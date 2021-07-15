Финалы Кубка Америки и Евро-2020 отгремели, теперь агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 15 июля.

Англия

В прошлом месяце «Манчестер Сити» предложил 110 млн евро «Тоттенхэму» за трансфер нападающего Харри Кейна, но получил отказ. «Небесно-голубые» планируют сделать еще несколько попыток заполучить английского форварда «шпор». Издание The Athletic сообщает, что «горожане» готовы сделать улучшенное предложение по трансферу Кейна уже на этой неделе, размер которого в данный момент не раскрывается.

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В случае срыва трансфера Кейна, «Сити» будет вербовать форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Контракт поляка с мюнхенцами истекает в 2023 году, и клуб может расстаться с ним этим летом из-за риска получить меньше денег с трансфера через год.

«Арсенал» продолжает борьбу за полузащитника «Сассуоло» и национальной сборной Италии Мануэля Локателли. По информации журналиста Екрема Конура, «канониры» предложили «зелено-черным» больше денег за трансфер Локателли, чем «Ювентус». Однако фаворитами в борьбе за итальянского хавбека идут «бьянконери», поскольку Мануэль не хочет переезжать в Англию.

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» находится в шаге от подписания центрального защитника «Болоньи» Такэхиро Томиясу, пишет The Athletic. Руководство «шпор» уже договорилось с «россоблу» о компенсации за трансфер 22-летнего японца в размере 18 млн евро плюс бонусы. «Тоттенхэм» сумел опередить в борьбе за Томиясу несколько серьезных конкурентов, включая «Аталанту», «Милан» и «Ювентус».

А еще в Англии:

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс будет доступен для трансфера в это межсезонье. AS сообщает, что «молотобойцы» открыты к продаже английского хавбека за сумму в 94 миллиона евро. Лондонский клуб уже сообщил о цене игрока интересующимся клубам, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

будет доступен для трансфера в это межсезонье. AS сообщает, что «молотобойцы» открыты к продаже английского хавбека за сумму в 94 миллиона евро. Лондонский клуб уже сообщил о цене игрока интересующимся клубам, в числе которых и Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити», информирует talkSPORT. Сумма трансфера оценивается в 116 миллионов евро. Руководство бирмингемских «львов» не горит особым желанием прощаться с 25-летним плеймейкером, и даже планирует продлить с ним контракт.

Испания

«Барселона» и «Атлетико» продолжают переговоры по обмену Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса. Появилась информация, что боссы «блаугранас» хотят получить за обмен игроков доплату в размере 15 млн евро, поскольку уверенны, что французский форвард стоит дороже. Как сообщает Catalunya Radio, руководство «Атлетико» не хочет доплачивать, но попытается включить в сделку одного из своих защитников в лице Марио Эрмосо или Ренана Лоди.

Сауль Ньигес и Антуан Гризманн Фото: Getty Images

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Издание 90min.com пишет, что в услугах 28-летнего плеймейкера заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинскому наставнику понравилось выступление Лингарда в аренде за «Вест Хэм», и он рассматривает игрока как прямую замену Саулю.

А еще в Испании:

По информации Fichajes, если договориться о трансфере Мбаппе не получится, то в «Реале» будут готовы переключить внимание на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха . Такое решение боссов «бланкос» связано с тем, что египетский форвард «красных» не может договориться с клубом о новом контракте, а его действующее соглашение истекает в 2023 году.

не получится, то в «Реале» будут готовы переключить внимание на форварда . Такое решение боссов «бланкос» связано с тем, что египетский форвард «красных» не может договориться с клубом о новом контракте, а его действующее соглашение истекает в 2023 году. Руководство «Челси» заинтересовано в подписании центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. Как сообщает издание Sport.es, Кунде открыт к переходу в «Челси», поскольку сможет не только попробовать силы в АПЛ, но и сыграет в Лиге чемпионов.

