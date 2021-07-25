Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 25 июля.

Англия

«МЮ» интересен Сауль: «красные дьяволы» изучают возможность заполучить игрока летом за 52 млн евро. Полузащитник «Атлетико» выглядит основным вариантом на случай ухода Поля Погба и Неманьи Матича, сообщает Daily Mail.

Трансферы Горецка в «МЮ», замена Вейналдуму в «Ливерпуле». Слухи дня ВЧЕРА В 20:22

«Тоттенхэм» и «Севилья» договорились об обмене: в Испанию полетит Эрик Ламела, в Англию – Брайан Хиль. По информации Фабрицио Романо, «шпоры» доплатят андалусийцам 25 млн евро.

Журналист Мохамед Бухафси сообщил, что «МЮ» и «Реал» наконец перешли от слов к делу и начали переговоры по Рафаэлю Варану. Первый шаг сделали англичане, которые запросили стоимость защитника. Ближайшая неделя станет определяющей в потенциальном трансфере.

Рафаэль Варан, «Реал» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Ливерпуль» за 14 млн евро продал в «Фулхэм» воспитанника Харри Уилсона .

за 14 млн евро продал в воспитанника . По информации The Athletic, Росс Баркли может покинуть «Челси» : им, а еще Конором Галлахером , интересуется «Ньюкасл» .

может покинуть : им, а еще , интересуется . Защитник «Лиона» Йоаким Андерсен близок к переходу в «Кристал Пэлас». Датчанин, который прошлый сезон провел в аренде в «Фулхэме», подпишет с лондонцами контракт на пять лет, а «Лион» получит 22+5 млн евро.

Германия

Мерих Демирал может покинуть «Ювентус»: Фабрицио Романо уверен, что в число клубов-претендентов ворвалась дортмундская «Боруссия». «Турин» попросил за турка 35 млн евро, а официального предложения немцы пока не делали.

Испания

Агент Мартина Брэйтуэйта Хасан Четинкая рассказал о будущем датчанина: «Все истории о продаже Мартина – полная чушь. Он играет в лучшем клубе мира, он тут счастлив и был одним из лучших на Евро. Мартин продолжит играть за «Барселону».

Лука Йович вновь может уйти в аренду: интерес к нему проявляют «Сампдория» и «Дженоа». La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Реал» выбирает максимально удобный для серба вариант.

«Севилья» просила за Жюля Кунде не меньше 80 млн евро. Diario de Sevilla отметила, что на защитника претендовали «Сити», «Реал» и «Челси», но никто не согласился вываливать больше 55 млн.

Жюль Кунде Фото: Getty Images

Италия

«Рома» близка к покупке Матиаса Виньи. Казалось, переговоры застопорились, но нет: Джанлука ди Марцио уверен, защитник «Палмейрас» вылетел в Рим на медосмотр, а «волки» приготовили 12,5 млн евро за трансфер.

Беппе Маротта развеял все слухи вокруг Ромелу Лукаку: «Он не продается. Точно! Это важная фигура на шахматной доске Индзаги».

А вот Артуро Видаль все же может покинуть «Интер» – интерес к нему проявляют «Бока Хуниорс», «Америка» и «Фламенго». Но все варианты так себе: аргентинцы не потянут большую зарплату, мексиканцы не привлекают самого Видаля, а от бразильцев конкретики пока не поступало, пишет La Gazzetta dello Sport.

«Рома» хотела спасти «Барселону» от Клемана Ланге. Sport сообщает, что «волки» предложили 15 млн евро, но «Барса» хочет не меньше 25 млн. Ранее появилась информация, что каталонцы работают на трансфером француза в АПЛ, но сам футболист хочет остаться на «Камп Ноу».

Никола Скира сообщил, что Раджа Наингголан планирует разорвать контракт с «Интером». Футболист ждет предложения от «Кальяри», где провел минувший сезон на правах аренды. Еще у бельгийца есть вариант с «Бешикташем», который дает ему 2,5 млн евро за сезон.

Павел Недвед заявил, что «Ювентус» намерен продлить контракт с Пауло Дибалой: «Мы встретимся с его агентом в ближайшие дни и обсудим продление контракта. Дибала – важный игрок «Ювентуса». Мы уверены, что достигнем соглашения. Аллегри хочет работать вместе с Роналду и Дибалой».

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Фиорентина» прорабатывает новый контракт для Душана Влаховича и предлагает сербу девять миллионов за три года. Интерес к Влаховичу проявляет «Тоттенхэм» , но форвард склоняется к продлению соглашения с итальянцами и просит клаусулу в 70 млн евро (La Gazzetta dello Sport).

прорабатывает новый контракт для и предлагает сербу девять миллионов за три года. Интерес к Влаховичу проявляет , но форвард склоняется к продлению соглашения с итальянцами и просит клаусулу в 70 млн евро (La Gazzetta dello Sport). «Юве» хочет продлить Хуана Куадрадо : по информации Ромео Агрести, стороны активно обсуждают контракт до 2023 года.

хочет продлить : по информации Ромео Агрести, стороны активно обсуждают контракт до 2023 года. «Бешикташ» ведет переговоры с «Кальяри» о переходе Диего Година. Журналист Руди Галетти отметил, что уругвайцу нравится вариант с турками, которые обещают ему 3 млн евро в год.

Россия

Джон Кордоба дебютировал в РПЛ и за полчаса забил с пенальти. Но все обсуждают не его удачный дебют, а цену. Ранее медиа писали, что «Герта» получила за 28-летнего игрока порядка 20 млн евро.

Журналист Илья Казаков опроверг эту информацию: «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают. Рассказали, что переговоры с спортивным директором «Герты» шли шесть часов – и «Краснодар» навязал свои условия. 10,5 млн евро за все. Со всеми выплатами – солидарными, агентскими. Сильное приобретение, сегодня было видно», – написал Казаков в телеграме.

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Александром Соболевым. Иван Карпов сообщил, что цель в изменении отступных – с 20 до 30 млн евро. Действующий контракт нападающего действует до 2024 года.

Жена Леонида Федуна Зарема Салихова в телеграм-канале сообщила, что «Спартак» планировал уход Георгия Джикии: «В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось».

Георгий Джикия, Самуэль Жиго, «Спартак» Фото: Getty Images

А еще в России:

«Ростову» и «Рубину» интересен капитан «Брондбю» Андреас Макше. Российские клубы уже обратились в клуб с запросом о центральном защитнике, сообщает датский сайт B.T. «Брондбю» не устроил первый оффер в 1,5 млн евро – ростовчане увеличили предложение до 2 млн.

«Крылья Советов» и Дмитрий Ефремов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Европа

«Бенфика» близка к подписанию Диего Косты, который с декабря сидит без клуба. С португальцами соперничал «Бешикташ», но у «орлов» больше денег: они готовы дать бразильцу 3 млн евро в год, которые он просит.

Трансферы «Тоттенхэм» согласен продать Кейна в «Сити» (The Sun) 23/07/2021 В 07:48