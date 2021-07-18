Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 18 июля.

Англия

Журналист Николо Скира в твиттере написал, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн уже обсудил детали личного договора с руководством «Манчестер Сити». Если верить источнику, то сделка состоится и обойдется «горожанам» в 160 миллионов евро. Контракт с форвардом должны заключить до 2026 года. Ранее Кейн угрожал «шпорам» бойкотировать тренировки, если боссы не отпустят его в «Сити».

Трансферы Кейн бунтует ради «Сити», «МЮ» манит Варана. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 18:23

«Челси» потерпел неудачу и не смог договориться о контракте с Эрлингом Холанном. Теперь «синие» переключили внимание на нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. В начале карьеры Лукаку уже выступал за «Челси», но тогда проявить себя не смог. Сейчас боссы лондонцев готовы гарантировать бельгийскому нападающему стабильное место в стартовом составе и улучшенные условия контракта.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» заблокировал трансфер Алекса Теллесa в «Рому», сообщает издание Daily Star. Жозе Моуринью хотел арендовать 28-летнего португальца с правом выкупа. Особенный рассчитывал, что Теллес закроет левый фланг защиты, пока травмирован Спинаццола. Однако «дьяволы» настаивают на полноценном трансфере. Они ответили своему экс-тренеру отказом. Трансферная стоимость Алекса Теллес составляет 20 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан еще на 3 года.

А еще в Англии:

Николо Скира сообщил, что «Эвертон» близок к подписанию нового вратаря. «Ириски» находятся на финальной стадии переговоров с кипером «Борнмута» Асмиром Беговичем . Стороны согласовали 2-летний контракт и вскоре должны объявить о трансфере.

близок к подписанию нового вратаря. «Ириски» находятся на финальной стадии переговоров с кипером . Стороны согласовали 2-летний контракт и вскоре должны объявить о трансфере. Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш определяется со своим будущим. TalkSPORT сообщает, что 130 млн евро за 25-летнего хавбека готов выложить «Манчестер Сити», однако у самого Джека есть сомнения касательно перехода. Отмечается, что Грилиш может выбрать вариант продления контракта с «Виллой».

Испания

Новый-старый тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проводит активную подготовку к сезону-2021/22. Недавно в команду вернулся нападающий Лука Йович, который прошлый сезон отыграл в аренде в «Айнтрахте». Однако уже на первом занятии Йович получил травму. Испанские медиа пишут, что в лагере «Реала» недовольны формой и выступлениями Луки и готовы выставить его на трансфер. Стоимость 23-летнего серба составляет 20 млн евро, однако «Реал» хочет выручить не менее 63 млн евро.

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч отклонил ряд трансферных предложений, так как хочет остаться в каталонском клубе и бороться за место в основе, пишет Diario Sport. Приобрести 21-летнего испанца хотели «Аякс», «Гранада» и «Сельта». Отмечается, что главный тренер «Барсы» Роналд Куман также рассчитывает, что Пуч сыграет ключевую роль в следующем сезоне команды.

А еще в Испании:

«Барселона» все еще надеется на звездный обмен Антуана Гризманна на Сауля, но на всякий случай имеет запасной план. Издание AS сообщает, что в случае неудачи в переговорах с «Атлетико Мадрид» «сине-гранатовые» готовы переключить внимание на Ренату Саншиша . «Лилль» готов продать своего лидера за 35 млн евро, однако «Барселона» хочет арендовать 23-летнего португальца с последующим правом выкупа. Среди претендентов на Саншиша есть еще ряд европейских клубов.

все еще надеется на звездный обмен Антуана Гризманна на Сауля, но на всякий случай имеет запасной план. Издание AS сообщает, что в случае неудачи в переговорах с «Атлетико Мадрид» «сине-гранатовые» готовы переключить внимание на . «Лилль» готов продать своего лидера за 35 млн евро, однако «Барселона» хочет арендовать 23-летнего португальца с последующим правом выкупа. Среди претендентов на Саншиша есть еще ряд европейских клубов. По информации The Mirror, руководство «Реала» предложило «Манчестер Юнайтед» своего нападающего. Между клубами уже идут переговоры касательно фулбека «бланкос» Рафаэля Варана, а теперь мадридцы хотят продат «красным дьяволам» молодого форварда Винисиуса Жуниора. Оценивается бразилец в 80 млн евро. С продажи этих двух игроков боссы «Реала» рассчитывают собрать необходимую сумму для Килиана Мбаппе.

