«Манчестер Сити» решил продать форварда Рахима Стерлинга.
Нападающему вероятнее всего придется покинуть клуб, так как главный тренер Хосеп Гвардиола планирует обновить линию атаки – об этом сообщает Mirror со ссылкой на The Athletic.
Рахим Стерлинг вошел в состав «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. С того момента он стал трехкратным чемпионом Англии. В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в АПЛ, забив 10 мячей и совершив семь результативных передач.
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- Его текущиий контракт с «горожанами» действует еще два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценил футболиста в 100 миллионов евро.
- В составе сборной Англии Стерлинг сыграл в финале Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы.
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