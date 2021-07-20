Пока команды настраиваются на предстоящий сезон, агенты продолжают трудиться на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 20 июля.

Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Янхель Эррера может покинуть команду. По информации The Sun, успешная игра Эрреры привлекла к нему внимание со стороны «Лидса»,«Саутгемптона» и «Вест Хэма», которым придется заплатить порядка 23 миллионов евро за переход игрока. Последние два сезона 23-летний венесуэльский хавбек провел в аренде за «Гранаду».

Трансферы Лева – план Б «Челси», обмен «МЮ» и «Юве». Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 18:05

«Барселона» и «Атлетико» не смогли договориться об обмене нападающего Антуана Гризманна на полузащитника Сауля Ньигеса. По информации AS, воспользоваться ситуацией рассчитывает «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в покупке Сауля и уже готовит для столичного клуба официальное предложение. На «Олд Траффорд» уверены, что покупка Ньигеса за 40-50 млн евро позволит команде стать реальным претендентом на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Сауль Ньигес Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Полузащитник «Севильи» Бриан Хиль продолжит карьеру в чемпионате Англии. Фабрицио Романо сообщает, что о трансфере 20-летнего испанского вингера договорился «Тоттенхэм» , который заплатит за переход игрока 25 миллионов евро плюс передаст права на полузащитника Эрика Ламелу . Все детали грядущего трансфера будут улажены до конца текущей недели.

продолжит карьеру в чемпионате Англии. Фабрицио Романо сообщает, что о трансфере 20-летнего испанского вингера договорился , который заплатит за переход игрока 25 миллионов евро плюс передаст права на полузащитника . Все детали грядущего трансфера будут улажены до конца текущей недели. «Ливерпуль» является одним из главных претендентов на форварда ПСВ Доньелла Малена . По информации The Athletic, чтобы подписать Малена, скаузерам сперва придется продать нападающего Роберто Фирмино . Влияние 29-летнего бразильца на успехи «красных» уже не так велико, а его контракт истекает всего через два года.

является одним из главных претендентов на форварда . По информации The Athletic, чтобы подписать Малена, скаузерам сперва придется продать нападающего . Влияние 29-летнего бразильца на успехи «красных» уже не так велико, а его контракт истекает всего через два года. « Лестер» близок к подписанию центрального защитника «Шальке» Озана Кабака . Sky Sport Germany утверждает, что «лисы» договорились с «горняками» о трансфере 21-летнего турецкого центрбека за 9 миллионов евро. Трансфер игрока согласован, сейчас стороны обсуждают финальные детали сделки.

близок к подписанию центрального защитника «Шальке» . Sky Sport Germany утверждает, что «лисы» договорились с «горняками» о трансфере 21-летнего турецкого центрбека за 9 миллионов евро. Трансфер игрока согласован, сейчас стороны обсуждают финальные детали сделки. Голкипер «Вест Бромвича» Сэм Джонстон все еще остается на прицеле «Арсенала». Sky Sports уверяет, если «канонирам» не удастся заполучить ключевого игрока «дроздов», трансфер которого оценивают в 17 миллионов евро, то они переключатся на игрока «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рэмсдейла.

Испания

Журналист Николо Скира утверждает, что «Реал» предложил форварда Луку Йовича миланскому «Интеру». Балканец может отправиться в Италию в годичную аренду.

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может пополнить состав «Барселоны». Sky Sport сообщает, что руководство «россонери» предложило обменять 26-летнего итальянского центрбека на полузащитника Филиппе Коутиньо. Руководство «Барсы» готово обменять Коутиньо на Романьоли, но хочет получить дополнительную компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо, «Барселона» Фото: Getty Images

Marca пишет, что президент «Реала» Флорентино Перес заявил совету директоров, что в текущее межсезонье клуб не будет подписывать новых игроков. Перес уверен, что Карло Анчелотти сможет построить боеспособную команду и без новичков, ведь состав клуба до сих пор обладает большим количеством звездных игроков.

А еще в Испании:

Нападающий «Вулверхэмптона» Рафа Мир может перебраться в чемпионат Испании на постоянной основе. По информации Daily Mail, в услугах Мира серьезно заинтересован мадридский «Атлетико», который уже связался с «волками» для обсуждения трансфера. «Вулвз» не смогут хорошо заработать на трансфере Рафы, ведь его контракт истекает уже в 2022 году.

может перебраться в чемпионат Испании на постоянной основе. По информации Daily Mail, в услугах Мира серьезно заинтересован мадридский который уже связался с «волками» для обсуждения трансфера. «Вулвз» не смогут хорошо заработать на трансфере Рафы, ведь его контракт истекает уже в 2022 году. Полузащитник «Борнмута» Арно Данджума может переехать в Испанию. The Sun утверждает, что главным фаворитом в борьбе за 24-летнего нидерландского вингера является «Вильярреал». Действующий контракт Арно с «вишенками» истекает в 2024 году, а его трансфер оценивают в 15 миллионов евро.

