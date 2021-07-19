Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 19 июля.

Англия

«Челси» не прекращает попыток подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, но все ищет и альтернативные варианты усиления атаки. По данным The Athletic, одним из таких вариантов является высокорослый нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич. Действующий контракт 24-летнего австрийского страйкера рассчитан до лета 2023 года, а его трансфер оценивают в 22 млн евро.

Трансферы «Юве» готов обменять Роналду на Икарди (L'Equipe) 11 ЧАСОВ НАЗАД

Еще триумфаторы Лиги чемпионов в качестве альтернативы рассматривают ветерана «Баварии» Роберта Левандовского. По информации The Sun, руководство «синих» готово предложить 70 миллионов евро за 32-летнего польского супербомбардира.

«Ливерпуль» никак не сдвинется с мертвой точки в переговорах о новом контракте с капитаном клуба Джорданом Хендерсоном. The Athletic пишет, что владельцы «красных» уделяют внимание другим насущным вопросам. Продление соглашения с 31-летним хавбеком, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, в их планы не входит. Будущее Хендерсона в «Ливерпуле» все еще под вопросом, а в услугах опытного игрока заинтересованы «ПСЖ» и «Атлетико». Оба европейских гиганта следят за ситуацией Джордана и готовы связаться с агентом игрока при первом удобном случае.

«Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно организовать трансфер полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. По информации Il Sussidiario, руководство «красных дьяволов» планирует выменять французского хавбека на плеймейкера Донни ван де Бека, интерес к которому «бьянконери» проявляли еще в зимой. Учитывая примерно одинаковую трансферную стоимость игроков, обмен оценивается весьма вероятным.

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Полузащитник Самби Локонга перешел из «Андерлехта» в «Арсенал». Официальный сайт «канониров» сообщил что 21-летний бельгиец заключил контракт до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 23-м номером. Сумма трансфера и финансовые условия контракта не раскрывается, но по неофициальным данным англичанам он обошелся в 17,5 млн евро плюс бонусы.

перешел из «Андерлехта» в Официальный сайт «канониров» сообщил что 21-летний бельгиец заключил контракт до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 23-м номером. Сумма трансфера и финансовые условия контракта не раскрывается, но по неофициальным данным англичанам он обошелся в 17,5 млн евро плюс бонусы. «Тоттенхэм» ведет поиски нового голкипера, способного в ближайшее время заменить Уго Льориса, чей контракт истекает через год. Calciomercato пишет, что «Тоттенхэм» хочет арендовать 26-летнего вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини на 2 года с возможностью полноценного выкупа.

Испания

«Барселона» планирует в летнее трансферное окно расстаться с двумя защитниками. Умтити, и Лангле покинут команду. Главным претендентом на Ланге называют «Эвертон» и «Вест Хэм», которые уже обратились к «Барсе» насчет французского центрбека. Что касается Умтити, то его ждут в «Лионе», который хочет арендовать игрока на один сезон с последующим правом выкупа.

Самуэль Умтити Фото: Getty Images

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство клуба оформить трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. Mundo Deportivo утверждает, что итальянец пытался выкупить португальского фулбека еще во времена работы в «Эвертоне», а теперь готов попытать счастье уже на новом месте.

А еще в Испании:

«Атлетико» не будет насильно удерживать защитника Кирана Триппьера, который хочет вернуться в Англию и усилить «Манчестер Юнайтед». Daily Mirror сообщает, что «индейцы» уже нашли идеальную замену в лице Макса Ааронса. Молодой фулбек «Норвича» считается одним из самых перспективных игроков на своей позиции, «канарейки» хотят получить 30 млн евро.

не будет насильно удерживать защитника который хочет вернуться в Англию и усилить Daily Mirror сообщает, что «индейцы» уже нашли идеальную замену в лице Молодой фулбек «Норвича» считается одним из самых перспективных игроков на своей позиции, «канарейки» хотят получить 30 млн евро. Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч отказался уходить в летнее трансферное окно. По данным Sport.es, «блаугранас» получили три предложения от «Аякса», «Гранады» и «Сельты», которые рассчитывали арендовать 21-летнего испанца на следующий сезон и гарантировали игроку регулярную игровую практику. Но Пуч хочет бороться за место в основе «Барсы».

