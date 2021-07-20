Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 20 июля.
Англия
Полузащитник «Манчестер Сити» Янхель Эррера может покинуть команду. По информации The Sun, успешная игра Эрреры привлекла к нему внимание со стороны «Лидса»,«Саутгемптона» и «Вест Хэма», которым придется заплатить порядка 23 миллионов евро за переход игрока. Последние два сезона 23-летний венесуэльский хавбек провел в аренде за «Гранаду».
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«Барселона» и «Атлетико» не смогли договориться об обмене нападающего Антуана Гризманна на полузащитника Сауля Ньигеса. По информации AS, воспользоваться ситуацией рассчитывает «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в покупке Сауля и уже готовит для столичного клуба официальное предложение. На «Олд Траффорд» уверены, что покупка Ньигеса за 40-50 млн евро позволит команде стать реальным претендентом на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.
Сауль Ньигес
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- Полузащитник «Севильи» Бриан Хиль продолжит карьеру в чемпионате Англии. Фабрицио Романо сообщает, что о трансфере 20-летнего испанского вингера договорился «Тоттенхэм», который заплатит за переход игрока 25 миллионов евро плюс передаст права на полузащитника Эрика Ламелу. Все детали грядущего трансфера будут улажены до конца текущей недели.
- «Ливерпуль» является одним из главных претендентов на форварда ПСВ Доньелла Малена. По информации The Athletic, чтобы подписать Малена, скаузерам сперва придется продать нападающего Роберто Фирмино. Влияние 29-летнего бразильца на успехи «красных» уже не так велико, а его контракт истекает всего через два года.
- «Лестер» близок к подписанию центрального защитника «Шальке» Озана Кабака. Sky Sport Germany утверждает, что «лисы» договорились с «горняками» о трансфере 21-летнего турецкого центрбека за 9 миллионов евро. Трансфер игрока согласован, сейчас стороны обсуждают финальные детали сделки.
- Голкипер «Вест Бромвича» Сэм Джонстон все еще остается на прицеле «Арсенала». Sky Sports уверяет, если «канонирам» не удастся заполучить ключевого игрока «дроздов», трансфер которого оценивают в 17 миллионов евро, то они переключатся на игрока «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рэмсдейла.
Испания
Журналист Николо Скира утверждает, что «Реал» предложил форварда Луку Йовича миланскому «Интеру». Балканец может отправиться в Италию в годичную аренду.
Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может пополнить состав «Барселоны». Sky Sport сообщает, что руководство «россонери» предложило обменять 26-летнего итальянского центрбека на полузащитника Филиппе Коутиньо. Руководство «Барсы» готово обменять Коутиньо на Романьоли, но хочет получить дополнительную компенсацию в размере 20 миллионов евро.
Филиппе Коутиньо, «Барселона»
Фото: Getty Images
Marca пишет, что президент «Реала» Флорентино Перес заявил совету директоров, что в текущее межсезонье клуб не будет подписывать новых игроков. Перес уверен, что Карло Анчелотти сможет построить боеспособную команду и без новичков, ведь состав клуба до сих пор обладает большим количеством звездных игроков.
А еще в Испании:
- Нападающий «Вулверхэмптона» Рафа Мир может перебраться в чемпионат Испании на постоянной основе. По информации Daily Mail, в услугах Мира серьезно заинтересован мадридский «Атлетико», который уже связался с «волками» для обсуждения трансфера. «Вулвз» не смогут хорошо заработать на трансфере Рафы, ведь его контракт истекает уже в 2022 году.
- Полузащитник «Борнмута» Арно Данджума может переехать в Испанию. The Sun утверждает, что главным фаворитом в борьбе за 24-летнего нидерландского вингера является «Вильярреал». Действующий контракт Арно с «вишенками» истекает в 2024 году, а его трансфер оценивают в 15 миллионов евро.
Италия
Руководство «Милана» продолжает работать над усилением состава перед стартом Серии А и возвращением в групповой этап Лиги чемпионов. Очередным новичком «россонери» может стать защитник «Реала» Альваро Одриосола, сообщает El Transistor. По информации источника, руководство «королевского клуба» готово отпустить 25-летнего испанца в аренду, но только с обязательной опцией выкупа в конце сезона.
