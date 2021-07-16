Финалы Кубка Америки и Евро-2020 отгремели, а агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 16 июля.

Англия

«Манчестер Сити» не отказался от идеи подписать двух игроков национальной сборной Англии в лице форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и плеймейкера «Астон Виллы» Джека Грилиша. По информации The Athletic, руководство «небесно-голубых» собирается потратить на приобретение двух игроков сумму от 205 до 252 млн евро. Положительным фактором для «горожан» остается тот факт, что и Кейн, и Грилиш открыты к переезду на «Этихад». Однако, договориться со «шпорами» и «вилланами» будет очень непросто.

Трансферы Салах собирается в «Реал», Кунде – в АПЛ. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 18:05

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовы поспорить с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. ESPN сообщает, что руководство «ткачей» согласилось отпустить французского хавбека, чья продажа поможет клубу избежать финансовых проблем в следующем сезоне. «Лион» готов продать своего лидера за сумму порядка 23-29 миллионов евро.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес готовит серьезную перестройку состава во время летнего межсезонья. По данным Telegraph, состав «ирисок» могут покинуть сразу шесть игроков основы, включая Андре Гомеша, Хамеса Родригеса, Йерри Мину, Фабиана Делфа, Бернарда и Джена Тосуна. У четверых игроков из этого списка следующим летом истекают контракты, а сделки Мины и Гомеша рассчитаны до 2023 и 2024 годов.

А еще в Англии:

Защитник лондонского «Челси» Марк Геи продолжит карьеру в «Кристал Пэлас». Как сообщает издание Evening Standard, «ледяные орлы» уже согласовали трансфер 21-летнего англичанина с ивуарийсикими корнями за 23 млн евро с учетом всех бонусов. Кроме того, «Челси» получит часть средств от следующей продажи Геи.

продолжит карьеру в Как сообщает издание Evening Standard, «ледяные орлы» уже согласовали трансфер 21-летнего англичанина с ивуарийсикими корнями за 23 млн евро с учетом всех бонусов. Кроме того, «Челси» получит часть средств от следующей продажи Геи. Защитник Райан Бертран перешел из «Саутгемптона» в «Лестер » на правах свободного агента. Официальный сайт «лис» сообщил о переходе 31-летнего английского фулбека, который подписал контракт на 2 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

перешел из в » на правах свободного агента. Официальный сайт «лис» сообщил о переходе 31-летнего английского фулбека, который подписал контракт на 2 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. «Тоттенхэм» рассчитывает организовать летний трансфер полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, утверждает The Athletic утверждает. Однако для покупки 25-летнего итальянца, чей контракт с «волками» истекает в 2022 году, «шпорам» придется выплатить «Роме» порядка 30 миллионов евро, прописанных в контракте игрока как отступные.

Лоренцо Пеллегрини в матче против «ПСЖ» Фото: Getty Images

Испания

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в чемпионат Италии этим летом. Sport.es пишет, что в услугах 31-летнего боснийского опорного хавбека заинтересованы его два бывших клуба в лице «Ромы» и «Ювентуса». Сообщается, что «джалоросси» и «бьянконери» готовы арендовать Пьянича на один сезон с последующим правом выкупа.

Полузащитник Илайш Мориба также может покинуть «Барсу». Текущий контракт молодого футболиста истекает следующим летом, однако игрок не спешит его продлевать. В «Барселоне» считают, что причиной этого является интерес к полузащитнику со стороны «Реала». Мориба был уведомлен, что он не будет допущен к тренировкам с первой командой, если не подпишет новый контракт.

Илайш Мориба Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья прокомментировал слухи о возможной смене команды этим летом. Недавно появилась информация, что футболист может перейти в «Рому». «У меня все хорошо в «Хетафе». Это правда, любому игроку нравится играть в Европе. Я счастлив в этом клубе. Я не люблю комментировать слухи. У меня есть действующий контракт, не время обсуждать подобное», – сказал Кукурелья.

прокомментировал слухи о возможной смене команды этим летом. Недавно появилась информация, что футболист может перейти в «Рому». «У меня все хорошо в «Хетафе». Это правда, любому игроку нравится играть в Европе. Я счастлив в этом клубе. Я не люблю комментировать слухи. У меня есть действующий контракт, не время обсуждать подобное», – сказал Кукурелья. Авторитетный инсайдер в делах «Барселоны» Решад Рахман сегодня сообщил, что «Милан» начал движение в сторону трансфера атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. «Россонери» рассматривают Бразильца в качестве альтернативы Влашичу, переговоры с которым зашли в тупик.

