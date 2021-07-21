Опубликовано 21/07/2021 в 20:04 GMT

Англия

«Эвертон» провернул первые сделки при Рафаэле Бенитесе. Мерсисайдский клуб пополнили 34-летний вратарь Асмир Бегович (Эндрос Таунсенд ( провернул первые сделки при Рафаэле Бенитесе. Мерсисайдский клуб пополнили 34-летний вратарь контракт по схеме 1+1) и бывший вингер «Кристал Пэлас» перешел как свободный агент).

Поль Погба навострил лыжи на родину. Daily Mail «Пари Сен-Жермен» – одним из немногих клубов, которые потянут зарплату Погба. В «Париже» полагают, что продавят «Юнайтед» на сделку в 50 миллионов евро. У француза заканчивается соглашение через год, но источники Manchester Evening News навострил лыжи на родину. Daily Mail написал , что агент центрхава «МЮ» Мино Райола обсуждает контракт с– одним из немногих клубов, которые потянут зарплату Погба. В «Париже» полагают, что продавят «Юнайтед» на сделку в 50 миллионов евро. У француза заканчивается соглашение через год, но источники Manchester Evening News утверждают , что топ-клубы пока не контактировали друг с другом.

Трансферы Погба хочет в «ПСЖ», Хвича едет в Германию. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 17:37

Роберт Левандовский («Бавария») и Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд) Фото: Getty Images

«Челси» выуживает крутого нападающего из Бундеслиги. Твиттер iMiaSanMia со ссылкой на Bild Эрлинга Холанна из «Дортмунда», но уже связались с агентом Роберта Левандовского Пини Захави, если вдруг в «Боруссии» не продадут норвежца. Окружение польского страйкера в восторге от интереса и сумм в контракте Левандовского. выуживает крутого нападающего из Бундеслиги. Твиттер iMiaSanMia со ссылкой на Bild пишет , что «синие» прорабатывают вопрос с переходомиз «Дортмунда», но уже связались с агентомПини Захави, если вдруг в «Боруссии» не продадут норвежца. Окружение польского страйкера в восторге от интереса и сумм в контракте Левандовского.

«Ливерпуль», вероятно, попрощается с Роберто Фирмино. В клубе посчитали, что каждому из тройки нападения (Салах-Мане-Фирмино) по 29 лет, и продлевать их истекающие через два сезона контракты будет для казны слишком дорого. В правлении рассчитывают сохранить Мохамеда, а вот кому-то из остального трио придется уйти – скорее всего, именно Бобби. Об этом , вероятно, попрощается с. В клубе посчитали, что каждому из тройки нападения (Салах-Мане-Фирмино) по 29 лет, и продлевать их истекающие через два сезона контракты будет для казны слишком дорого. В правлении рассчитывают сохранить Мохамеда, а вот кому-то из остального трио придется уйти – скорее всего, именно Бобби. Об этом сообщили в The Athletic.

А еще в Англии:

«Ливерпуль» пристроил нигерийского форварда Тайво Авонийи в берлинский «Унион» и даже выручил 7,5 миллиона евро. Он ни разу не сыграл за «красных», регулярно катался по арендам и за пять голов в 21 матчей Бундеслиги-2020/21 принес пользу бюджету Юргена Клоппа.

пристроил нигерийского форварда в берлинский и даже выручил 7,5 миллиона евро. Он ни разу не сыграл за «красных», регулярно катался по арендам и за пять голов в 21 матчей Бундеслиги-2020/21 принес пользу бюджету Юргена Клоппа. В Record сообщили, что «Манчестер Сити» торгуется за левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша . На «Этихаде» предложили 25 миллионов евро и кого-то из запасных, но в Лиссабоне рассчитывают стрясти с шейхов все 50 миллионов евро.

