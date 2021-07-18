Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 18 июля.
Англия
Журналист Николо Скира в твиттере написал, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн уже обсудил детали личного договора с руководством «Манчестер Сити». Если верить источнику, то сделка состоится и обойдется «горожанам» в 160 миллионов евро. Контракт с форвардом должны заключить до 2026 года. Ранее Кейн угрожал «шпорам» бойкотировать тренировки, если боссы не отпустят его в «Сити».
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«Челси» потерпел неудачу и не смог договориться о контракте с Эрлингом Холанном. Теперь «синие» переключили внимание на нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. В начале карьеры Лукаку уже выступал за «Челси», но тогда проявить себя не смог. Сейчас боссы лондонцев готовы гарантировать бельгийскому нападающему стабильное место в стартовом составе и улучшенные условия контракта.
Ромелу Лукаку, «Интер»
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» заблокировал трансфер Алекса Теллесa в «Рому», сообщает издание Daily Star. Жозе Моуринью хотел арендовать 28-летнего португальца с правом выкупа. Особенный рассчитывал, что Теллес закроет левый фланг защиты, пока травмирован Спинаццола. Однако «дьяволы» настаивают на полноценном трансфере. Они ответили своему экс-тренеру отказом. Трансферная стоимость Алекса Теллес составляет 20 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан еще на 3 года.
А еще в Англии:
- Николо Скира сообщил, что «Эвертон» близок к подписанию нового вратаря. «Ириски» находятся на финальной стадии переговоров с кипером «Борнмута» Асмиром Беговичем. Стороны согласовали 2-летний контракт и вскоре должны объявить о трансфере.
- Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш определяется со своим будущим. TalkSPORT сообщает, что 130 млн евро за 25-летнего хавбека готов выложить «Манчестер Сити», однако у самого Джека есть сомнения касательно перехода. Отмечается, что Грилиш может выбрать вариант продления контракта с «Виллой».
Испания
Новый-старый тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проводит активную подготовку к сезону-2021/22. Недавно в команду вернулся нападающий Лука Йович, который прошлый сезон отыграл в аренде в «Айнтрахте». Однако уже на первом занятии Йович получил травму. Испанские медиа пишут, что в лагере «Реала» недовольны формой и выступлениями Луки и готовы выставить его на трансфер. Стоимость 23-летнего серба составляет 20 млн евро, однако «Реал» хочет выручить не менее 63 млн евро.
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч отклонил ряд трансферных предложений, так как хочет остаться в каталонском клубе и бороться за место в основе, пишет Diario Sport. Приобрести 21-летнего испанца хотели «Аякс», «Гранада» и «Сельта». Отмечается, что главный тренер «Барсы» Роналд Куман также рассчитывает, что Пуч сыграет ключевую роль в следующем сезоне команды.
А еще в Испании:
- «Барселона» все еще надеется на звездный обмен Антуана Гризманна на Сауля, но на всякий случай имеет запасной план. Издание AS сообщает, что в случае неудачи в переговорах с «Атлетико Мадрид» «сине-гранатовые» готовы переключить внимание на Ренату Саншиша. «Лилль» готов продать своего лидера за 35 млн евро, однако «Барселона» хочет арендовать 23-летнего португальца с последующим правом выкупа. Среди претендентов на Саншиша есть еще ряд европейских клубов.
- По информации The Mirror, руководство «Реала» предложило «Манчестер Юнайтед» своего нападающего. Между клубами уже идут переговоры касательно фулбека «бланкос» Рафаэля Варана, а теперь мадридцы хотят продат «красным дьяволам» молодого форварда Винисиуса Жуниора. Оценивается бразилец в 80 млн евро. С продажи этих двух игроков боссы «Реала» рассчитывают собрать необходимую сумму для Килиана Мбаппе.
Винисиус
Фото: Getty Images
Италия
«Милан» продолжает комплектацию состава на новый сезон. Очередным новичком «россонери» стал фланговый защитник «Монако» Фоде Балло Туре. Как сообщил официальный сайт «Милана», сумма трансфера составила 4 млн евро. Стороны заключили 4-летний контракт.
«Рома» готова расстаться с 35-летним ветераном Эдином Джеко и уже подыскала замену боснийском нападающему. По данным издания Repubblica, «волки» заинтересовались кандидатурой Мауро Икарди. Форварда «ПСЖ» в Риме хочет лично видеть новый руководитель команды Жозе Моуринью.
Мауро Икарди
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- Криштиану Роналду, прежде чем остаться в «Ювентусе», рассматривал вариант с «ПСЖ», однако разочаровался в руководстве парижского клуба, пишет Tuttojuve. Роналду разозлил тот факт, что «ПСЖ» был готов подписать его только в том случае, если из клуба уйдет Килиан Мбаппе. КриРо не понравилось, что его посчитали запасным вариантом.
- Fichajes.net сообщает, что экс-капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини может продолжить карьеру в «Реале». Видеть игрока в мадридской команде хочет главный тренер Карло Анчелотти. Фактически Кьеллини в данный момент находится без клуба, так как предыдущее соглашение с «Юве» закончилось в июне этого года.
Германия
Инсайдер Николо Скира поделился интересной информацией касательно нападающего ПСВ Доньелла Малена. Если верить источнику, то футболист договорился с дортмундской «Боруссией» касательно пятилетнего контракта. Сообщается, что клубы уже на завершающей стадии переговоров, поэтому трансфер может состояться в ближайшее время.
А еще в Германии:
- Сербский защитник «Шальке» Матиа Настасич может продолжить карьеру в Италии. По информации Скиры, футболист уже ведет переговоры с «Фиорентиной» о контракте на четыре года. Конкретные суммы пока не оглашаются, но Transfermarkt оценил игрока в 5 миллионов евро.
Коларов и Настасич - Сборная Сербии
Фото: Imago
Франция
«Пари Сен-Жермен» продолжает активную трансферную кампанию. Очередным потенциальным новичком парижан может стать вингер «Лацио» Хоакин Корреа. Николо Скира уверяет, что «ПСЖ» ведет переговоры с римским клубом и даже готов включить в сделку Пабло Сарабию. Такое предложение вполне устраивает «Лацио», однако боссы клуба хотят получить еще 15 млн евро сверху.
Хоакин Корреа
Фото: Getty Images
А еще во Франции:
- Diario AS сообщает, что будущее нападающего Килиана Мбаппе решится в течение двух недель. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом. Если пролонгировать договор не сумеют, тогда, вероятнее всего, Мбаппе покинет Париж уже этим летом.
Россия
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев с большой долей вероятности сменит клуб. По информации «Чемпионата», 23-летний игрок близок к переходу в «Сочи». Действующий контракт Воробьева с «Оренбургом» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Дмитрий стал лучшим бомбардиром своей команды.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает обитать в сфере интересов «Милана». Изначально армейцы просили за хорвата 35 млн евро, но теперь снижают запросы примерно за 30 млн евро. Отмечается, что москвичи даже готовы уступить и отдать футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.
А еще в России:
- Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин сменит команду. По информации Sport24,19-летний футболист перейдет в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. Руководство клуба приняло решение об аренде по итогам прошедших сборов. По окончании ссуды у ростовчан будет право выкупа контракта полузащитника.
- Нападающий «Герты» Джон Кордоба в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара». Черно-зеленые ранее объявили о предварительной договоренности с немецким клубом. Kicker утверждает, что сумма трансфера 28-летнего колумбийца составит 20 млн евро плюс бонусы. В 2020 году «Герта» купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.
Джон Кордоба на фоне пустых трибун
Фото: Getty Images
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