Италия

Руководство «Милана» продолжает работать над усилением состава перед стартом Серии А и возвращением в групповой этап Лиги чемпионов. Очередным новичком «россонери» может стать защитник «Реала» Альваро Одриосола, сообщает El Transistor. По информации источника, руководство «королевского клуба» готово отпустить 25-летнего испанца в аренду, но только с обязательной опцией выкупа в конце сезона.

Альваро Одриосола Фото: Getty Images

«Ювентус» готов отпустить центрального защитника Мериха Демирала в другой клуб в летнее межсезонье. Calciomercato уверяет, «бьянконери» не планируют расставаться с турецким центрбеком по сниженной стоимости и отпустят игрока только за компенсацию в 30 миллионов евро. В услугах Мериха заинтересованы клубы из Англии, Германии, Испании и Турции, но вряд ли они захотят платить такую сумму за нерегулярного игрока основы.

А еще в Италии:

«Барселона» контактирует с «Ювентусом» насчет обмена игроками. По информации L`Equipe, каталонский гранд сделал запрос «бьянконери» по обмену нападающего Пауло Дибалы на Антуана Гризманна . После провальных переговоров с «Атлетико» боссы «сине-гранатовых» все еще пытаются избавиться от француза, который получает одну из самых высоких зарплат в клубе.

контактирует с насчет обмена игроками. По информации L`Equipe, каталонский гранд сделал запрос «бьянконери» по обмену нападающего на . После провальных переговоров с «Атлетико» боссы «сине-гранатовых» все еще пытаются избавиться от француза, который получает одну из самых высоких зарплат в клубе. «Наполи» открыт к продаже нападающего Лоренцо Инсинье в летнее трансферное окно, пишет Corriere dello Sport. Неаполитанцы не смогли договориться с 30-летним итальянским форвардом о новом контракте, а действующее соглашение игрока истекает через год. Чтобы не потерять Инсинье свободным агентом, «Наполи» отпустит игрока за компенсацию в 30 млн евро.

Германия

«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Барселоны» Серхи Роберто. По данным Goal, представители мюнхенцев связались с руководством «блаугранас» насчет потенциальной аренды 29-летнего испанского универсала с последующим правом выкупа. Кроме того, немецкий клуб через посредника общается с агентом Роберто для обсуждения возможного контракта.

Серхи Роберто Фото: Eurosport

Защитник «ПСЖ» Абдулайе Камара перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента. Официальный сайт «шмелей» сообщил о подписании 16-летнего защитника, который заключил долгосрочный контракт. Финансовые условия и длительность соглашения в данный момент неизвестны.

А еще в Германии:

«Бавария» продолжает поиски нового правого защитника, способного занять место в основном составе. Sky Sport Germany сообщает, что руководство немецкого клуба отправило запрос «Сассуоло» по фулбеку Мерту Мюльдюру, в услугах которого также заинтересованы «Арсенал» и пару испанских клубов. Действующий контракт 22-летнего турецкого защитника истекает только в 2024 году, а его трансфер оценивают в 9 миллионов евро.

Франция

«Челси» может провернуть подписание полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. The Athletic сообщает, что руководство «синих» заинтересовано в подписании 21-летнего французского хавбека монегасков. «Монако» оценивает трансфер Тчуамени в 40 миллионов евро.

L’Equipe сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в скором времени может стать игроком «ПСЖ». Утверждается, что стороны уже согласовали условия контракта. Парижане готовы заплатить за Погба примерно 50 млн евро. Однако пока неизвестно, устроит ли такая сумма англичан.

А еще во Франции:

По данным La Nazione, «Марсель» и «Фиорентина» практически согласовали переход защитника Поля Лиролы. Сообщается, что французам не хватает около 1 млн евро, чтобы удовлетворить запросы «фиалок». В прошлом сезоне футболист выступал за «Марсель» на правах аренды.

По данным AS, «ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Кин должен будет заменить в Париже Мауро Икарди, который близок к переходу в «Ювентус».

Россия

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал на радары клуба из Бундеслиги. Sky Sport Germany сообщает, что в услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована менхенгладбахская «Боруссия». Если «жеребята» потеряют одного из игроков атаки, клуб попытается оформить трансфер Хвичи, которого оценивают в 15-20 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия, Грузия – Испания Фото: Getty Images

Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендеш может продолжить карьеру в России. На 29-летнего футболиста претендует «Краснодар». Отмечается, что к Мендешу также проявляет интерес «Фламенго», который хочет арендовать хавбека. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

А еще в России:

Полузащитник «Эвертона» Бернард может перейти в «Зенит». Как сообщается, питерский клуб проявляет интерес к эк-игроку донецкого «Шахтера». На данный момент «Зенит» еще не вступал в переговоры по трансферу хавбека. «Эвертон» готов к продаже Бернарда. Продажа бразильца является одной из главных целей «ирисок» этим летом.

Трансферы «Юве» готов обменять Роналду на Икарди (L'Equipe) ВЧЕРА В 06:52