торгуется за левого защитника . На «Этихаде» предложили 25 миллионов евро и кого-то из запасных, но в Лиссабоне рассчитывают стрясти с шейхов все 50 миллионов евро. «Арсенал» хочет купить полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Daily Mail пишет, что за него предлагают кэш и кого-то из молодых (Райана Нелсона или Эйнсли Мэйтленд-Найлза), но «лисы» требуют 58 млн евро. Инсайдер BBC Саймон Стоун пока уточнил, что за Мэйтленд-Найлзом стоит очередь из «Саутгемптона», «Бёрнли» и того же «Лестера».

Россия

Никола Влашич бежит из ЦСКА в матче с «Ротором» Фото: Getty Images

Никола Влашич все никак не покинет ЦСКА. Corriere dello Sport (цитата по Sempre Milan) «Милан», но в Москве не намерены расставаться с полузащитником меньше чем за 30 миллионов евро. Инсайдер SportItalia Руди Галетти «Монако» согласился на необходимую сумму за Влашича, но источники «СЭ» в монегасском клубе все никак не покинет. Corriere dello Sport (цитата по Sempre Milan) написала , что хорват попросил боссов армейского клуба отпустить его в, но в Москве не намерены расставаться с полузащитником меньше чем за 30 миллионов евро. Инсайдер SportItalia Руди Галетти заявил , чтосогласился на необходимую сумму за Влашича, но источники «СЭ» в монегасском клубе опровергли эту информацию.

«Рубин» все-таки продал Карла Старфельта в «Селтик». Клуб из Глазго отправил в «Брентфорд» норвежца Кристоффера Айера, а вместо него приобрел за 5 миллионов евро шведа Старфельта. Экс-защитник казанского клуба все-таки продал. Клуб из Глазго отправил в «Брентфорд» норвежца, а вместо него приобрел за 5 миллионов евро шведа Старфельта. Экс-защитник казанского клуба подписал с шотландцами четырехлетнее соглашение.

А еще в России:

«Краснодар» неожиданно для всех продал Кристоффера Ольссона в бельгийский «Андерлехт» . Полузащитник подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

неожиданно для всех продал в бельгийский . Полузащитник подписал с новым клубом четырехлетний контракт. «Зенит» внезапно отдал кого-то не в «Сочи», а в другой клуб. Полузащитник Даниил Шамкин отправился в сезонную аренду в калининградскую «Балтику» .

внезапно отдал кого-то не в «Сочи», а в другой клуб. Полузащитник отправился в сезонную аренду в калининградскую . Экс-форвард «Ахмата» Беким Баляй будет выступать за «Нижний Новгород» . Албанский нападающий будет бегать под присмотром Александра Кержакова и под 19-м номером.

будет выступать за . Албанский нападающий будет бегать под присмотром Александра Кержакова и под 19-м номером. «Крылья Советов» укрепляются – рассчитывают подписать полноценный контракт с легендой «МЮ» Сергеем Пиняевым, а также в расположении самарского клуба заметилиМаксима Глушенкова.

Испания

Леон Горецка и Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Imago

«Реал» хочет перетащить Леона Горецку из мюнхенской «Баварии». В это межсезонье у Флорентино Переса нет денег на трансферы, но «Мадрид» рассчитывает, что Горецка перейдет свободным агентом летом 2022 года. Marca со ссылкой на Bild хочет перетащитьиз мюнхенской. В это межсезонье у Флорентино Переса нет денег на трансферы, но «Мадрид» рассчитывает, что Горецка перейдет свободным агентом летом 2022 года. Marca со ссылкой на Bild пишет , что «Реал» связался с полузащитником и рассказал ему о схеме сделки.

Немецкая редакция Transfermarkt только подтверждает эту версию. Агент Леона недоволен ходом переговоров с «Баварией» – в Мюнхене игроку предложили только половину от необходимой суммы. Флорентино Перес шлепает себя по пузику и довольно потирает ручки.

А еще в Испании:

Diario de Sevilla сообщил о том, что Хоселу хочет перейти из «Алавеса» в «Севилью». Но в клубе настаивают на действующем контракте и требуют от вечных королей Лиги Европы 15 миллионов евро (а то и больше). Агент 31-летнего испанца сообщил, что Хоселу чувствует себя «в заточении в проекте, в который больше не верит».

