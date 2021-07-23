Форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Харри Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити».
По данным The Sun, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви дал согласие на переход нападающего под цвета «горожан» за 187 миллионов евро. Ранее стало известно, что Кейн согласовал с «Манчестер Сити» контрактное соглашение до 2026 года.
- Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», за основу команды дебютировал в 2011 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
- В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл в 35 матчах Английской Премьер-лиги, забив 23 мяча (четыре – с пенальти). Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, за что получил «Золотую бутсу АПЛ».
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