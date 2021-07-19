«Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус» хотят обменяться игроками. «Бьянконери» нужен 28-летний форвард парижан Мауро Икарди, и боссы «черно-белых» готовы обменять главную звезду команды Криштиану Роналду на аргентинца.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на L'Équipe. Роналду все-таки может стать еще одним звездным приобретением «ПСЖ».

О будущем Роналду слухи ходят уже несколько месяцев. Европейские медиа уверены, что форварду некомфортно в «Ювентусе». Совсем недавно появилась информация, что Криштиану очень зол на руководство «ПСЖ», потому что боссы хотели пригласить его подменять молодого Килиана Мбаппе. Пока неизвестно, как этот факт скажется на вероятной сделке парижан с «Ювентусом».

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Роналду выступает за «Юве» с 2018 года.

Икарди, в свою очередь, перешел в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за 80 млн евро.

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