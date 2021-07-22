Англия

«Реала» Эден Азар в лондонский «Челси», сообщает AS. В лондонском клубе рассматривают возможность возвращения бельгийца. Нападающий мадридского может вернуться в лондонский, сообщает AS. В лондонском клубе рассматривают возможность возвращения бельгийца.

А еще:

Трансферы Эден Азар может вернуться в «Челси» (AS) 15 ЧАСОВ НАЗАД

Илайш Мориба расстроен, что Куман исключил его из предсезонной подготовки «Барсы» из-за того, что футболист не продлил контракт. «Манчестер Сити» и «Челси» уже проявили интерес к игроку и готовы предложить зарплату в размере 6 млн евро за сезон, пишет Sport.es.

Илайш Мориба Фото: Getty Images

«Барселона» предложила Антуана Гризманна «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». Английские клубы взяли время на раздумье, сообщает Get French Football News со ссылкой L’Equipe. Отмечается, что сам игрок хочет вернуться в «Атлетико».

предложила и Английские клубы взяли время на раздумье, сообщает Get French Football News со ссылкой L’Equipe. Отмечается, что сам игрок хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед» близок к трансферу полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша . По информации talkSPORT, «МЮ» опережает «Арсенал» в борьбе за португальца.

близок к трансферу полузащитника . По информации talkSPORT, «МЮ» опережает в борьбе за португальца. «Арсенал» снова попытается приобрести голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла . Лондонцы предложат за 23-летнего футболиста 35 млн евро, сообщает talkSPORT.

снова попытается приобрести голкипера . Лондонцы предложат за 23-летнего футболиста 35 млн евро, сообщает talkSPORT. Лондонцы также объявили о продлении контракта с хавбеком Эмилем Смит-Роу . Со следующего сезона англичанин будет играть под 10-м номером.

. Со следующего сезона англичанин будет играть под 10-м номером. «Эвертон» объявил о переходе полузащитника Демарая Грея из «Байера» . Контракт 25-летнего английского футболиста рассчитан до лета 2025 года и включает опцию продления на сезон.

объявил о переходе полузащитника из . Контракт 25-летнего английского футболиста рассчитан до лета 2025 года и включает опцию продления на сезон. «Тоттенхэм» заключит с аргентинским центральным защитником Кристианом Ромеро личное соглашение до июня 2026 года. Лондонцы и «Аталанта» ведут переговоры о сумме трансфера, но договоренность не достигнута, переговоры продолжаются, утверждает Фабрицио Романо.

Испания

Сделка по обмену между «Тоттенхэмом» и «Севильей» Брайаном Хилем и Эриком Ламелой завершена. Оформление документов будет завершено в выходные, и в ближайшие дни будет объявлено о сделке. «Севилья» получит Ламелу и 25 млн евро, Хиль перейдет к «шпорам», сообщает Фабрицио Романо.

Эрик Ламела Фото: Getty Images

Италия

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане». Марокканец – первый в списке приоритетов на место вингера, но «россонери» пока не сделали предложение, так как считают более важным усиление других позиций, утверждает Get Italian Football News.

А еще:

«Рома» приобретет у «Арсенала» Гранита Джаку . Стороны достигли соглашения о трансфере за 20 млн евро, сообщает Calciomercato.

приобретет у . Стороны достигли соглашения о трансфере за 20 млн евро, сообщает Calciomercato. В «Болонье» заявили, что трансфер Дивеева сейчас не на повестке. «На данный мы не рассматриваем трансфер Дивеева в «Болонью». Это все, что можно сказать на данный момент. Подошел бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, потому что он не входит в наши трансферные цели», – приводит слова спортивного директора «Болоньи» Риккардо Бигона Metaratings.

Германия

«Байер» объявил о заключении контракта с центральным защитником Одилоном Коссуну, выступавшим в составе «Брюгге». Немецкий клуб заключил с 20-летним ивуарийцем контракт на пять лет.

Франция

Марио Лемина прибыл в Ниццу – в ближайшие дни он подпишет трехлетний контракт с местным клубом, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.

Россия

ЦСКА официально Аланом Дзагоевым. официально объявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником

А еще:

«Ротор» на официальном сайте сообщил об аренде 19-летнего защитника «Спартака» Ильи Голосова .

на официальном сайте сообщил об аренде 19-летнего защитника . Легендарный экс-нападающий красно-белых Александр Козлов находится на просмотре в «Металлурге». Об этом сообщила пресс-служба липецкого клуба.

А еще в мире:

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу в «Интер Майами». Ранее сообщалось, что аргентинец покинет российский клуб и продолжит карьеру в MLS. По информации Tuttomercatoweb, команда из Майами планирует усилить линию атаки и нацелилась на приобретение форварда из европейского клуба. Дриусси рассматривается как основной вариант.

Себастьян Дриусси, «Зенит» Фото: Getty Images

Защитник сборной России Федор Кудряшов подписал новый контракт с турецким «Антальяспором» . Соглашение заключено по схеме «1+1», информирует пресс-служба клуба.

подписал новый контракт с турецким . Соглашение заключено по схеме «1+1», информирует пресс-служба клуба. Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в чемпионате Турции. 28-летний нигериец заключил договор с клубом «Карагюмрюк».

продолжит карьеру в чемпионате Турции. 28-летний нигериец заключил договор с клубом Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Паулиньо стал игроком «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт арабского клуба.

стал игроком из Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт арабского клуба. «Шахтер» объявил о трансфере правого защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. 17-летний игрок юношеской сборной Бразилии присоединится к донецкому клубу в феврале 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

Трансферы «Реал» манит Горецку, Влашич пока в ЦСКА. Трансферы и слухи дня ВЧЕРА В 20:04