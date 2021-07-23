Англия

Джейдон Санчо официально «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил об этом во всех соцсетях. Контракт с англичанином подписан до 2026 года с опцией продления на сезон. официально перешел . Клуб объявил об этом во всех соцсетях. Контракт с англичанином подписан до 2026 года с опцией продления на сезон.

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Трансферы «Тоттенхэм» согласен продать Кейна в «Сити» (The Sun) 13 ЧАСОВ НАЗАД

«Ливерпуль» находится в поисках полузащитника после ухода Жоржиньо Вейналдума. Мерсисайдцы заинтересованы в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси, сообщает la Gazzetta dello Sport.

Франк Кесси и Маттиас Сванберг в матче «Болонья» – «Милан» Фото: Getty Images

Интерес к полузащитнику «Баварии» Леону Горецке проявляет «Манчестер Юнайтед» . Англичане предлагают немцу контракт с более высокой зарплатой, чем «Бавария», утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

проявляет . Англичане предлагают немцу контракт с более высокой зарплатой, чем «Бавария», утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк. «Тоттенхэм» объявил о подписании нового контракта с Сон Хынмином . Срок соглашения рассчитан до 2025 года.

объявил о подписании нового контракта с . Срок соглашения рассчитан до 2025 года. «Брайтон» лидирует в гонке за Одсоном Эдуаром. Английский клуб предложил «Селтику» 25 млн евро за нападающего, сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти.

Италия

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов в новом сезоне может примерить майку «Ромы», считает Il Tempo. Бывший игрок «Ростова» попал в список потенциальных приобретений гендиректора римлян Тиагу Пинту.

Элдор Шомуродов Фото: Getty Images

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Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг официально стал игроком дебютанта Серии А «Салернитаны» . С 30-летним норвежцем заключили однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

официально стал игроком дебютанта Серии А . С 30-летним норвежцем заключили однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта перейдет в «Аталанту» на правах аренды с опцией выкупа, сообщил в твиттере инсайдер Николо Скира.

Германия

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Боруссии». Дортмундцы согласовали трансфер 22-летнего игрока примерно за 30 млн евро, сообщает ED.nl. Отмечается, что сторонам осталось договориться насчет бонусов: «Аякс» получит 1,5% от суммы перехода, а «Арсенал» – 1%, так как Мален играл в системах этих клубов.

Россия

«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гедеша. По информации журналиста Tuttomercatoweb Джакомо Иакобеллиса, сине-бело-голубые предложили 24-летнему португальцу контракт на три сезона с окладом 2,2 млн евро в год.

А еще:

«Краснодар» купил у «Герты» колумбийского нападающего Джона Кордобу . Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2025 года.

купил у «Герты» колумбийского нападающего . Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2025 года. «Крыльев Советов» объявили о переходе из «Спартака» нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Данила Пруцева из «Сочи» . Глушенков подписал арендное соглашение на сезон, Пруцев оформил полноценный трансфер и подписал контракт на три года.

объявили о переходе из «Спартака» нападающего и полузащитника из «Сочи» Глушенков подписал арендное соглашение на сезон, Пруцев оформил полноценный трансфер и подписал контракт на три года. Также 16-летний нападающий Сергей Пиняев покинул «Чертаново» и стал игроком «Крыльев Советов».

покинул «Чертаново» и стал игроком «Арсенал» подписал контракт с бывшим защитником «Зенита» и «Краснодара» Игорем Смольниковым .

подписал контракт с бывшим защитником «Зенита» и «Краснодара» . «Уфа» сообщила о подписании договора с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой . Соглашение рассчитано на три года. В последнее время Касинтура выступал в Сыктывкаре за мини-футбольную команду «Новая Гренландия».

сообщила о подписании договора с ангольским футболистом . Соглашение рассчитано на три года. В последнее время Касинтура выступал в Сыктывкаре за мини-футбольную команду «Новая Гренландия». «Спартак» предложил около 4,9 млн евро за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса, сообщает Rapidonoar.com.br.

В пресс-службе «Спартака» подтвердили, что «Ахмат» может приобрести у красно-белых права на полузащитника Артема Тимофеева. 27-летний футболист выступал за грозненцев на правах аренды. «Интерес к Артему со стороны «Ахмата» есть», – приводит слова пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина Sport24.

А еще в мире:

«Бенфика» объявила о переходе полузащитника «Торино» Саудихо Мейта . Клуб из Лиссабона заключил с 27-летним французом, который вторую часть прошлого сезона провел в «Милане», контракт до 2026 года.

объявила о переходе полузащитника «Торино» . Клуб из Лиссабона заключил с 27-летним французом, который вторую часть прошлого сезона провел в «Милане», контракт до 2026 года. Хуан Итурбе перейдет в «Арис» из Салоников. Парагвайский футболист достанется греческому клубу бесплатно, сообщает Sdna.gr.

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