Винисиус Фото: Getty Images

Италия

«Милан» продолжает комплектацию состава на новый сезон. Очередным новичком «россонери» стал фланговый защитник «Монако» Фоде Балло Туре. Как сообщил официальный сайт «Милана», сумма трансфера составила 4 млн евро. Стороны заключили 4-летний контракт.

«Рома» готова расстаться с 35-летним ветераном Эдином Джеко и уже подыскала замену боснийском нападающему. По данным издания Repubblica, «волки» заинтересовались кандидатурой Мауро Икарди. Форварда «ПСЖ» в Риме хочет лично видеть новый руководитель команды Жозе Моуринью.

Мауро Икарди Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Криштиану Роналду , прежде чем остаться в «Ювентусе» , рассматривал вариант с «ПСЖ» , однако разочаровался в руководстве парижского клуба, пишет Tuttojuve. Роналду разозлил тот факт, что «ПСЖ» был готов подписать его только в том случае, если из клуба уйдет Килиан Мбаппе. КриРо не понравилось, что его посчитали запасным вариантом.

, прежде чем остаться в , рассматривал вариант с , однако разочаровался в руководстве парижского клуба, пишет Tuttojuve. Роналду разозлил тот факт, что «ПСЖ» был готов подписать его только в том случае, если из клуба уйдет Килиан Мбаппе. КриРо не понравилось, что его посчитали запасным вариантом. Fichajes.net сообщает, что экс-капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини может продолжить карьеру в «Реале». Видеть игрока в мадридской команде хочет главный тренер Карло Анчелотти. Фактически Кьеллини в данный момент находится без клуба, так как предыдущее соглашение с «Юве» закончилось в июне этого года.

Германия

Инсайдер Николо Скира поделился интересной информацией касательно нападающего ПСВ Доньелла Малена. Если верить источнику, то футболист договорился с дортмундской «Боруссией» касательно пятилетнего контракта. Сообщается, что клубы уже на завершающей стадии переговоров, поэтому трансфер может состояться в ближайшее время.

А еще в Германии:

Сербский защитник «Шальке» Матиа Настасич может продолжить карьеру в Италии. По информации Скиры, футболист уже ведет переговоры с «Фиорентиной» о контракте на четыре года. Конкретные суммы пока не оглашаются, но Transfermarkt оценил игрока в 5 миллионов евро.

Коларов и Настасич - Сборная Сербии Фото: Imago

Франция

«Пари Сен-Жермен» продолжает активную трансферную кампанию. Очередным потенциальным новичком парижан может стать вингер «Лацио» Хоакин Корреа. Николо Скира уверяет, что «ПСЖ» ведет переговоры с римским клубом и даже готов включить в сделку Пабло Сарабию. Такое предложение вполне устраивает «Лацио», однако боссы клуба хотят получить еще 15 млн евро сверху.

Хоакин Корреа Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Diario AS сообщает, что будущее нападающего Килиана Мбаппе решится в течение двух недель. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом. Если пролонгировать договор не сумеют, тогда, вероятнее всего, Мбаппе покинет Париж уже этим летом.

Россия

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев с большой долей вероятности сменит клуб. По информации «Чемпионата», 23-летний игрок близок к переходу в «Сочи». Действующий контракт Воробьева с «Оренбургом» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Дмитрий стал лучшим бомбардиром своей команды.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает обитать в сфере интересов «Милана». Изначально армейцы просили за хорвата 35 млн евро, но теперь снижают запросы примерно за 30 млн евро. Отмечается, что москвичи даже готовы уступить и отдать футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.

А еще в России:

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин сменит команду. По информации Sport24,19-летний футболист перейдет в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. Руководство клуба приняло решение об аренде по итогам прошедших сборов. По окончании ссуды у ростовчан будет право выкупа контракта полузащитника.

сменит команду. По информации Sport24,19-летний футболист перейдет в на правах аренды до конца сезона. Руководство клуба приняло решение об аренде по итогам прошедших сборов. По окончании ссуды у ростовчан будет право выкупа контракта полузащитника. Нападающий «Герты» Джон Кордоба в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара». Черно-зеленые ранее объявили о предварительной договоренности с немецким клубом. Kicker утверждает, что сумма трансфера 28-летнего колумбийца составит 20 млн евро плюс бонусы. В 2020 году «Герта» купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

Джон Кордоба на фоне пустых трибун Фото: Getty Images

Трансферы «Милан» объявил о трансфере Жиру ВЧЕРА В 10:46