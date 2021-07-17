Французский нападающий Оливье Жиру перешел из «Челси» в «Милан».
О трансфере 34-летнего форварда официально сообщается на сайте итальянской команды. Он выбрал девятый номер.
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Ранее Жиру попрощался с лондонскими болельщиками. «Всем «синим» – партнерам по команде, тренерам, всему клубу – огромное спасибо за особенные моменты. Я начинаю новый путь с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны. С любовью, Оливье Жиру», – написал футболист.
- По предварительной информации, «Милан» заплатил за игрока 1 миллион евро, такая же сумма появится на счетах «Челси» в качестве бонусов.
- Жиру выступал за «Челси» с зимы 2018 года. В 119 матчах он забил 39 мячей и отдал 14 ассистов.
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