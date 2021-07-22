Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, возможно, вернется в лондонский «Челси».
По информации АS, в лондонском клубе рассматривается возможность возвращения бельгийца. Стоит отметить, что футболист не против вернуться, он поддерживает хорошие отношения с несколькими ключевыми игроками «Челси». Азар перешел в «Реал» из «Челси», за который играл семь лет, летом 2019 года.
- В прошедшем сезоне Азар принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забив два гола.
- На Евро-2020 года он провел за сборную Бельгии четыре матча, в которых отметился результативной передачей.
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