Италия

Нападающий Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» в летнее межсезонье. По информации Gazzetta dello Sport, португальский форвард сообщил руководству «бьянконери», что не планирует менять клубную прописку и прибудет в расположение клуба 25 июля. Также сообщается, что ни Роналду, ни его агенты не получали официальных предложений о трансфере.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Calciomercato сообщает, что представители «Милана» уже вышли на контакт с агентами 21-летнего бразильского вингера, с целью обсудить потенциальный трансфер.

А еще в Италии:

Полузащитник Фелипе Андерсон вернулся из «Вест Хэма» в «Лацио» за 5 миллионов евро. Официальный сайт римских «орлов» сообщил о подписании бразильца, который заключил с клубом долгосрочный контракт. «Молотобойцы» могут рассчитывать на 50 процентов со следующей продажи Андерсона.

вернулся из в за 5 миллионов евро. Официальный сайт римских «орлов» сообщил о подписании бразильца, который заключил с клубом долгосрочный контракт. «Молотобойцы» могут рассчитывать на 50 процентов со следующей продажи Андерсона. «Ювентус» на следующей неделе сделает предложение «Манчестер Сити» по Габриэлу Жезусу, утверждает The Sun. «Горожане» открыты к продаже 24-летнего бразильского форварда, а все вырученные с его трансфера деньги будут направлены на подписание Кейна или Грилиша.

Германия

Нападающий «Манчестер Сити» Лукас Нмеча продолжит карьеру в чемпионате Германии. По данным Daily Mail, руководство «Вольфсбурга» договорилось с «горожанами» о трансфере 22-летнего немецкого форварда за 13 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время Нмеча прибудет в Германию для прохождения медосмотра и подписания долгосрочного контракта с «волками».

А еще в Германии:

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что ряд топ-клубов Европы рассчитывает переманить к себе форварда мюнхенской команды Роберта Левандовского. «Слухи о Роберте Левандовском ходят много лет. Думаю, это началось еще с момента его перехода в «Баварию». Для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву. Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта», – сказал Нагельсманн.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Франция

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба перешел в «Марсель» на правах годичной аренды. Официальный сайт провансальцев сообщил о переходе 20-летнего французского центрбека «канониров». У «Марселя» не будет права выкупить Салиба после окончания сезона.

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико намерен сменить клубную прописку после прихода в команду Джанлуиджи Доннаруммы, который рушит все надежды испанца. Рико мог стать первым номером клуба после ухода Наваса, а теперь рискует пролететь даже мимо заявки клуба на Лигу Чемпионов, поскольку «ПСЖ» необходимо включить в заявку 8 доморощенных игроков, одним из которых станет молодой вратарь Александр Летелье.

А еще во Франции:

Руководство «ПСЖ» рассчитывает сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает летом 2022 года. По информации Marca, боссы уравнять француза по доходу с Неймаром. При этом Мбаппе перестал верить в проект «ПСЖ» и уверен в том, что не сможет реализовать свои амбиции во французском клубе.

Килиан Мбаппе и Неймар, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Россия

«Локомотив» близок к подписанию защитника «Байера» Тина Едвая. По информации eurostavka.ru, железнодорожники достигли договоренности с 25-летним хорватом и уже подписали с ним предварительное соглашение. Теперь руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник должен будет согласовать с немецким клубом трансфер Едвая за приемлемую для москвичей сумму.

Защитник Николай Рассказов не покинет «Спартак». Как сообщает Sport24, московский клуб находится в поисках правого защитника, однако потенциальный трансфер игрока на эту позицию не повлияет на будущее Рассказова: новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на футболиста.

Николай Рассказов Фото: Getty Images

А еще в России:

«Рубин» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Зурико Давиташвили покинул клуб. 20-летний грузин провел два года в Казани и за это время сыграл в 28 играх и забил 2 мяча. В предыдущем сезоне Давиташвили играл в аренде в «Роторе».

Трансферы Кьезу ждут в АПЛ, новый контракт Месси. Слухи и сделки дня 14/07/2021 В 17:49