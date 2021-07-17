Нападающий «Барселоны» датчанин Мартин Брэйтуэйт готовится к переходу в другой клуб, среди вариантов – переезд в РПЛ.
По информации Sport.es, каталонский клуб получил предложения о трансфере от «Вест Хэм Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Норвич Сити», а также от российского клуба, оставшегося неназванным. Отмечается, что российское предложение считается привлекательным и для футболиста, и для «Барселоны», которая рассчитывает получить за Брэйтуэйта 15 миллионов евро.
- Брэйтуэйт – игрок «Барселоны» с февраля 2020 года. Его трансфер из «Леганеса» обошелся каталонскому клубу в 18 миллионов евро.
- Мартин принял участие в 53 играх за «Барселону», забил восемь мячей.
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