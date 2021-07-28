Англия

«Арсенал» готов предложить Эктора Бельерина и доплату «Интеру» ради аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает журналист Пит О'Рурк.

Лондонцы также осуществили сделку по трансферу Бена Уайта. Как утверждает Фабрицио Романо, в этом нет сомнения. «Арсенал» заплатит за Уайта 58 млн евро «Брайтону», контракт уже согласован.

Трансферы «Челси» охотится за Кунде, новый кандидат на Лаутаро. Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

Бен Уайт Фото: Getty Images

А еще:

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович – приоритетная трансферная цель «Тоттенхэма» , который ищет партнера в атаке для Харри Кейна , пишет журналист The Daily Telegraph Майк Макграт.

– приоритетная трансферная цель , который ищет партнера в атаке для , пишет журналист The Daily Telegraph Майк Макграт. «Челси» объявил о переходе вратаря Маркуса Беттинелли, который подписал с лондонским клубом двухлетний контракт. 29-летний англичанин перешел в качестве свободного агента после окончания контракта с «Фулхэмом».

объявил о переходе вратаря который подписал с лондонским клубом двухлетний контракт. 29-летний англичанин перешел в качестве свободного агента после окончания контракта с Защитник «Лиона» и сборной Дании Йоаким Андерсен перешел в «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт 25-летнего датского футболиста с лондонцами рассчитан на пять лет.

Испания

«Барселона» сделала официальное предложение защитнику «Аталанты» Кристиану Ромеро. «Тоттенхэм» также заинтересован, утверждает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.

А еще:

Защитник «Севильи» Серхи Гомес подписал контракт с «Эспаньолом» по схеме «3+1», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

подписал контракт с по схеме «3+1», сообщает официальный сайт каталонского клуба. «Кадис» объявил о переходе полузащитника Мартина Кальдерона из «Реала». Соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2024 года.

Италия

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому» на правах аренды с последующим выкупом, сообщает «РБК-Спорт». Отмечается, что аренда обойдется римлянам в 2,5 млн евро, а трансфер превысит 16 млн.

Эльдор Шомуродов, «Дженоа» Фото: Getty Images

А еще:

Форвард «Гента» Роман Яремчук в летнее трансферное окно тоже может пополнить «Рому» . Кандидатуру украинца предложил Жозе Моуринью после того, как клубу не удалось подписать Сердара Азмуна , сообщает La Gazzetta dello Sport.

в летнее трансферное окно тоже может пополнить . Кандидатуру украинца предложил после того, как клубу не удалось подписать , сообщает La Gazzetta dello Sport. 30-летний итальянский защитник «Ромы» Алессандро Флоренци , который прошлый сезон играл в аренде за «Пари Сен-Жермен», близок к уходу из римского клуба, сообщает Calciomercato. Моуринью не рассчитывает на Флоренци, и игрока выставили на продажу

, который прошлый сезон играл в аренде за близок к уходу из римского клуба, сообщает Calciomercato. Моуринью не рассчитывает на Флоренци, и игрока выставили на продажу Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба туринского клуба. В договор между включена опция выкупа.

Германия

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер». Иранский футболист договорился с леверкузенцами, а петербуржцы получат за игрока 14 млн евро плюс бонусы, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

А еще:

«Байер» также объявил о подписании контракта с Икером Браво из «Барселоны». 16-летний форвард будет играть за команду U19.

Франция

В «ПСЖ» не уверены, стоит ли приобретать Поля Погба в это трансферное окно. За полузащитника придется заплатить серьезные деньги и «МЮ», и агенту Мино Райоле. Контракт Погба с «Юнайтед» истекает летом 2022 года, и парижане думают убедить француза перейти в клуб на правах свободного агента, сообщает The Athletic.

Поль Погба Фото: Getty Images

А еще:

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне перейдет не в «Зенит», который проявлял к игроку интерес, а в «Марсель». По информации инсайдера Николо Скиры, прованский клуб арендует аргентинца с опцией выкупа за 10 млн евро.

Россия

«Зенит» снова попытается купить хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича. По информации La Gazzetta dello Sport, сине-бело-голубые предложили армейцам 25 млн евро за трансфер.

А еще:

Защитник «Рубина» Михаил Меркулов перешел в хорватский клуб «Риека». 19-летний нападающий казанцев Кирилл Косарев на правах однолетней аренды пополнил «Хрватски Драговоляц», говорится на официальном сайте клуба.

А еще в мире:

Защитник Патрик ван Анхолт перешел в «Галатасарай». В прошлом сезоне игрок выступал за «Кристал Пэлас», он присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт.

перешел в В прошлом сезоне игрок выступал за он присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт. «Селтик» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о подписании Джо Харта, утверждает Фабрицио Романо.

Трансферы Варан в «МЮ», Дриусси покинул «Зенит». Слухи дня ВЧЕРА В 20:04