского вингера и были готовы начать переговоры с суммы в 100 млн евро. «Ювентус» отказался обсуждать трансфер Кьезы, который является ключевым игроком в планах нового тренера Массимилиано Аллегри.

Трансферы «Зенит» отдал 18-летнего игрока в аренду «Шальке-04» ВЧЕРА В 18:35

«Тоттенхэм» договорился о переходе центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Джанлука Ди Марцио пишет, что «шпоры» заплатят андалусийцам 30 млн евро и отдадут колумбийского защитника Давинсона Санчеса. Отмечается, что теперь «Тоттенхэму» придется договориться о личном контракте с 22-летним французом. Тут могут возникнуть сложности, ведь Жюль хочет играть в ЛЧ и все еще ждет приглашения от мадридского «Реала», который ищет замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вряд ли вернется в «Вест Хэм» этим летом. Руководство «Вест Хэма» попыталось выкупить 28-летнего плеймейкера, но сделка сорвалась. Как сообщает The Athletic, «молотобойцы» отказались платить 30 млн фунтов за трансфер Лингарда, посчитав сумму чересчур завышенной. Если «МЮ» не рассчитывает на Лингарда, то им придется снизить ценник на игрока или вновь усадить его на скамейку запасных.

Джесси Лингард, «Вест Хэм» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Голкипер «Лидса» Кико Касилья перебрался в «Эльче» на правах годичной аренды, и теперь руководство английского клуба начало поиски нового вратаря. Как сообщает издание Nettavisen, боссы «павлинов» определились с главным претендентом на место 34-летнего испанца, которым станет вратарь «Волеренги» Кристоффер Классон . Действующий контракт 20-летнего норвежца истекает 31 декабря 2022 года, а его трансфер оценивают всего в 500 тысяч евро.

перебрался в на правах годичной аренды, и теперь руководство английского клуба начало поиски нового вратаря. Как сообщает издание Nettavisen, боссы «павлинов» определились с главным претендентом на место 34-летнего испанца, которым станет вратарь . Действующий контракт 20-летнего норвежца истекает 31 декабря 2022 года, а его трансфер оценивают всего в 500 тысяч евро. «Челси» заинтересован в подписании молодого защитника «Барселоны» Алехандро Бальде. По информации Mundo Deportivo, «синие» готовы заплатить 10 млн евро за трансфер 17-летнего испанского фулбека, который защищает цвета молодежной команды «Барсы» в третьем дивизионе Испании.

Испания

Победитель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне». По информации Diario Sport, стороны согласовали условия пятилетнего контракта, по которому аргентинский форвард пойдет на 50-процентное снижение зарплаты. Месси понимает, что «Барса» испытывает серьезные финансовые сложности и согласился на значительное уменьшение зарплаты.

Лионель Месси на руках партнеров после финала Копы Аргентина – Бразилия Фото: Getty Images

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении голкипера, способного стать дублером для Яна Облака. По информации AS, руководство мадридцев рассматривает идею покупки голкипера «Торино»Сальваторе Сиригу. Действующий контракт 34-летнего итальянца с «быками» истекает всего через год, а значит его трансфер обойдется недорого.

А еще в Испании:

Нападающий Булайе Диа перешел из «Реймса» в «Вильярреал» за 12 млн евро. Официальный сайт «желтой субмарины» сообщил о подписании 24-летнего француза с сенегальскими корнями, который заключил контракт до лета 2026 года.

перешел из в за 12 млн евро. Официальный сайт «желтой субмарины» сообщил о подписании 24-летнего француза с сенегальскими корнями, который заключил контракт до лета 2026 года. «Барселона» и «Атлетико» продолжают вести переговоры о потенциальном обмене нападающего Антуана Гризманна на полузащитника Сауля Ньигеса. Diario Sport уверяет, что боссы «блауграны» готовы обменять французского форварда на испанского хавбека, но хотят получить доплату от «Атлетико» в размере 15 млн евро. В каталонском клубе уверены, что 30-летний форвард стоит дороже испанца, оцененного в 40 млн евро.

Италия

«Рома» вступила в переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере защитника Алекса Теллеса. По информации Sky Sports, руководство «Ромы» связалось с «МЮ» для обсуждения возможного трансфера. Из-за травмы ахилла часть следующего сезона пропустит основной фулбек «волков» Леонардо Спинаццола, и клуб активно ищет ему адекватную замену.

