Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 17 июля.

Англия

По информации Goal, руководство «Манчестер Сити» собирается продать нападающего Рахима Стерлинга. Если верить источнику, главный тренер манкунианского клуба Хосеп Гвардиола хочет освежить атакующую линию. Действующий договор с «Ман Сити» действует до лета 2023 года, а оценивается Стерлинг в 100 млн евро.

Трансферы «Милан» объявил о трансфере Жиру 8 ЧАСОВ НАЗАД

Журналист Николо Скира написал в твиттере, что руководству «Манчестер Юнайтед» удалось согласовать условия личного контракта с защитником мадридского «Реала» Рафаэлем Вараном. Договор будет действовать до лета 2026 года, а зарплата футболиста составит 12 миллионов евро в год. Сейчас «МЮ» ведет переговоры с «Реалом» о стоимости Варана. «Красные дьяволы» готовы предложить «бланкос» 50 млн евро, однако мадридский клуб хочет минимум 60 миллионов.

Sky Sports, главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Санту не собирается отпускать нападающего Харри Кейна. В последнее время в медиа циркулирует слишком много информации связанной с возможным уходом капитана сборной Англии. «Харри – наш футболист и точка. Поэтому разговоры здесь не нужны. После Евро-2020 Кейну нужно отдохнуть и вернуться к тренировкам. Харри один из лучших в своем деле, поэтому отпустить его было бы глупо», – заявил Санту. Сам Кейн с такой позицией руководства не согласен и намерен бойкотировать тренировки «шпор», если они не отпустят его в «Ман Сити».

Харри Кейн Фото: Getty Images

А еще в Англии:

По информации ESPN, хавбек «Лиона» Уссем Ауар близок к подписанию контракта с одним из клубов АПЛ. Услугами полузащитника крайне заинтересованы «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» .

близок к подписанию контракта с одним из клубов АПЛ. Услугами полузащитника крайне заинтересованы и . В официальном твиттере «Ливерпуля» появилась информация о подписании клубом юного футболиста из Польши Матеуша Мусяловского. Важно отметить, что для молодого игрока это первый профессиональный договор. Сейчас футболист считается самым одаренным спортсменом в стане «красных». Многие английские медиа считают, что Мусяловский станет новым Лионелем Месси.

появилась информация о подписании клубом юного футболиста из Польши Матеуша Мусяловского. Важно отметить, что для молодого игрока это первый профессиональный договор. Сейчас футболист считается самым одаренным спортсменом в стане «красных». Многие английские медиа считают, что Мусяловский станет новым Лионелем Месси. «Брайтон» объявил о трансфере Кьелла Схерпена. Финансовые детали сделки не разглашаются, но на трансферном рынке стоимость 21-летнего голкипера молодежной сборной Нидерландов составляет 2,8 млн евро.

Испания

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл новый сезон начнет точно за пределами Лондона. Новый руководитель «шпор» Нуну Эшпириту Санту рассказал о кадровых новостях своей команды и затронул тему будущего Бэйла. «Бэйл не будет частью нашей команды в новом сезоне. Он возвращается в Мадрид», – заявил португальский специалист.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» этим летом планирует чистку в команде. Каталонский клуб собирается продать как минимум трех футболистов, чтобы разгрузить зарплатный бюджет. Жертвами такой политики должны стать Миралем Пьянич, Самуэль Умтити и Мартин Брэйтуэйт.

А еще в Испании:

«Гранада» объявила о подписании полузащитника «Барселоны» Мончу . Как сообщил официальный сайт «Гранады», Мончу достался клубу абсолютно бесплатно и подписал 4-летний контракт, финансовые детали которого не разглашаются. Трансферная стоимость 21-летнего Мончу составляет 4 млн евро. Воспитанник «Барселоны» за основную команду провел всего один матч.

объявила о подписании полузащитника . Как сообщил официальный сайт «Гранады», Мончу достался клубу абсолютно бесплатно и подписал 4-летний контракт, финансовые детали которого не разглашаются. Трансферная стоимость 21-летнего Мончу составляет 4 млн евро. Воспитанник «Барселоны» за основную команду провел всего один матч. «Барселона» и «Атлетико» продолжают работать над обменом форварда «сине-гранатовых» Антуана Гризманна на полузащитника «индейцев» Сауля Ньигеса, однако пока не могут достичь соглашения. Об этом в своем твиттере рассказал журналист Фабрицио Романо.

