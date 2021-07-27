Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 27 июля.

Англия

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Рафаэля Варана. Игрок подпишет контракт после медосмотра. Ранее медиа сообщали, что за 28-летнего француза «Реал» получит от 40 до 50 миллионов евро.

Трансферы Варан в «МЮ», Дриусси покинул «Зенит». Слухи дня ВЧЕРА В 20:04

Джек Грилиш все-таки может перейти в «Манчестер Сити» уже этим летом – согласно The Athletic, переговоры о трансфере игрока «Астон Виллы» находятся на продвинутой стадии.

«Челси» ведет переговоры о подписании контракта с защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает Фабрицио Романо. В сделку по латералю сборной Франции может быть включен Курт Зума.

Также «Челси» ждет предложений по нападающему Тэмми Абрахаму. Лондонцы рассчитывают выручить за форварда около 50 миллионов евро. В игроке заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм».

По данным испанского агентства Cadena Ser, Мартин Эдегор может вернуться в «Арсенал». Полузащитник «Реала» провел на «Эмирейтс» вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Летом норвежец вернулся в Мадрид, но не впечатлил Карло Анчелотти на предсезонке.

Мартин Эдегор Фото: Getty Images

Испания

«Севилья» ведет переговоры о контракте с экс-защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом. Также игроком интересовался «МЮ», но после подписания Варана переезд 32-летнего игрока в Манчестер маловероятен.

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может вернуться в Испанию – бывшего латераля «Атлетико» сильно хочет видеть в «Барселоне» Роналд Куман. Правда, руководство каталонского клуба считает трансфер невозможным – покупка француза не по карману «блаугране».

Киран Триппьер хочет остаться в «Атлетико Мадрид», но вряд ли откажется от предложения «Манчестер Юнайтед», если они проявят к игроку предметный интерес, говорит испанский футбольный эксперт Альваро Монтеро.

Германия

Доньелл Мален завершил свой переход из ПСВ в «Боруссию». 22-летний форвард подписал с клубом из Дортмунда пятилетний контракт. Сообщалось, что «Боруссия» заплатит за Малена около 30 миллионов евро.

Стеван Йоветич на ближайшие 3 сезона стал игроком «Герты». 31-летний нападающий сборной Черногории перешел в берлинский клуб на правах свободного агента. Последние 4 сезона Йоветич провел в составе «Монако».

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал новость о том, что «Челси» готов заплатить за него 175 миллионов евро: «Я надеюсь, что это всего лишь слухи, потому что это большие деньги за одного игрока. Мне нравится в Дортмунде».

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Франция

Экс-защитник «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» Мамаду Сахо перешел в «Монпелье» после того, как в июне истек его контракт с лондонским клубом. 31-летний футболист подписал с командой из Лиги 1 трехлетний контракт.

Поль Погба все еще может перейти в «ПСЖ». Согласно информации ESPN, в «Манчестер Юнайтед» не верят, что француз подпишет с клубом новый контракт, и готовы получить за него хоть какие-то деньги этим летом.

Италия

На Лаутаро Мартинеса появился новый претендент. По информации The Telegraph, «Арсенал» уже сделал «Интеру» предложение по аргентинцу.

«Аталанта» объявила о переходе Джузеппе Пеццеллы. 23-летнего защитника бергамаски на сезон арендовали у «Пармы».

Calciomercato сообщает, что «Рома» и «Дженоа» торгуются по Эльдору Шомуродову. «Волки» дают 15 млн евро, а генуэзцы хотят еще 5 млн.

За Кайо Жорже развернулась жесткая борьба. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что «Ювентус», «Милан» и «Бенфика» уже договорились о трансфере игрока «Сантоса». Бразильский клуб и 19-летний футболист выбирают лучший вариант.

«Интер» ищет замену Ашрафу Хакими. Footmercato сообщил об интересе «нерадзурри» к Джибрилу Сидибе из «Монако». Еще в шорт-лист миланцев входят Диогу Далот, Эктор Бельерин и Алессандро Флоренци.

Россия

«Локомотив» решил пойти по смутному пути «Спартака» и доверился Томасу Цорну. Технический директор уже придумал опасный план: по информации Нобеля Арустамяна, в конце прошлой недели Цорн обзванивал Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. решил пойти по смутному пути «Спартака» и доверился Томасу Цорну. Технический директор уже придумал опасный план: по информации Нобеля Арустамяна, в конце прошлой недели Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе:

Позже инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков добавил, что Мурило, Миранчука, Баринова и Смолова Цорн предложил «Краснодару». При этом новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем.

Томас Цорн Фото: Getty Images

«Спартаку» приписывают интерес к игрокам «Бенфики» и «Порту». A Bola пишет, что красно-белым интересен полузащитник «орлов» Габриэл Пирес. Футболист тренируется отдельно от команды, а «Бенфика» просит за него 10 млн евро.

«К нам уже весь состав «Бенфики» на словах отправили: нет, Габриэлем не интересуемся», – отметил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

А «СЭ» отправляет на «Открытие Арену» правого защитника «Порту» Уилсона Манафе. Это дефицитная позиция у «Спартака», но «драконы» запросят крупную сумму.

«Зенит» может потерять Сердара Азмуна. По информации журналиста Андреа Лосапио, «Байер» предложил за иранца 18 млн евро, а «Зенит» хочет 20 млн: из-за пункта в контракте, по которому петербуржцы должны «Рубину» 20% от перепродажи Азмуна. Несмотря на это, сделка близка к завершению, и сам футболист хочет в клуб из Леверкузена.

«Байер» не единственный претендент на Азмуна. Первое предложение «Ромы» «Зенит» отклонил, но римляне вернулись: предложили 18 млн евро + кого-то из трио Робина Ульсена, Стивена НЗонзи и Педро.

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