Полузащитник Раджа Наингголан может покинуть «Интер» в летнее межсезонье. Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний бельгийский хавбек ведет переговоры с «Кальяри», и хочет получить контракт на 3 года с зарплатой в 1,5 млн евро. Скира отмечает, что «нерадзурри» больше не рассчитывают на Наингголана и готовы отпустить игрока за символические отступные.

Раджа Наингголан Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» принял решение выйти из гонки за защитника «Аталанты» Робина Госенса . По информации Calciomercato, руководство «Юве» отказалось платить 50 млн евро за трансфер 27-летнего немецкого фулбека, которые за него хотела получить «богиня». В данный момент «Ювентус» начал поиски альтернативных вариантов усиления защиты.

принял решение выйти из гонки за защитника . По информации Calciomercato, руководство «Юве» отказалось платить 50 млн евро за трансфер 27-летнего немецкого фулбека, которые за него хотела получить «богиня». В данный момент «Ювентус» начал поиски альтернативных вариантов усиления защиты. До конца текущей недели «Милан» должен закрыть два новых трансфера. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что первым новичком «россонери» станет форвард «Челси»Оливье Жиру, за которого заплатят 2 млн евро с учетом бонусов. Игрок уже согласовал двухлетний контракт и в скором времени прибудет в Италию для прохождения медосмотра и подписания личного соглашения. Кроме того, «Милан» близок к соглашению с «Монако» о трансфере защитника Фоде Балло. «Россонери» и монегаски ведут активные переговоры о переходе 24-летнего левого защитника.

Германия

По информации SportBild, руководство дортмундской «Боруссии» подыскало идеальную замену Джейдону Санчо в лице форварда «ПСВ» Доньелла Малена. «Шмели» уже согласовали условия контракта с 22-летним нидерландским вингером.

А еще в Германии:

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет выжать максимум из перехода футболиста. Испанский Sport утверждает, что итальянец запросит у нового клуба нападающего немалую сумму. Лично для себя Райола хочет 40 млн евро в качестве комиссионных.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

Франция

El Chiringuito сообщает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает надеяться на переход в «Реал». Отмечается, что на решение игрока не повлиял приход в клуб легенды мадридцев Серхио Рамоса. Контракт Килиана истекает летом следующего года.

Форвард «АЗ» Мирон Боаду в ближайшее время должен стать игроком «Монако». Монегаски ведут переговоры с клубом из Алкмаара. Сообщается, что «Монако» уже согласовал личные условия для 20-летнего голландца с агентом футболиста Мино Райолой, написал в твиттере Фабрицио Романо.

А еще во Франции:

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прибыл в Марсель. В соцсетях появилась фотография, на которой игрок стоит с шарфом местного одноименного клуба, где он проведет ближайший сезон.

прибыл в Марсель. В соцсетях появилась фотография, на которой игрок стоит с шарфом местного одноименного клуба, где он проведет ближайший сезон. Костариканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас не планирует покидать парижский клуб, несмотря на ожидаемый приезд итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. По информации ESPN, руководство «ПСЖ» также не рассматривает вариант с продажей 34-летнего Наваса, и даже готово не отбирать у него роль первого номера команды на старте нового сезона.

Кейлор Навас, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Россия

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о возможном выкупе прав на нападающего Сергея Пиняева, который находится на просмотре. «С Пиняевым мы находимся в процессе переговоров. Ожидать ли других трансферов до начала сезона? Мы работаем над этим. Раскрывать карты не буду, нужно подождать», – заявил директор самарцев.

Как сообщает Sport24, нападающий Георгий Мелкадзе с большой долей вероятности останется в «Спартаке». По данным источника, главный тренер московской команды Руй Витория доволен игроком.

А еще в России:

Переговоры по переходу полузащитника «ЦСКА» Николы Влашича в «Милан» зашли в тупик, сообщает итальянский журналист Руди Галетти. Отмечается, что московский клуб требует у «россонери» 30 млн евро за 23-летнего хорвата и отказывается отпускать футболиста в аренду.

в зашли в тупик, сообщает итальянский журналист Руди Галетти. Отмечается, что московский клуб требует у «россонери» 30 млн евро за 23-летнего хорвата и отказывается отпускать футболиста в аренду. Клуб ПФЛ «Знамя Труда» подписал контракт с Александром Ильиным. Это его первый профессиональный клуб после отбытия тюремного срока. Осенью 2015 года, будучи пьяным, Ильин спровоцировал ДТП в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил футболиста к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения.

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