Италия

«Ювентус» определился с кандидатурой нового нападающего. Как уверяет Footmercato, уже этим летом на Апеннины может вернуться Мауро Икарди. Боссы «Юве» неоднократно пытались подписать аргентинца, а теперь получили реальный шанс. Икарди недоволен количеством игрового времени в «ПСЖ», где ему приходится конкурировать с Мбаппе, потому он готов рассмотреть предложение из Турина. По данным источника, Икарди уже встречался с тренером «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Трансферная стоимость 28-летнего нападающего составляет 40 млн евро, его контракт с «ПСЖ» рассчитан еще на три года.

34-летний французский форвард Оливье Жиру стал игроком «Милана». Футболист взял себе девятый номер и сможет помочь команде в новом сезоне. Изначально считалось, что Жиру подпишет договор с нападающим до лета 2023 года. «Россонери» подписали Ольвье всего за 1 миллион евро, а еще 1 млн достанется «Челси» в качестве бонуса.

А еще в Италии:

По информации Calciomercato, руководство «Ювентуса» намерено вернуть хавбека «Барселоны» Миралема Пьянича . «Бьянконери» не будут выкупать футболиста, они предложили обмен. В Турин должен отправиться Пьянич, а в обратном направлении – Аарон Рэмси .

намерено вернуть хавбека «Барселоны» . «Бьянконери» не будут выкупать футболиста, они предложили обмен. В Турин должен отправиться Пьянич, а в обратном направлении – . Николо Скира в твиттере написал, что «Ювентус» продлит контракт с 27-летним нападающим Пауло Дибалой. Стороны сядут за стол переговоров в конце июля. «Бьянконери» предложат контракт до 2025 года, а зарабатывать Пауло будет 10 млн евро за сезон. Сам футболист не против остаться в стане туринского клуба, он мечтает получить капитанскую повязку.

Германия

Звездный нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, который является предметом интереса многих топ-клубов Европы, прокомментировал информацию относительно своего будущего. В интервью Stadium Astro Холанн поделился ожиданиями от работы с новым тренером «шмелей» Марко Розе и таким образом намекнул, что остается в Дортмунде.

Холанн Фото: Getty Images

«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника «Кёльна» Себастиана Борнау. Продажа Борнау вошла в Топ-5 самых дорогих сделок в истории «Кёльна». «Волки» выложили за 22-летнего центрбека 13,5 млн евро. Стороны заключили контракт до лета 2026-го. В новой команде Борнау будет выступать под третьим игровым номером.

Еще на сайте «Вольфсбурга» появилась информация, касательно подписания клубом 22-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лукаса Нмеча. Сообщается, что стороны заключили четырехлетний контракт. Ранее Нмеча выступал за «волков» в качестве аренды в сезоне-2019/20 и неплохо зарекомендовал себя.

Франция

По информации AS, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале» и игрок ждет решительных действий от руководства «бланкос». Мбаппе считает, что мадридский клуб должен оказать некое давление на французский гранд.

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Никола Скира утверждает, что голкипер «Ромы» Робин Ульсен близок к переходу в «Лилль». В данный момент согласовываются последние детали сделки. Контракт игрока с французским клубом будет рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составит примерно 5 млн евро.

А еще во Франции:

По данным Il Messaggero, «ПСЖ» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа . Как сообщает источник, парижский клуб готов предложить за хавбека 18 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов, а также права на Пабло Сарабию .

по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Лацио» . Как сообщает источник, парижский клуб готов предложить за хавбека 18 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов, а также права на . Полузащитник «Бенфики» Жедсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. AS пишет, что активный интерес к хавбеку проявляет «Лилль». В минувшем сезоне он выступал за «Галатасарай» на правах аренды.

Россия

Журналист Диего Руэда сообщает, что нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к тому, чтобы перейти в РПЛ. Уже известно, что «Краснодар» согласовал условия трансфера колумбийца. Стороны близки к подписанию контракта.

Джон Кордоба на фоне пустых трибун Фото: Getty Images

Журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале рассказал о подробностях перехода защитника «Байера» Тина Едвая в «Локомотив». «Хорватского защитника не так давно предлагали в «Спартак», но красно-белым он не подошел. До этого «Аугсбург» не стал выкупать Тина за 2 млн. А вот «Локо» заплатит за игрока порядка 5-6 млн евро», – рассказал инсайдер.

А еще в России

Полузащитник ФК «Фатих Карагюмрюк» Алассане Ндао может продолжить карьеру в России. Об этом заявил агент футболиста Доган Эрджан. «Клуб готов продать Ндао за 5 млн евро. Клиентом интересуются «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА». Есть интерес «Аль-Джазиры». «Севилья» тоже хочет Ндао. Это пока самый активный клуб», – сказал Эрджан.

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