Англия
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси», сообщает AS. В лондонском клубе рассматривают возможность возвращения бельгийца.
А еще:
Трансферы
Эден Азар может вернуться в «Челси» (AS)
- Илайш Мориба расстроен, что Куман исключил его из предсезонной подготовки «Барсы» из-за того, что футболист не продлил контракт. «Манчестер Сити» и «Челси» уже проявили интерес к игроку и готовы предложить зарплату в размере 6 млн евро за сезон, пишет Sport.es.
Илайш Мориба
Фото: Getty Images
- «Барселона» предложила Антуана Гризманна «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». Английские клубы взяли время на раздумье, сообщает Get French Football News со ссылкой L’Equipe. Отмечается, что сам игрок хочет вернуться в «Атлетико».
- «Манчестер Юнайтед» близок к трансферу полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. По информации talkSPORT, «МЮ» опережает «Арсенал» в борьбе за португальца.
- «Арсенал» снова попытается приобрести голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла. Лондонцы предложат за 23-летнего футболиста 35 млн евро, сообщает talkSPORT.
- Лондонцы также объявили о продлении контракта с хавбеком Эмилем Смит-Роу. Со следующего сезона англичанин будет играть под 10-м номером.
- «Эвертон» объявил о переходе полузащитника Демарая Грея из «Байера». Контракт 25-летнего английского футболиста рассчитан до лета 2025 года и включает опцию продления на сезон.
- «Тоттенхэм» заключит с аргентинским центральным защитником Кристианом Ромеро личное соглашение до июня 2026 года. Лондонцы и «Аталанта» ведут переговоры о сумме трансфера, но договоренность не достигнута, переговоры продолжаются, утверждает Фабрицио Романо.
Испания
Сделка по обмену между «Тоттенхэмом» и «Севильей» Брайаном Хилем и Эриком Ламелой завершена. Оформление документов будет завершено в выходные, и в ближайшие дни будет объявлено о сделке. «Севилья» получит Ламелу и 25 млн евро, Хиль перейдет к «шпорам», сообщает Фабрицио Романо.
Эрик Ламела
Фото: Getty Images
Италия
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане». Марокканец – первый в списке приоритетов на место вингера, но «россонери» пока не сделали предложение, так как считают более важным усиление других позиций, утверждает Get Italian Football News.
А еще:
- «Рома» приобретет у «Арсенала» Гранита Джаку. Стороны достигли соглашения о трансфере за 20 млн евро, сообщает Calciomercato.
- В «Болонье» заявили, что трансфер Дивеева сейчас не на повестке. «На данный мы не рассматриваем трансфер Дивеева в «Болонью». Это все, что можно сказать на данный момент. Подошел бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, потому что он не входит в наши трансферные цели», – приводит слова спортивного директора «Болоньи» Риккардо Бигона Metaratings.
Германия
«Байер» объявил о заключении контракта с центральным защитником Одилоном Коссуну, выступавшим в составе «Брюгге». Немецкий клуб заключил с 20-летним ивуарийцем контракт на пять лет.
Франция
Марио Лемина прибыл в Ниццу – в ближайшие дни он подпишет трехлетний контракт с местным клубом, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.
Россия
ЦСКА официально объявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником Аланом Дзагоевым.
А еще:
- «Ротор» на официальном сайте сообщил об аренде 19-летнего защитника «Спартака» Ильи Голосова.
- Легендарный экс-нападающий красно-белых Александр Козлов находится на просмотре в «Металлурге». Об этом сообщила пресс-служба липецкого клуба.
А еще в мире:
- Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу в «Интер Майами». Ранее сообщалось, что аргентинец покинет российский клуб и продолжит карьеру в MLS. По информации Tuttomercatoweb, команда из Майами планирует усилить линию атаки и нацелилась на приобретение форварда из европейского клуба. Дриусси рассматривается как основной вариант.
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Фото: Getty Images
- Защитник сборной России Федор Кудряшов подписал новый контракт с турецким «Антальяспором». Соглашение заключено по схеме «1+1», информирует пресс-служба клуба.
- Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в чемпионате Турции. 28-летний нигериец заключил договор с клубом «Карагюмрюк».
- Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Паулиньо стал игроком «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт арабского клуба.
- «Шахтер» объявил о трансфере правого защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. 17-летний игрок юношеской сборной Бразилии присоединится к донецкому клубу в феврале 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.
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