Италия

На Евро-2020 защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола получил тяжелую травму, которая выбила его из строя минимум на 6 месяцев. По информации Фабрицио Романо, руководство «Ромы» нашло идеального левого фулбека в «Палмейрасе» в лице Матиаса Виньо. «Волки» уже предложили 12,5 млн евро за 23-летнего уругвайского защитника.

Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к уходу из клуба, в котором отыграл 10 сезонов. Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года, и стороны никак не договорятся о продлении. Инсинье просит повышение заработной платы, а клуб настаивает на снижении. В данный момент Лоренцо зарабатывает 5 млн евро за сезон. Если в ближайшее время стороны не придут к договоренности, «Наполи» будет рассматривать возможность продажи игрока за 25-30 млн евро.

Лоренцо Инсинье («Наполи») Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Аталанта» продолжает работу над подписанием полузащитника «Аякса» Теуна Купмейнерса , о чем сообщил Николо Скира. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, договор будет рассчитан до 2026 года. «Аякс» просит за трансфер 20 млн евро, «Аталанта» готова предложить только 15 млн.

продолжает работу над подписанием полузащитника , о чем сообщил Николо Скира. Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, договор будет рассчитан до 2026 года. «Аякс» просит за трансфер 20 млн евро, «Аталанта» готова предложить только 15 млн. Сalciomercato уверяет, что «Ювентус» ищет для форварда Марко Пьяцы новый клуб. По данным источника, туринская команда хочет отдать нападающего в аренду.

Германия

«Бавария» обратилась к «Барселоне» насчет потенциального трансфера флангового защитника Сержиньо Деста, сообщает Mundo Deportivo. Юлиан Нагельсманн заинтересован в покупке правого фулбека, способного заменить Бенжамена Павара. С большой долей вероятности, французский игрок в следующем сезоне будет играть в центре защиты, а его место на фланге займет один из новичков. Отмечается, что помимо Деста, «Бавария» рассматривает и другого фулбека «Барсы» – Эмерсона, который только недавно был выкуплен у «Бетиса» за 8 млн евро.

Сержиньо Дест Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По данным L`Equipe, «Тоттенхэм» готовит предложение по трансферу 23-летнего французского форварда.

Франция

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна. Маурисио Почеттино не видит 29-летнего испанского вингера в составе и готов отпустить игрока уже этим летом. Кроме того, «ПСЖ» необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Звездные новички обойдутся очень дорого. На Сарабию претендуют «Интер» и «Атлетико».

Голкипер Пау Лопес перешел из «Ромы» в «Марсель» на правах годичной аренды с последующим правом выкупа, объявил официальный сайт провансальцев. 27-летний испанский вратарь стал шестым новичком команды в летнее межсезонье.

Пау Лопес, «Рома» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Николо Скира пишет в твиттере, что вингер «Ромы» Джастин Клюйверт близок к переходу в «Ниццу». Утверждается, что клубы полностью согласовали переход, сделка будет оформлена на основе договора аренды. За «Ниццей» останется приоритетное право выкупа игрока за 10 млн евро.

Россия

Алексей Березуцкий лишился приставки исполняющий обязанности и был утвержден главным тренером московского ЦСКА. Официальный сайт армейцев сообщил о решении руководства клуба утвердить кандидатуру Березуцкого.

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана продолжит карьеру в «Сочи». Официальный сайт питерского клуба сообщил о переходе 25-летнего аргентинского центрбека в «Сочи» на правах годичной аренды без последующего права выкупа.

А еще в России:

Защитник Кирилл Набабкин, вероятнее всего, останется в ЦСКА. Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», футболист продлит контракт с клубом на один сезон. ЦСКА ранее предлагал Набабкину занять одну из должностей в структуре, однако защитник пока не готов завершать игровую карьеру.

Кирилл Набабкин, ЦСКА Фото: Twitter

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