Италия

«Ювентусом» и «Барселоной» – гранды хотели махнуться Пауло Дибалой и Антуаном Гризманном. Но теперь в «Юве» не планируют расставаться с Дибалой и дадут ему новый контракт с зарплатой в 10 млн евро в год (с учетом бонусов). Также в Турине рассчитывают, что вернут Миралема Пьянича с «Камп Ноу», но для этого боснийцу придется урезать требования по з/п. La Gazzetta dello Sport написала о возможном обмене между– гранды хотели махнутьсяманном. Но теперь в «Юве» не планируют расставаться с Дибалой и дадут ему новый контракт с зарплатой в 10 млн евро в год (с учетом бонусов). Также в Турине рассчитывают, что вернутс «Камп Ноу», но для этого боснийцу придется урезать требования по з/п.

Джорджо Кьеллини Давиде Липпи объяснил, что происходит с контрактом основного защитника чемпионов Европы-2020. «Ничего нового, но Джорджо очень спокоен. Представить, что Кьеллини останется без футбола, просто абсурдно, так что я уверен, что он продолжит играть. Кьеллини хочет остаться в «Ювентусе», но нужен интерес обеих сторон», – цитирует менеджера АгентДавиде Липпи объяснил, что происходит с контрактом основного защитника чемпионов Европы-2020. «Ничего нового, но Джорджо очень спокоен. Представить, что Кьеллини останется без футбола, просто абсурдно, так что я уверен, что он продолжит играть. Кьеллини хочет остаться в, но нужен интерес обеих сторон», – цитирует менеджера Get Football News Italy со ссылкой на эфир Rai Sport

А еще в Италии:

Левый защитник Далберт , которым интересовался московский ЦСКА, перебрался из миланского «Интера» в «Кальяри» на правах аренды.

, которым интересовался московский ЦСКА, перебрался из миланского в на правах аренды. Инсайдер Фабрицио Романо затвитил, что «Тоттенхэм» согласовал временный переход вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Голкипер переедет в Лондон на правах аренды, потом аренду можно продлить еще на год, а опция выкупа состтавит 15 миллионов евро.

Жозе Моуринью устроил чистку в составе «Ромы». Репортер Sky Sport Italia Анджело Маньянте сообщил, что Особенный объявил о фактическом отчислении испанского вингера Педро. У полузащитника еще два года действует контракт с 3 миллионами евро зарплаты, но Педро уже ищет новую команду.

А еще в Германии:

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Айнтрахт» все еще заинтересован в подписании Йенс-Петтера Хауге из «Милана» . Итальянский клуб уже отклонил предложение на 7-8 миллионов евро и требует минимум 12 миллионов. Но во «Франкфурте» планируют продолжить переговоры и считают Хауге главной целью межсезонья.

все еще заинтересован в подписании из . Итальянский клуб уже отклонил предложение на 7-8 миллионов евро и требует минимум 12 миллионов. Но во «Франкфурте» планируют продолжить переговоры и считают Хауге главной целью межсезонья. RMC Sport передал, что мёнхенгладбахская «Боруссия» хочет взять полузащитника «Бреста» Ромена Фавра . Но для начала «Гладбаху» нужно кого-то продать, чтобы потянуть трансфер француза в 10-15 миллионов евро.

хочет взять полузащитника . Но для начала «Гладбаху» нужно кого-то продать, чтобы потянуть трансфер француза в 10-15 миллионов евро. «Байер» и «Астон Вилла» рассчитывают на обмен футболистами. Daily Mail сообщил, что в АПЛ переедет Леон Бэйли, а в Леверкузене будет играть аргентинец Эмилиано Буэндия. «Аспириновым» придется доплатить: Буэндию оценили в 46,5 миллиона евро, а Бэйли стоит 35 мультов.

Трансферы Лева – план Б «Челси», обмен «МЮ» и «Юве». Слухи и сделки дня 19/07/2021 В 18:05