Италия

«Милан» готов отпустить центрального полузащитника Томмазо Побега. По информации Calciomercato, в услугах Томаззо заинтересована «Фиорентина», которой придется заплатить порядка 15 млн евро за трансфер игрока.

«Эвертон» сделал первое официальное предложение «Наполи» по трансферу центрального защитника Калиду Кулибали в размере 35 млн евро плюс бонусы. Calciomercato утверждает, что «неаполитанцы» отклонили первое предложение, потребовав от «ирисок» 60 млн евро за трансфер сенегальского центрбека.

А еще в Италии:

Полузащитник «Интера» и один из триумфаторов Евро-2020 Николо Барелла может сменить клубную прописку. Еще до начала чемпионата Европы в услугах 24-летнего итальянского хавбека были заинтересованы многие гранды, включая «Реал», «Атлетико», «Баварию » и «Арсенал». Gazzetta dello Sport утверждает, что этот роскошный список пополнился еще одним топовым клубом в лице «Ливерпуля», который уже готовит миланцам официальное предложение. «Красные» готовы заплатить за трансфер Бареллы порядка 70 млн евро.

и один из триумфаторов Евро-2020 может сменить клубную прописку. Еще до начала чемпионата Европы в услугах 24-летнего итальянского хавбека были заинтересованы многие гранды, включая » и Gazzetta dello Sport утверждает, что этот роскошный список пополнился еще одним топовым клубом в лице который уже готовит миланцам официальное предложение. «Красные» готовы заплатить за трансфер Бареллы порядка 70 млн евро. Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался касательно возможного ухода нападающего команды Криштиану Роналду. «Пока что нам никто и ничего не говорил по этому поводу. Окружение Криштиану молчит. Вряд ли он хочет уйти, лично я его жду здесь. Из отпуска Роналду должен вернуться 25 июля», – заявил Недвед.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Германия

Дортмундская «Боруссия» отклонила первое официальное предложение «Челси» о покупке нападающего Эрлинга Холанна. По информации Sky Germany, руководство «синих» предложило денежную сумму плюс вингера Калума Хадсон-Одои или форварда Тэмми Абрахама. Размер компенсации не сообщается, но предположительно ее размер составил от 80 до 90 млн евро. «Боруссия» отказалась от предложения, посчитав его слабым.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп может продолжить карьеру в АПЛ. Издание 90min.com сообщает, что в услугах 20-летнего американского форварда заинтересован «Тоттенхэм», который готов поспорить за молодого игрока с «Ньюкаслом»,«Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном».

Франция

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт близок к переезду во французский чемпионат. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 22-летний нидерландский вингер перейдет в «Ниццу». Стороны уже согласовали условия сделки, и переговоры находятся на финальной стадии. Отмечается, что в услугах Клюйверта заинтересован лично главный тренер «орлят» Кристоф Галтье.

Центральный защитник Луан Перес перешел из «Сантоса» в «Марсель» за 4,5 миллиона евро. Официальный сайт провансальцев сообщил о переходе 26-летнего бразильского центрбека, который подписал с новым клубом контракт до лета 2025 года. Финансовые условия контракта не разглашаются. Игрок будет выступать под 14-м номером.

А еще во Франции:

Руководство «ПСЖ» планирует выкупить контракт флангового защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Tuttosport пишет, что боссы «красно-синих» предложили 40 миллионов евро за трансфер 23-летнего французского фулбека, но получили отказ. «Россонери» намерены сохранить Эрнандеса, чей контракт рассчитан до 2024 года, и продадут его в другой клуб только в том случае, если получат очень заманчивое предложение.

Россия

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слухи о том, что казанский клуб интересуется полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. «А кто это – Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведем и вести не будем», – сообщил патрон «Рубина». ЦСКА намерен продлить контракт с Дзагоевым.

А еще в России:

«Крылья Советов» заключили соглашение с нападающим Германом Онугхой. Нападающий датского клуба «Вайле» перешел в самарскую команду на правах аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца сезона.

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