Альваро Одриосола
Фото: Getty Images
«Ювентус» готов отпустить центрального защитника Мериха Демирала в другой клуб в летнее межсезонье. Calciomercato уверяет, «бьянконери» не планируют расставаться с турецким центрбеком по сниженной стоимости и отпустят игрока только за компенсацию в 30 миллионов евро. В услугах Мериха заинтересованы клубы из Англии, Германии, Испании и Турции, но вряд ли они захотят платить такую сумму за нерегулярного игрока основы.
А еще в Италии:
- «Барселона» контактирует с «Ювентусом» насчет обмена игроками. По информации L`Equipe, каталонский гранд сделал запрос «бьянконери» по обмену нападающего Пауло Дибалы на Антуана Гризманна. После провальных переговоров с «Атлетико» боссы «сине-гранатовых» все еще пытаются избавиться от француза, который получает одну из самых высоких зарплат в клубе.
- «Наполи» открыт к продаже нападающего Лоренцо Инсинье в летнее трансферное окно, пишет Corriere dello Sport. Неаполитанцы не смогли договориться с 30-летним итальянским форвардом о новом контракте, а действующее соглашение игрока истекает через год. Чтобы не потерять Инсинье свободным агентом, «Наполи» отпустит игрока за компенсацию в 30 млн евро.
Германия
«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Барселоны» Серхи Роберто. По данным Goal, представители мюнхенцев связались с руководством «блаугранас» насчет потенциальной аренды 29-летнего испанского универсала с последующим правом выкупа. Кроме того, немецкий клуб через посредника общается с агентом Роберто для обсуждения возможного контракта.
Серхи Роберто
Фото: Eurosport
Защитник «ПСЖ» Абдулайе Камара перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента. Официальный сайт «шмелей» сообщил о подписании 16-летнего защитника, который заключил долгосрочный контракт. Финансовые условия и длительность соглашения в данный момент неизвестны.
А еще в Германии:
- «Бавария» продолжает поиски нового правого защитника, способного занять место в основном составе. Sky Sport Germany сообщает, что руководство немецкого клуба отправило запрос «Сассуоло» по фулбеку Мерту Мюльдюру, в услугах которого также заинтересованы «Арсенал» и пару испанских клубов. Действующий контракт 22-летнего турецкого защитника истекает только в 2024 году, а его трансфер оценивают в 9 миллионов евро.
Франция
«Челси» может провернуть подписание полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. The Athletic сообщает, что руководство «синих» заинтересовано в подписании 21-летнего французского хавбека монегасков. «Монако» оценивает трансфер Тчуамени в 40 миллионов евро.
L’Equipe сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в скором времени может стать игроком «ПСЖ». Утверждается, что стороны уже согласовали условия контракта. Парижане готовы заплатить за Погба примерно 50 млн евро. Однако пока неизвестно, устроит ли такая сумма англичан.
А еще во Франции:
По данным La Nazione, «Марсель» и «Фиорентина» практически согласовали переход защитника Поля Лиролы. Сообщается, что французам не хватает около 1 млн евро, чтобы удовлетворить запросы «фиалок». В прошлом сезоне футболист выступал за «Марсель» на правах аренды.
По данным AS, «ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Кин должен будет заменить в Париже Мауро Икарди, который близок к переходу в «Ювентус».
Россия
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал на радары клуба из Бундеслиги. Sky Sport Germany сообщает, что в услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована менхенгладбахская «Боруссия». Если «жеребята» потеряют одного из игроков атаки, клуб попытается оформить трансфер Хвичи, которого оценивают в 15-20 миллионов евро.
Хвича Кварацхелия, Грузия – Испания
Фото: Getty Images
Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендеш может продолжить карьеру в России. На 29-летнего футболиста претендует «Краснодар». Отмечается, что к Мендешу также проявляет интерес «Фламенго», который хочет арендовать хавбека. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
А еще в России:
- Полузащитник «Эвертона» Бернард может перейти в «Зенит». Как сообщается, питерский клуб проявляет интерес к эк-игроку донецкого «Шахтера». На данный момент «Зенит» еще не вступал в переговоры по трансферу хавбека. «Эвертон» готов к продаже Бернарда. Продажа бразильца является одной из главных целей «ирисок» этим летом.
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