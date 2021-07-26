Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 26 июля.

Англия

«Тоттенхэм» и «Севилья» официально объявили об обмене игроками: В столицу Андалусии полетит Эрик Ламела, в обратном направлении – игрок олимпийской сборной Испании Брайан Хиль. Аргентинец провел в составе «шпор» 8 сезонов, воспитанник «Севильи» Хиль дебютировал в главной команде в 2019 году. По данным Фабрицио Романо, в рамках обмена «Тоттенхэм» доплатит андалусийцам 25 млн евро.

Трансферы Новичок для Моуринью и продажа «Ливерпуля». Слухи дня ВЧЕРА В 19:13

Первая жертва грядущего трансфера Рафаэля Варана в «МЮ» – Аксель Туанзебе. Как пишет The Telegraph, 23-летний защитник может покинуть «Олд Траффорд» в поисках игровой практики – футболистом уже интересуется «Ньюкасл». Пока клубы обсуждают условия сделки: аренда или же полноценный трансфер.

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт снова попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo. Французский нападающий может перебраться в Испанию до закрытия трансферного окна.

«Ливерпуль» вряд ли заключит сделку с игроком «Ювентуса» Федерико Кьезой, утверждает Sky Sports. Солидное предложение «красных» было отклонено – победитель Евро-2020 считается ключевым игроком в Турине.

Италия - Испания, Евро-2020, Федерико Кьеза Фото: Eurosport

Испания

«Реал» близок к тому, чтобы потерять второго основного защитника команды за одно лето: согласно информации Джанлуки Ди Марцио, Рафаэль Варан вот-вот станет игроком «МЮ». Клубы уже согласовали трансфер – «дьяволы» заплатят за 28-летнего француза 50 миллионов евро. Журналист Николо Скира сообщает, что зарплата Рафы в манчестерском клубе составит 12 миллионов евро в год.

«Барселона» не теряет надежд избавиться от Самуэля Умтити и ищет покупателя на игрока, сообщает Sport. Пока безуспешно. Впрочем, также сообщается, что интерес к защитнику сборной Франции приписывают «Манчестер Юнайтед», а также ряду других команд.

Покидать «Барселону» не хочет не только Умтити, но и Антуан Гризманн – ради того, чтобы остаться в каталонском клубе, француз даже готов пойти на понижение зарплаты. А уходить из «Барсы» Гризманн готов только в «Атлетико», пишет Diario Sport.

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

Италия

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа запросил трансфер из итальянского клуба, сообщает Corriere dello Sport. Возможностью приобрести аргентинца заинтересовались «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».

«Ювентус» не будет вступать в переговоры с Криштиану Роналду по переподписанию контракта, утверждает Sky Sports. По действующему соглашению португальцу осталось провести в Турине ровно год.

Джержан Шачири, похоже, уедет из «Ливерпуля» этим летом, а «Наполи» и «Лацио» входят в число клубов, стремящихся подписать звезду сборной Швейцарии. Согласно Goal.com, оба клуба уже связывались с представителями 29-летнего футболиста.

Франция

«ПСЖ» продолжает и без того масштабную трансферную кампанию – по информации журналиста Николо Скиры, парижане готовят предложение по покупке полузащитника «МЮ» Поля Погба.

Россия

Себастьян Дриусси покинул «Зенит» – аргентинский форвард выкупил свой контракт у клуба. 25-летний аргентинец провел в Санкт-Петербурге 4 сезона. Ожидается, что Дриусси перейдет в клуб MLS «Остин», совладельцем которого является актер Мэттью Макконахи.

Трансферы Горецка в «МЮ», замена Вейналдуму в «Ливерпуле». Слухи дня 23/07/2021 В 20:22