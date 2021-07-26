Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 26 июля.
Англия
«Тоттенхэм» и «Севилья» официально объявили об обмене игроками: В столицу Андалусии полетит Эрик Ламела, в обратном направлении – игрок олимпийской сборной Испании Брайан Хиль. Аргентинец провел в составе «шпор» 8 сезонов, воспитанник «Севильи» Хиль дебютировал в главной команде в 2019 году. По данным Фабрицио Романо, в рамках обмена «Тоттенхэм» доплатит андалусийцам 25 млн евро.
Трансферы
Новичок для Моуринью и продажа «Ливерпуля». Слухи дня
Первая жертва грядущего трансфера Рафаэля Варана в «МЮ» – Аксель Туанзебе. Как пишет The Telegraph, 23-летний защитник может покинуть «Олд Траффорд» в поисках игровой практики – футболистом уже интересуется «Ньюкасл». Пока клубы обсуждают условия сделки: аренда или же полноценный трансфер.
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт снова попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo. Французский нападающий может перебраться в Испанию до закрытия трансферного окна.
«Ливерпуль» вряд ли заключит сделку с игроком «Ювентуса» Федерико Кьезой, утверждает Sky Sports. Солидное предложение «красных» было отклонено – победитель Евро-2020 считается ключевым игроком в Турине.
Италия - Испания, Евро-2020, Федерико Кьеза
Фото: Eurosport
Испания
«Реал» близок к тому, чтобы потерять второго основного защитника команды за одно лето: согласно информации Джанлуки Ди Марцио, Рафаэль Варан вот-вот станет игроком «МЮ». Клубы уже согласовали трансфер – «дьяволы» заплатят за 28-летнего француза 50 миллионов евро. Журналист Николо Скира сообщает, что зарплата Рафы в манчестерском клубе составит 12 миллионов евро в год.
«Барселона» не теряет надежд избавиться от Самуэля Умтити и ищет покупателя на игрока, сообщает Sport. Пока безуспешно. Впрочем, также сообщается, что интерес к защитнику сборной Франции приписывают «Манчестер Юнайтед», а также ряду других команд.
Покидать «Барселону» не хочет не только Умтити, но и Антуан Гризманн – ради того, чтобы остаться в каталонском клубе, француз даже готов пойти на понижение зарплаты. А уходить из «Барсы» Гризманн готов только в «Атлетико», пишет Diario Sport.
Антуан Гризманн
Фото: Getty Images
Италия
Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа запросил трансфер из итальянского клуба, сообщает Corriere dello Sport. Возможностью приобрести аргентинца заинтересовались «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».
«Ювентус» не будет вступать в переговоры с Криштиану Роналду по переподписанию контракта, утверждает Sky Sports. По действующему соглашению португальцу осталось провести в Турине ровно год.
Джержан Шачири, похоже, уедет из «Ливерпуля» этим летом, а «Наполи» и «Лацио» входят в число клубов, стремящихся подписать звезду сборной Швейцарии. Согласно Goal.com, оба клуба уже связывались с представителями 29-летнего футболиста.
Франция
«ПСЖ» продолжает и без того масштабную трансферную кампанию – по информации журналиста Николо Скиры, парижане готовят предложение по покупке полузащитника «МЮ» Поля Погба.
Россия
Себастьян Дриусси покинул «Зенит» – аргентинский форвард выкупил свой контракт у клуба. 25-летний аргентинец провел в Санкт-Петербурге 4 сезона. Ожидается, что Дриусси перейдет в клуб MLS «Остин», совладельцем которого является актер Мэттью Макконахи.
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Трансферы
«Тоттенхэм» согласен продать Кейна в «Сити» (The Sun)